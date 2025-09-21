Barcelona recibe al Getafe por una nueva jornada de LaLiga en el estadio Johan Cruyff. Los dirigidos por Hansi Flick encontraron muy rápido la diferencia a los 15 minutos, cuando Ferrán Torres definió a placer frente al arquero, Soria. Luego, en una contra letal a los 34 minutos, nuevamente Ferrán Torres quedó mano a mano con Soria y estiró la ventaja antes de que culmine la primera parte. Esto solo reafirma la superioridad de los blaugranas cuando juegan en casa. Mira los goles del tiburón aquí.