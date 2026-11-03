Barcelona recibe a Aston Villa por la fecha 4 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2026/27. El partido se jugará este martes 3 de noviembre desde las 3:00 p.m. (hora peruana) y 9:00 p.m. (hora española) en el Camp Nou. El conjunto azulgrana llega con seis puntos en tres jornadas y buscará dejar atrás la derrota sufrida ante PSG en la fecha anterior para volver a acercarse a los primeros puestos. Enfrente estará un Aston Villa que atraviesa una situación favorable en el torneo, pues suma nueve unidades y se mantiene entre los líderes de la clasificación. ¿Qué canales pasan el partido de Barcelona vs. Aston Villa HOY por TV ONLINE? ESPN, Disney+ Premium, Movistar+, Movistar Liga de Campeones, TNT Sports, Max, DAZN y Paramount+ transmiten los partidos de Champions League según el país.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Barcelona vs. Aston Villa el martes 3 de noviembre por la fecha 4 de la Champions League desde el Spotify Camp Nou.

¿Qué canal transmite Barcelona vs Aston Villa EN VIVO por TV y Streaming Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Barcelona vs. Aston Villa EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este martes 3 de noviembre de 2026 desde el Camp Nou.

Para España, el partido de Barcelona vs. Aston Villa será transmitido a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones por cable y streaming.

El partido de Barcelona vs. Aston Villa será televisado por ESPN y Disney+ Premium para Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Por otro lado, en México también podrás ver el encuentro a través de Max y TNT Sports.

En Perú, el partido de Barcelona vs. Aston Villa será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido mediante Paramount+, Univision, ViX y TUDN.

¿A qué hora juega Barcelona vs Aston Villa HOY por Champions League?

El partido de Barcelona vs. Aston Villa por la Champions League empieza a las 3:00 p. m. (hora de Perú) y 9:00 p. m. (hora de España) este martes 3 de noviembre en el Camp Nou. Mira todos los horarios aquí.

Argentina / Chile / Paraguay / Uruguay / Brasil: 5:00 p. m.

5:00 p. m. Bolivia / Venezuela: 4:00 p. m.

4:00 p. m. Colombia / Perú / Ecuador: 3:00 p. m.

3:00 p. m. México: 2:00 p. m.

2:00 p. m. Estados Unidos (ET): 4:00 p. m.

4:00 p. m. España: 9:00 p. m.

Horario, TV y dónde ver en vivo el Barcelona vs Aston Villa por UEFA Champions League

Fecha: martes 3 de noviembre del 2026

martes 3 de noviembre del 2026 Partido: Barcelona vs. Aston Villa

Barcelona vs. Aston Villa Hora: 4:00 p. m. ET / 3:00 p. m. (PER/COL/ECU) / 5:00 p. m. (ARG/URU)

4:00 p. m. ET / 3:00 p. m. (PER/COL/ECU) / 5:00 p. m. (ARG/URU) Canales TV: ESPN, TNT Sports, Movistar Liga de Campeones

ESPN, TNT Sports, Movistar Liga de Campeones Streaming: Disney+ Premium, Max, Movistar+ y Paramount+

Disney+ Premium, Max, Movistar+ y Paramount+ Estadio: Camp Nou

¿En qué canal transmiten Barcelona vs Aston Villa EN VIVO hoy por UEFA Champions League en España?

En España, el partido de Barcelona vs. Aston Villa por la fecha 4 de la Champions League se transmitirá EN VIVO por Movistar Liga de Campeones y también podrá seguirse vía streaming a través de Movistar+.

Movistar Liga de Campeones

Movistar+

¿En qué canal transmiten Barcelona vs Aston Villa hoy por UEFA Champions League en Perú?

En Perú, el partido de Barcelona vs. Aston Villa por la fecha 4 de la UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN y podrá verse vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Barcelona vs Aston Villa EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Colombia?

En Colombia, el partido de Barcelona vs. Aston Villa por la fecha 4 de la UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN y también estará disponible vía streaming en Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Barcelona vs Aston Villa EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Argentina?

En Argentina, el partido de Barcelona vs. Aston Villa por la fecha 4 de la UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN y podrá verse vía streaming mediante Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Barcelona vs Aston Villa EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Paraguay?

En Paraguay, el partido de Barcelona vs. Aston Villa por la fecha 4 de la UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN y estará disponible vía streaming en Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Barcelona vs Aston Villa EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Uruguay?

En Uruguay, el partido de Barcelona vs. Aston Villa por la fecha 4 de la UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN y podrá seguirse vía streaming en Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Barcelona vs Aston Villa EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Chile?

En Chile, el partido de Barcelona vs. Aston Villa por la fecha 4 de la UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN y también podrá verse vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Barcelona vs Aston Villa EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Venezuela?

En Venezuela, el partido de Barcelona vs. Aston Villa por la fecha 4 de la UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN y estará disponible vía streaming en Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Barcelona vs Aston Villa EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Bolivia?

En Bolivia, el partido de Barcelona vs. Aston Villa por la fecha 4 de la UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN y podrá seguirse vía streaming mediante Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Barcelona vs Aston Villa EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Ecuador?

En Ecuador, el partido de Barcelona vs. Aston Villa por la fecha 4 de la UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN y también estará disponible vía streaming en Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Barcelona vs Aston Villa EN VIVO hoy por UEFA Champions League en México?

En México, el partido de Barcelona vs. Aston Villa por la fecha 4 de la UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por TNT Sports y también podrá verse vía streaming a través de Max.

TNT Sports

Max

¿En qué canal transmiten Barcelona vs Aston Villa EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Barcelona vs. Aston Villa por la fecha 4 de la UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por Paramount+ y ViX vía streaming.

Paramount+

DAZN

