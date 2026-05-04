Atlético Madrid visita a Arsenal el martes 5 de mayo del 2026 por la vuelta de las semifinales de UEFA Champions League. Los ‘Colchoneros’ igualaron 1-1 en el partido de ida disputado en Madrid y ahora buscarán su pase a la final en el Emirates Stadium. El equipo del ‘Cholo’ Simeone se ilusiona con ganar su primera Liga de Campeones, pero antes tendrá que superar a un rival que se hace fuerte de local. Los ‘Gunners’ intentarán sacar provecho de su localía y alcanzar la final de este torneo. A continuación, te mostramos a qué hora juegan, en qué canales transmiten el partido y dónde verlo ONLINE.

¿Dónde ver Atlético Madrid vs Arsenal EN VIVO por Champions League?

El partido de Atlético Madrid vs Arsenal será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium para todo el Perú y Sudamérica por la semifinal vuelta de la Champions League. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones. Luego, en México, la transmisión del partido va a través de TNT Sports y Max. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: Paramount+, Univision, ViX y TUDN.

Revisa qué canales transmiten el partido de Atlético Madrid vs Arsenal y los horarios para verlo por semifinal vuelta de la UEFA Champions League desde el Emirates Stadium.

¿A qué hora juega Atlético Madrid vs Arsenal HOY por Champions League?

El partido de Atlético Madrid vs Arsenal por la semifinal vuelta de la Champions League empieza a las 2:00 PM de Perú este martes 5 de mayo del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 4:00 p.m.

4:00 p.m. España: 9:00 p.m.

¿Qué canal transmite Atlético Madrid vs Arsenal EN VIVO por Champions League?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 2:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Colombia 2:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Ecuador 2:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Argentina 4:00 p.m. FOX Sports Disney+ Premium Brasil 4:00 p.m. TNT Sports y Claro TV Max Paraguay 4:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Uruguay 4:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Chile 4:00 p.m. ESPN Premium Disney+ Premium Bolivia 3:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Venezuela 3:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Costa Rica 1:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Honduras 1:00 p.m. ESPN Disney+ Premium El Salvador 1:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Guatemala 1:00 p.m. ESPN Disney+ Premium México 1:00 p.m. TNT Sports Max Estados Unidos 3:00 p.m. Paramount+, UniMás y TUDN ViX España 9:00 p.m. Movistar Liga de Campeones Movistar+

Horario, TV y dónde ver Atlético Madrid vs Arsenal por Champions League

Fecha : Martes 5 de mayo del 2026

: Martes 5 de mayo del 2026 Partido : Arsenal vs Atlético Madrid

: Arsenal vs Atlético Madrid Horario : 9:00 p.m. hora de Madrid, España.

: 9:00 p.m. hora de Madrid, España. Canal : ESPN, Disney+ Premium, tabii, TNT Sports y Movistar Liga de Campeones.

: ESPN, Disney+ Premium, tabii, TNT Sports y Movistar Liga de Campeones. Estadio: Emirates Stadium

Atlético Madrid vs Arsenal EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver semifinal vuelta de la Champions League.

¿Cómo ver en México, Atlético Madrid vs Arsenal EN VIVO por Champions League?

En México, el partido de Atlético Madrid vs Arsenal será transmitido a través de TNT Sports y Max mediante cable y streaming por semifinal vuelta de Champions League. En el resto de Centroamérica, el partido va a través de ESPN y Disney+ Premium.

¿En qué canal de España ver, Atlético Madrid vs Arsenal por Champions League?

En España, el partido de Atlético Madrid vs Arsenal será transmitido a través de Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones por la semifinal vuelta de la Champions League.

¿Qué canal transmite en Perú, Atlético Madrid vs Arsenal por Champions League?

En Perú, el partido de Atlético Madrid vs Arsenal será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium, al igual que en toda Sudamérica por la semifinal vuelta de la Champions League.

¿Qué canal transmite en Estados Unidos, Atlético Madrid vs Arsenal por Champions League?

En Estados Unidos, Atlético Madrid vs Arsenal será transmitido a través de Paramount+, UniMás, ViX y TUDN por la semifinal vuelta de la Champions League.

¿Qué canal transmite en Argentina, Atlético Madrid vs Arsenal por Champions League?

En Argentina, el partido de Atlético Madrid vs Arsenal será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium, al igual que en toda Sudamérica por la semifinal vuelta de la Champions League.

¿Qué canal pasa en Chile, Atlético Madrid vs Arsenal por Champions League?

En Chile, el partido de Atlético Madrid vs Arsenal será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium, al igual que en toda Sudamérica por la semifinal vuelta de la Champions League.

¿Qué canal pasa en Colombia, Atlético Madrid vs Arsenal por Champions League?

En Colombia, el partido de Atlético Madrid vs Arsenal será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium, al igual que en toda Sudamérica por la semifinal vuelta de la Champions League.

¿Qué canal pasa en Uruguay, Atlético Madrid vs Arsenal por Champions League?

En Uruguay, el partido de Atlético Madrid vs Arsenal será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium, al igual que en toda Sudamérica por la semifinal vuelta de la Champions League.

¿Qué canal pasa en Nicaragua, Atlético Madrid vs Arsenal por Champions League?

En Nicaragua, el partido de Atlético Madrid vs Arsenal será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium por la semifinal vuelta de la Champions League.

¿Qué canal pasa en Costa Rica, Atlético Madrid vs Arsenal por Champions League?

En Costa Rica, el partido de Atlético Madrid vs Arsenal será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium por la semifinal vuelta de la Champions League.

¿Qué canal pasa en Guatemala, Atlético Madrid vs Arsenal por Champions League?

En Guatemala, el partido de Atlético Madrid vs Arsenal será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium por la semifinal vuelta de la Champions League.

¿Qué canal pasa en Puerto Rico, Atlético Madrid vs Arsenal por Champions League?

En Puerto Rico, el partido de Atlético Madrid vs Arsenal será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium por la semifinal vuelta de la Champions League.

¿Qué canal pasa en Honduras, Atlético Madrid vs Arsenal por Champions League?

En Honduras, el partido de Atlético Madrid vs Arsenal será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium por la semifinal vuelta de la Champions League.

Alineaciones de Atlético Madrid vs Arsenal

Atlético Madrid : Jan Oblak; Matteo Ruggeri, Marcos Llorente, Dávid Hancko, Marc Pubill; Johnny, Koke, Giuliano Simeone; Antoine Griezmann, Ademola Lookman y Julián Álvarez.

: Jan Oblak; Matteo Ruggeri, Marcos Llorente, Dávid Hancko, Marc Pubill; Johnny, Koke, Giuliano Simeone; Antoine Griezmann, Ademola Lookman y Julián Álvarez. Arsenal: David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapié; Declan Rice, Martín Zubimendi, Martin Odegaard, Noni Madueke; Gabriel Martinelli y Viktor Gyokeres.