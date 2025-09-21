Redacción EC
Redacción EC

Barcelona recibe al Getafe por una nueva jornada de LaLiga en el estadio Johan Cruyff. Los dirigidos por Hansi Flick encontraron muy rápido la diferencia a los 15 minutos, cuando Ferrán Torres definió a placer frente al arquero, Soria. Luego, en una contra letal a los 34 minutos, nuevamente Ferrán Torres quedó mano a mano con Soria y estiró la ventaja antes de que culmine la primera parte. Esto solo reafirma la superioridad de los blaugranas cuando juegan en casa. Mira los goles del tiburón aquí.

Barcelona EN VIVO
