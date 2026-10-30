Barcelona recibe a Alavés en el Spotify Camp Nou por la jornada 11 de LaLiga 2026/27. El partido se jugará este sábado 31 de octubre de 2026 desde las 3:00 p.m. (hora peruana) y encuentra a los azulgranas como líderes del campeonato con 27 puntos. El equipo dirigido por Hansi Flick buscará recuperarse luego de caer 2-1 ante Real Madrid en el clásico y necesita mantener su ventaja sobre sus principales escoltas. Por su parte, Alavés llega tras igualar 1-1 ante Málaga y buscará dar el golpe fuera de casa. ¿Qué canales pasan el partido de Barcelona vs. Alavés HOY por TV ONLINE? ESPN, Disney+ Premium, Sky Sports, Sky+, izzi, ESPN Deportes, ESPN+ y fuboTV transmiten el partido de Barcelona vs. Alavés por televisión y streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Barcelona vs. Alavés el sábado 31 de octubre por la fecha 11 de LaLiga desde el Spotify Camp Nou.

¿Dónde ver Barcelona vs. Alavés EN VIVO por TV y Streaming Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Barcelona vs. Alavés EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este sábado 31 de octubre de 2026 desde el Spotify Camp Nou.

Para España, el partido de Barcelona vs. Alavés será transmitido a través de Movistar+ y LaLiga TV por cable y streaming.

El partido de Barcelona vs. Alavés será televisado por ESPN y Disney+ Premium para Perú y el resto de Sudamérica. Por otro lado, en México también podrás ver el partido a través de Sky Sports, Sky+ e izzi.

En Perú, el partido de Barcelona vs. Alavés será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de ESPN Deportes, ESPN+ y fuboTV.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Alavés HOY por LaLiga?

El partido de Barcelona vs. Alavés por LaLiga empieza a las 3:00 p.m. (hora de Perú) este sábado 31 de octubre de 2026 en el Spotify Camp Nou. Mira todos los horarios aquí.

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Chile / Bolivia / Venezuela: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Colombia / Perú / Ecuador: 3:00 p.m.

3:00 p.m. México: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Estados Unidos (ET): 4:00 p.m.

4:00 p.m. España: 10:00 p.m.

Horario, TV y dónde ver en vivo el Barcelona vs. Alavés por LaLiga

Fecha: sábado 31 de octubre del 2026

sábado 31 de octubre del 2026 Partido: Barcelona vs. Alavés

Barcelona vs. Alavés Hora: 4:00 p.m. ET / 1:00 p.m. PT (USA); 3:00 p.m. (PER/COL/ECU); 5:00 p.m. (ARG/URU)

4:00 p.m. ET / 1:00 p.m. PT (USA); 3:00 p.m. (PER/COL/ECU); 5:00 p.m. (ARG/URU) Canales TV: ESPN, Sky Sports, ESPN Deportes, Movistar+

ESPN, Sky Sports, ESPN Deportes, Movistar+ Streaming: Disney+ Premium, Sky+, izzi, ESPN+, fuboTV y LaLiga TV

Disney+ Premium, Sky+, izzi, ESPN+, fuboTV y LaLiga TV Estadio: Spotify Camp Nou

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Alavés EN VIVO hoy por LaLiga en España?

En España, el partido de Barcelona vs. Alavés por la fecha 11 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por Movistar+ y LaLiga TV, señales que cuentan con los derechos del encuentro y permitirán seguir el duelo por televisión y streaming.

LaLiga TV

Movistar+

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Alavés EN VIVO hoy por LaLiga en Perú?

En Perú, el partido de Barcelona vs. Alavés por la fecha 11 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por ESPN, mientras que también podrá verse vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Alavés EN VIVO hoy por LaLiga en México?

En México, el partido de Barcelona vs. Alavés por la fecha 11 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por Sky Sports, mientras que también podrá seguirse vía streaming a través de Sky+ e izzi.

Sky Sports

Sky+

izzi

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Alavés EN VIVO hoy por LaLiga en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Barcelona vs. Alavés por la fecha 11 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por ESPN Deportes, mientras que también podrá verse vía streaming a través de ESPN+ y fuboTV.

ESPN Deportes

ESPN+

fuboTV