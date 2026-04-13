Atlético Madrid y Barcelona medirán fuerzas este martes 14 de abril del 2026 en el estadio Riyadh Air Metropolitano por la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Obligado a remontar un 2-0 en contra, los ‘Blaugranas’ miran con esperanza a su joven astro Lamine Yamal de cara a la vuelta de cuartos de Champions. Los goles del argentino Julián Álvarez (45′) y del noruego Alexander Sortloth (70′) dieron una victoria al Atlético que el Barça espera poder revertir en el Metropolitano. A continuación, repasa en qué canales transmiten el partido y dónde ver ONLINE.

¿Dónde ver Atlético Madrid vs Barcelona EN VIVO por Champions League?

El partido de Atlético Madrid vs Barcelona será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium para todo el Perú y Sudamérica por la vuelta de cuartos de final de la Champions League. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones. Luego, en México, la transmisión del partido va a través de HBO Max y TNT Sports. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: Paramount+, Univision, ViX y TUDN.

Revisa qué canales transmiten el partido de Atlético Madrid vs Barcelona y los horarios para ver la vuelta de cuartos de final de la Champions League desde el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

¿A qué hora juega Atlético Madrid vs Barcelona HOY por Champions League?

El partido de Atlético Madrid vs Barcelona por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League empieza a las 2:00 PM de Perú este martes 14 de abril del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 4:00 p.m.

4:00 p.m. España: 9:00 p.m.

¿Qué canal transmite Atlético Madrid vs Barcelona EN VIVO por Champions League?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 2:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Colombia 2:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Ecuador 2:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Argentina 4:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Brasil 4:00 p.m. TNT Sports y Claro TV Max Paraguay 4:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Uruguay 4:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Chile 4:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Bolivia 3:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Venezuela 3:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Costa Rica 1:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Honduras 1:00 p.m. ESPN Disney+ Premium El Salvador 1:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Guatemala 1:00 p.m. ESPN Disney+ Premium México 1:00 p.m. HBO Max y TNT Sports Max Estados Unidos 3:00 p.m. Paramount+, UniMás y TUDN ViX España 9:00 p.m. Movistar Liga de Campeones Movistar+

Horario, TV y dónde ver Atlético Madrid vs Barcelona por Champions League

Fecha : Martes 14 de abril del 2026

: Martes 14 de abril del 2026 Partido : Atlético Madrid vs Barcelona

: Atlético Madrid vs Barcelona Horario : 9:00 p.m. hora de Madrid, España.

: 9:00 p.m. hora de Madrid, España. Canal : ESPN, Disney+ Premium, HBO Max, TNT Sports y Movistar Liga de Campeones.

: ESPN, Disney+ Premium, HBO Max, TNT Sports y Movistar Liga de Campeones. Estadio: Riyadh Air Metropolitano

¿Cómo ver en México, Atlético Madrid vs Barcelona EN VIVO por Champions League?

En México, el partido de Atlético Madrid vs Barcelona será transmitido a través de HBO Max y TNT Sports mediante cable y streaming por cuartos de final de Champions League. En el resto de Centroamérica, el partido va a través de ESPN y Disney+ Premium.

¿En qué canal de España ver, Atlético Madrid vs Barcelona por Champions League?

En España, el partido de Atlético Madrid vs Barcelona será transmitido a través de Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones por la vuelta de cuartos de final de la Champions League.

¿Qué canal transmite en Perú, Atlético Madrid vs Barcelona por Champions League?

En Perú, el partido de Atlético Madrid vs Barcelona será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium, al igual que en toda Sudamérica por la vuelta de cuartos de final de la Champions League.

¿Qué canal transmite en Estados Unidos, Atlético Madrid vs Barcelona por Champions League?

En Estados Unidos, Atlético Madrid vs Barcelona será transmitido a través de Paramount+, UniMás, ViX y TUDN por la vuelta de cuartos de final de la Champions League.

¿Qué canal transmite en Argentina, Atlético Madrid vs Barcelona por Champions League?

En Argentina, el partido de Atlético Madrid vs Barcelona será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium, al igual que en toda Sudamérica por la vuelta de cuartos de final de la Champions League.

¿Qué canal pasa en Chile, Atlético Madrid vs Barcelona por Champions League?

En Chile, el partido de Atlético Madrid vs Barcelona será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium, al igual que en toda Sudamérica por la vuelta de cuartos de final de la Champions League.

¿Qué canal pasa en Colombia, Atlético Madrid vs Barcelona por Champions League?

En Colombia, el partido de Atlético Madrid vs Barcelona será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium, al igual que en toda Sudamérica por la vuelta de cuartos de final de la Champions League.

¿Qué canal pasa en Uruguay, Atlético Madrid vs Barcelona por Champions League?

En Uruguay, el partido de Atlético Madrid vs Barcelona será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium, al igual que en toda Sudamérica por la vuelta de cuartos de final de la Champions League.

¿Qué canal pasa en Nicaragua, Barcelona vs Atlético Madrid por Champions League?

En Nicaragua, el partido de Barcelona vs Atlético Madrid será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium por la ida de cuartos de final de la Champions League.

¿Qué canal pasa en Costa Rica, Atlético Madrid vs Barcelona por Champions League?

En Costa Rica, el partido de Atlético Madrid vs Barcelona será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium por la vuelta de cuartos de final de la Champions League.

¿Qué canal pasa en Guatemala, Atlético Madrid vs Barcelona por Champions League?

En Guatemala, el partido de Atlético Madrid vs Barcelona será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium por la vuelta de cuartos de final de la Champions League.

¿Qué canal pasa en Puerto Rico, Atlético Madrid vs Barcelona por Champions League?

En Puerto Rico, el partido de Atlético Madrid vs Barcelona será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium por la vuelta de cuartos de final de la Champions League.

¿Qué canal pasa en Honduras, Atlético Madrid vs Barcelona por Champions League?

En Honduras, el partido de Atlético Madrid vs Barcelona será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium por la vuelta de cuartos de final de la Champions League.

Alineaciones de Atlético Madrid vs Barcelona

Atlético Madrid : Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Alex Baena, Ademola Lookman; Antoine Griezmann y Julián Álvarez.

: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Alex Baena, Ademola Lookman; Antoine Griezmann y Julián Álvarez. Barcelona: Joan García: Jules Koundé, Ronald Araujo, Gerard Martín, Joao Cancelo; Eric García, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Marcus Rashford; Robert Lewandowski.