Barcelona y Al Ahly se enfrentan hoy, miércoles 19 de agosto del 2026 por el Trofeo Joan Gamper 2026 en el Spotify Camp Nou. El conjunto catalán disputará su último partido de la pretemporada y tendrá como objetivo cerrar con una victoria frente a su gente. Además, el técnico Hansi Flick podrá contar con todas sus figuras para este compromiso. Por su parte, Al Ahly intentará dar el golpe en campo contrario y arruinarle la fiesta a los hinchas azulgranas. ¿Qué canales pasan el partido de Barcelona vs Al Ahly HOY por TV ONLINE? Barça TV y Barça One transmiten el partido de Barcelona vs Al Ahly por cable y streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Barcelona vs Al Ahly el miércoles 19 de agosto por el Trofeo Joan Gamper, desde el Spotify Camp Nou.

¿Qué canal transmite Barcelona vs Basel EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Barcelona vs Al Ahly EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este miércoles 19 de agosto del 2026 desde el Spotify Camp Nou.

Para España, el partido de Barcelona vs Al Ahly será transmitido a través de Barça Play y Barça One por cable y streaming.

El partido de Barcelona vs Al Ahly será televisado por Barça Play para Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Por otro lado, en México también podrás ver el partido a través de Barça Play.

En Perú, el partido de Barcelona vs Al Ahly será transmitido a través de Barça Play. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de Onefootball.

¿A qué hora juega Barcelona vs Al Ahly por HOY?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 15:00 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 14:00 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 13:00 horas.

México: 12:00 horas.

Estados Unidos (ET): 14:00 horas.

España: 21:00 horas.

Horario, TV y dónde ver en vivo el Barcelona vs Al Ahly por Trofeo Joan Gamper 2026

Fecha: miércoles 19 de agosto del 2026

miércoles 19 de agosto del 2026 Partido: Barcelona vs Al Ahly

Barcelona vs Al Ahly Hora: 12:00 (MEX); 14:00 ET (USA); 13:00 (PER/COL/ECU); 15:00 (ARG/URU/PAR)

12:00 (MEX); 14:00 ET (USA); 13:00 (PER/COL/ECU); 15:00 (ARG/URU/PAR) Canales TV: Movistar+

Movistar+ Streaming: Barca Play y Barca One

Barca Play y Barca One Estadio: Sportify Camp Nou

¿En qué canal transmiten Barcelona vs Al Ahly EN VIVO hoy por Trofeo Joan Gamper 2026 en España?

En España, el partido de Barcelona vs Al Ahly por el Trofeo Joan Gamper 2026 se transmitirá EN VIVO por TV3 y Movistar+, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Barca Play y 3cat.

TV3

Movistar+

Barça Play

3cat

¿En qué canal transmiten Barcelona vs Al Ahly EN VIVO hoy por Trofeo Joan Gamper 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Barcelona vs Al Ahly por el Trofeo Joan Gamper 2026 se transmitirá EN VIVO por Movistar+, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Barça Play.

Movistar+

Barça Play

¿En qué canal transmiten Barcelona vs Al Ahly EN VIVO hoy por Trofeo Joan Gamper 2026 en México?

En México, el partido de Barcelona vs Al Ahly por el Trofeo Joan Gamper 2026 se transmitirá EN VIVO por Movistar+, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Barça Play.

Movistar+

Barça Play

¿En qué canal transmiten Barcelona vs Al Ahly EN VIVO hoy por Trofeo Joan Gamper 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido de Barcelona vs Al Ahly por el Trofeo Joan Gamper 2026 se transmitirá EN VIVO por Movistar+, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Barça Play.

Movistar+

Barça Play

¿En qué canal transmiten Barcelona vs Al Ahly EN VIVO hoy por Trofeo Joan Gamper 2026 en Colombia?

En Colombia, el partido de Barcelona vs Al Ahly por el Trofeo Joan Gamper 2026 se transmitirá EN VIVO por Movistar+, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Barça Play.

Barça Play

¿En qué canal transmiten Barcelona vs Al Ahly EN VIVO hoy por Trofeo Joan Gamper 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Barcelona vs Al Ahly por el Trofeo Joan Gamper 2026 se transmitirá EN VIVO por Movistar+, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Barça Play.

Movistar+

Barça Play