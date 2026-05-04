Por Rogger Fernández

visita a el martes 5 de mayo del 2026 por la vuelta de las semifinales de . Los ‘Colchoneros’ igualaron 1-1 en el partido de ida disputado en Madrid y ahora buscarán su pase a la final en el Emirates Stadium. El equipo del ‘Cholo’ Simeone se ilusiona con ganar su primera Liga de Campeones, pero antes tendrá que superar a un rival que se hace fuerte de local. Los ‘Gunners’ intentarán sacar provecho de su localía y alcanzar la final de este torneo. A continuación, te mostramos a qué hora juegan, en qué canales transmiten el partido y dónde verlo ONLINE.

¿Dónde ver Atlético Madrid vs Arsenal EN VIVO por Champions League?

El partido de Atlético Madrid vs Arsenal será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium para todo el Perú y Sudamérica por la semifinal vuelta de la Champions League. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones. Luego, en México, la transmisión del partido va a través de TNT Sports y Max. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: Paramount+, Univision, ViX y TUDN.

Revisa qué canales transmiten el partido de Atlético Madrid vs Arsenal y los horarios para verlo por semifinal vuelta de la UEFA Champions League desde el Emirates Stadium.
Revisa qué canales transmiten el partido de Atlético Madrid vs Arsenal y los horarios para verlo por semifinal vuelta de la UEFA Champions League desde el Emirates Stadium.

¿A qué hora juega Atlético Madrid vs Arsenal HOY por Champions League?

El partido de Atlético Madrid vs Arsenal por la semifinal vuelta de la Champions League empieza a las 2:00 PM de Perú este martes 5 de mayo del 2026.

  • México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 1:00 p.m.
  • Perú, Colombia, Ecuador: 2:00 p.m.
  • Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 3:00 p.m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 4:00 p.m.
  • España: 9:00 p.m.

¿Qué canal transmite Atlético Madrid vs Arsenal EN VIVO por Champions League?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Perú2:00 p.m.ESPN Disney+ Premium
Colombia2:00 p.m.ESPN Disney+ Premium
Ecuador2:00 p.m.ESPN Disney+ Premium
Argentina4:00 p.m.FOX SportsDisney+ Premium
Brasil4:00 p.m.TNT Sports y Claro TVMax
Paraguay4:00 p.m.ESPN Disney+ Premium
Uruguay4:00 p.m.ESPN Disney+ Premium
Chile4:00 p.m.ESPN PremiumDisney+ Premium
Bolivia3:00 p.m.ESPN Disney+ Premium
Venezuela3:00 p.m.ESPN Disney+ Premium
Costa Rica1:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
Honduras1:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
El Salvador1:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
Guatemala1:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
México1:00 p.m.TNT SportsMax
Estados Unidos3:00 p.m.Paramount+, UniMás y TUDNViX
España9:00 p.m.Movistar Liga de CampeonesMovistar+

Horario, TV y dónde ver Atlético Madrid vs Arsenal por Champions League

  • Fecha: Martes 5 de mayo del 2026
  • Partido: Arsenal vs Atlético Madrid
  • Horario: 9:00 p.m. hora de Madrid, España.
  • Canal: ESPN, Disney+ Premium, tabii, TNT Sports y Movistar Liga de Campeones.
  • Estadio: Emirates Stadium
Atlético Madrid vs Arsenal EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver semifinal vuelta de la Champions League.
Atlético Madrid vs Arsenal EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver semifinal vuelta de la Champions League.

¿Cómo ver en México, Atlético Madrid vs Arsenal EN VIVO por Champions League?

En México, el partido de Atlético Madrid vs Arsenal será transmitido a través de TNT Sports y Max mediante cable y streaming por semifinal vuelta de Champions League. En el resto de Centroamérica, el partido va a través de ESPN y Disney+ Premium.

¿En qué canal de España ver, Atlético Madrid vs Arsenal por Champions League?

En España, el partido de Atlético Madrid vs Arsenal será transmitido a través de Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones por la semifinal vuelta de la Champions League.

¿Qué canal transmite en Perú, Atlético Madrid vs Arsenal por Champions League?

En Perú, el partido de Atlético Madrid vs Arsenal será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium, al igual que en toda Sudamérica por la semifinal vuelta de la Champions League.

¿Qué canal transmite en Estados Unidos, Atlético Madrid vs Arsenal por Champions League?

En Estados Unidos, Atlético Madrid vs Arsenal será transmitido a través de Paramount+, UniMás, ViX y TUDN por la semifinal vuelta de la Champions League.

¿Qué canal transmite en Argentina, Atlético Madrid vs Arsenal por Champions League?

En Argentina, el partido de Atlético Madrid vs Arsenal será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium, al igual que en toda Sudamérica por la semifinal vuelta de la Champions League.

¿Qué canal pasa en Chile, Atlético Madrid vs Arsenal por Champions League?

En Chile, el partido de Atlético Madrid vs Arsenal será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium, al igual que en toda Sudamérica por la semifinal vuelta de la Champions League.

¿Qué canal pasa en Colombia, Atlético Madrid vs Arsenal por Champions League?

En Colombia, el partido de Atlético Madrid vs Arsenal será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium, al igual que en toda Sudamérica por la semifinal vuelta de la Champions League.

¿Qué canal pasa en Uruguay, Atlético Madrid vs Arsenal por Champions League?

En Uruguay, el partido de Atlético Madrid vs Arsenal será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium, al igual que en toda Sudamérica por la semifinal vuelta de la Champions League.

¿Qué canal pasa en Nicaragua, Atlético Madrid vs Arsenal por Champions League?

En Nicaragua, el partido de Atlético Madrid vs Arsenal será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium por la semifinal vuelta de la Champions League.

¿Qué canal pasa en Costa Rica, Atlético Madrid vs Arsenal por Champions League?

En Costa Rica, el partido de Atlético Madrid vs Arsenal será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium por la semifinal vuelta de la Champions League.

¿Qué canal pasa en Guatemala, Atlético Madrid vs Arsenal por Champions League?

En Guatemala, el partido de Atlético Madrid vs Arsenal será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium por la semifinal vuelta de la Champions League.

¿Qué canal pasa en Puerto Rico, Atlético Madrid vs Arsenal por Champions League?

En Puerto Rico, el partido de Atlético Madrid vs Arsenal será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium por la semifinal vuelta de la Champions League.

¿Qué canal pasa en Honduras, Atlético Madrid vs Arsenal por Champions League?

En Honduras, el partido de Atlético Madrid vs Arsenal será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium por la semifinal vuelta de la Champions League.

Alineaciones de Atlético Madrid vs Arsenal

  • Atlético Madrid: Jan Oblak; Matteo Ruggeri, Marcos Llorente, Dávid Hancko, Marc Pubill; Johnny, Koke, Giuliano Simeone; Antoine Griezmann, Ademola Lookman y Julián Álvarez.
  • ArsenalDavid Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapié; Declan Rice, Martín Zubimendi, Martin Odegaard, Noni Madueke; Gabriel Martinelli y Viktor Gyokeres.

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