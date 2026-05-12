Barcelona enfrenta a Alavés este miércoles 13 de mayo del 2026 por la jornada 36 de LaLiga desde el Estadio de Mendizorroza. Los ‘Blaugranas’ buscarán sacarle lustre a su título liguero conseguido la semana pasada, cuando vencieron al Real Madrid en el Camp Nou. El equipo de Hansi Flick quiere finalizar la temporada con la mayor cantidad de puntos posibles, aunque realizaría algunos cambios en su oncen inicial. A continuación, te mostramos a qué hora juegan, en qué canales transmiten el partido y dónde verlo ONLINE.

¿Dónde ver Barcelona vs Alavés EN VIVO por LaLiga?

El partido de Barcelona vs Alavés será transmitido a través de ESPN 2 y Disney+ Premium para todo el Perú y Sudamérica por la fecha 36 de LaLiga EA Sports. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de DAZN, Movistar LaLiga y Movistar+. Luego, en México, la transmisión del partido va a través de Sky Sports. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App.

Revisa qué canales transmiten el partido de Barcelona vs Alavés y los horarios para verlo por la fecha 36 de LaLiga EA Sports desde el Estadio de Mendizorroza.

¿A qué hora juega Barcelona vs Alavés EN VIVO por LaLiga?

El partido de Barcelona vs Alavés por la fecha 36 de LaLiga EA Sports empieza a las 2:30 PM de Perú este sábado 2 de mayo del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 1:30 PM

1:30 PM Perú, Colombia, Ecuador: 2:30 PM

2:30 PM Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 3:30 PM

3:30 PM Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 4:30 PM

4:30 PM España: 9:30 PM

¿Qué canal transmite Barcelona vs Alavés EN VIVO por LaLiga?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 2:30 PM ESPN 2 Disney+ Premium Colombia 2:30 PM ESPN 2 Disney+ Premium Ecuador 2:30 PM ESPN 2 Disney+ Premium Argentina 4:30 PM ESPN 2 Disney+ Premium Brasil 4:30 PM - Disney+ Premium Paraguay 4:30 PM ESPN 2 Disney+ Premium Uruguay 4:30 PM ESPN 2 Disney+ Premium Chile 4:30 PM ESPN 2 Disney+ Premium Bolivia 3:30 PM ESPN 2 Disney+ Premium Venezuela 3:30 PM ESPN 2 Disney+ Premium Costa Rica 1:30 PM Sky Sports Sky Sports+ Honduras 1:30 PM Sky Sports Sky Sports+ El Salvador 1:30 PM Sky Sports Sky Sports+ Guatemala 1:30 PM Sky Sports Sky Sports+ México 1:30 PM Sky Sports Sky Sports+ Estados Unidos 3:30 PM ESPN Deportes fuboTV España 9:30 PM DAZN y Movistar LaLiga Movistar+

Horario, TV y dónde ver Barcelona vs Alavés por LaLiga

Fecha : Miércoles 13 de mayo del 2026

: Miércoles 13 de mayo del 2026 Partido : Barcelona vs Alavés

: Barcelona vs Alavés Horario : 9:30 PM hora de Madrid, España.

: 9:30 PM hora de Madrid, España. Canales : ESPN, Sky Sports, Disney+ Premium, DAZN, LaLiga TV y Movistar Plus.

: ESPN, Sky Sports, Disney+ Premium, DAZN, LaLiga TV y Movistar Plus. Estadio: Mendizorroza.

¿Cómo ver en México, Barcelona vs Alavés EN VIVO por LaLiga?

En México, el juego de Barcelona vs Alavés lo pasa Sky Sports mediante cable y streaming. En el resto de Centroamérica, el partido va a través de Sky Sports y Sky Sports+.

¿En qué canal de España ver, Barcelona vs Alavés por LaLiga?

En España, el partido de Barcelona vs Alavés será transmitido a través de Movistar LaLiga, Movistar Plus+ y LaLiga TV por la fecha 36 de LaLiga.

¿Dónde ver en Perú, Barcelona vs Alavés por LaLiga?

En Perú, el partido de Barcelona vs Alavés será transmitido a través de ESPN 2 y Disney+ Premium por la fecha 36 de LaLiga.

¿Dónde ver en Estados Unidos, Barcelona vs Alavés por LaLiga?

En Estados Unidos, Barcelona vs Alavés será transmitido a través de ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App por la fecha 36 de LaLiga.

¿Dónde ver en Colombia, Barcelona vs Alavés por LaLiga?

En Colombia, el partido de Barcelona vs Alavés será transmitido a través de ESPN 2 y Disney+ Premium por la fecha 36 de LaLiga.

¿Dónde ver en Argentina, Barcelona vs Alavés por LaLiga?

En Argentina, el partido de Barcelona vs Alavés será transmitido a través de ESPN 2 y Disney+ Premium por la fecha 36 de LaLiga.

¿Dónde ver en Chile, Barcelona vs Alavés por LaLiga?

En Chile, el partido de Barcelona vs Alavés será transmitido a través de ESPN 2 y Disney+ Premium por la fecha 36 de LaLiga.

¿Dónde ver en Ecuador, Barcelona vs Alavés por LaLiga?

En Ecuador, el partido de Barcelona vs Alavés será transmitido a través de ESPN 2 y Disney+ Premium por la fecha 36 de LaLiga.

¿Dónde ver en Venezuela, Barcelona vs Alavés por LaLiga?

En Venezuela, el partido de Barcelona vs Alavés será transmitido a través de ESPN 2 y Disney+ Premium por la fecha 36 de LaLiga.

¿Dónde ver en Uruguay, Barcelona vs Alavés por LaLiga?

En Uruguay, el partido de Barcelona vs Alavés será transmitido a través de ESPN 2 y Disney+ Premium por la fecha 36 de LaLiga.

¿Dónde ver en Guatemala, Barcelona vs Alavés por LaLiga?

En Guatemala, el partido de Barcelona vs Alavés será transmitido a través de Sky Sports por la fecha 36 de LaLiga.

¿Dónde ver en Costa Rica, Barcelona vs Alavés por LaLiga?

En Costa Rica, el partido de Barcelona vs Alavés será transmitido a través de Sky Sports por la fecha 36 de LaLiga.

¿Dónde ver en Nicaragua, Barcelona vs Alavés por LaLiga?

En Nicaragua, el partido de Barcelona vs Alavés será transmitido a través de Sky Sports por la fecha 36 de LaLiga.

Alineaciones de Barcelona vs Alavés por LaLiga

Barcelona : Joan García; Koundé, Araujo, Eric García, Balde; De Jong, Bernal; Roony, Olmo, Rashford; y Ferran Torres.

: Joan García; Koundé, Araujo, Eric García, Balde; De Jong, Bernal; Roony, Olmo, Rashford; y Ferran Torres. Alavés: Sivera; Ángel Pérez, Tenaglia, Pacheco, Jonny, Parada; Antonio Blanco, Guridi, Aleñà; Diabaté y Toni Martínez.