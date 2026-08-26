Barcelona y Athletic Club se enfrentan este jueves 27 de agosto del 2026 por la primera jornada de LaLiga, en un partido que se disputará en el Spotify Camp Nou. El conjunto azulgrana buscará sumar una nueva victoria en el campeonato, mientras que el cuadro vasco intentará recuperarse tras su complicado inicio de temporada. ¿A qué hora juega Barcelona vs. Athletic Club HOY y qué canales transmiten el partido por TV y streaming? Revisa todos los detalles del encuentro.

Revisa los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre FC Barcelona vs Athletic Club el jueves 27 de agosto por la fecha 1 de LaLiga desde el Spotify Camp Nou.

¿Qué canal transmite Barcelona vs Athletic Club EN VIVO por TV y Streaming Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Barcelona vs Athletic Club EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este jueves 27 de agosto del 2026 desde el Spotify Camp Nou.

Para España, el partido de Barcelona vs Athletic Club será transmitido a través de DAZN y Movistar Plus, plataformas que cuentan con la cobertura de LaLiga en territorio español. El encuentro está programado para las 9:00 p.m. de España.

En Perú, el partido de Barcelona vs Athletic Club será transmitido a través de DirecTV y DGO. Para países como Argentina, Colombia. Chile y el resto de Sudammérica, el compromiso va por DirecTV y DGO.

Por otro lado, en México podrás seguir el encuentro a través de Sky Sports e izzi. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el encuentro mediante ESPN Deportes, ESPN+ y fuboTV.

¿A qué hora juega Barcelona vs Athletic Club HOY por LaLiga?

Perú: 2:00 p.m.

Colombia / Ecuador: 2:00 p.m.

México: 1:00 p.m.

Bolivia / Chile / Venezuela: 3:00 p.m.

Argentina / Brasil / Paraguay / Uruguay: 4:00 p.m.

Estados Unidos (ET): 3:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Barcelona vs Athletic Club por LaLiga

País Horarios Canal TV y Streaming Perú 2:00 p.m. DirecTV Sports y DGO Colombia 2:00 p.m. DirecTV Sports y DGO Ecuador 2:00 p.m. DirecTV Sports y DGO Chile 3:00 p.m. DirecTV Sports y DGO Bolivia 3:00 p.m. DirecTV Sports y DGO Venezuela 3:00 p.m. DirecTV Sports y DGO Argentina 4:00 p.m. DirecTV Sports y DGO Uruguay 4:00 p.m. DirecTV Sports y DGO Paraguay 4:00 p.m. DirecTV Sports y DGO Brasil 4:00 p.m. Amazon Primer y Cazé TV México 1:00 p.m. Sky Sports e izzi Estados Unidos 3:00 p.m. ESPN Deportes, ESPN+ y fuboTV España 9:00 p.m. DAZN y Movistar Plus

Canales, horarios y dónde ver Barcelona vs Athletic Club EN VIVO por LaLiga

Fecha: jueves 27 de agosto del 2026

jueves 27 de agosto del 2026 Partido: Barcelona vs Athletic Club

Barcelona vs Athletic Club Hora: 2:00 p.m. (Perú, Colombia y Ecuador)

2:00 p.m. (Perú, Colombia y Ecuador) Canales TV: DirecTV, Sky Sports, ESPN Deportes, DAZN

DirecTV, Sky Sports, ESPN Deportes, DAZN Streaming: DGO, izzi, ESPN+, fuboTV y Movistar Plus

DGO, izzi, ESPN+, fuboTV y Movistar Plus Estadio: Spotify Camp Nou, Barcelona

¿En qué canal transmiten Barcelona vs Athletic Club EN VIVO hoy por LaLiga en España?

En España, el partido de Barcelona vs Athletic Club por la fecha 1 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por DAZN y Movistar Plus, plataformas que ofrecen la cobertura del campeonato español.

DAZN

Movistar Plus

¿En qué canal transmiten Barcelona vs Athletic Club EN VIVO hoy por LaLiga en Perú?

En Perú, el partido de Barcelona vs Athletic Club por la fecha 1 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por DirecTV, mientras que también podrá seguirse vía streaming a través de DGO.

DirecTV

DGO

¿En qué canal transmiten Barcelona vs Athletic Club EN VIVO hoy por LaLiga en Argentina?

En Argentina, el partido de Barcelona vs Athletic Club será transmitido EN VIVO por DirecTV, con la posibilidad de seguirlo vía streaming mediante DGO.

DirecTV

DGO

¿En qué canal transmiten Barcelona vs Athletic Club EN VIVO hoy por LaLiga en Colombia?

En Colombia, el encuentro entre Barcelona vs Athletic Club será transmitido EN VIVO por DirecTV y también podrá verse vía streaming por DGO.

DirecTV

DGO

¿En qué canal transmiten Barcelona vs Athletic Club EN VIVO hoy por LaLiga en Ecuador?

En Ecuador, el duelo entre Barcelona vs Athletic Club podrá seguirse EN VIVO por DirecTV y mediante streaming a través de DGO.

DirecTV

DGO

¿En qué canal transmiten Barcelona vs Athletic Club EN VIVO hoy por LaLiga en Chile?

En Chile, el partido entre Barcelona vs Athletic Club será transmitido EN VIVO por DirecTV y estará disponible vía streaming en DGO.

DirecTV

DGO

¿En qué canal transmiten Barcelona vs Athletic Club EN VIVO hoy por LaLiga en Venezuela?

En Venezuela, el partido entre Barcelona vs Athletic Club se podrá seguir EN VIVO por DirecTV y vía streaming mediante DGO.

DirecTV

DGO

¿En qué canal transmiten Barcelona vs Athletic Club EN VIVO hoy por LaLiga en Bolivia?

En Bolivia, el encuentro entre Barcelona vs Athletic Club será transmitido EN VIVO por DirecTV y también podrá seguirse online mediante DGO.

DirecTV

DGO

¿En qué canal transmiten Barcelona vs Athletic Club EN VIVO hoy por LaLiga en Uruguay?

En Uruguay, el partido entre Barcelona vs Athletic Club será transmitido EN VIVO por DirecTV y estará disponible vía streaming a través de DGO.

DirecTV

DGO

¿En qué canal transmiten Barcelona vs Athletic Club EN VIVO hoy por LaLiga en Paraguay?

En Paraguay, el encuentro entre Barcelona vs Athletic Club podrá verse EN VIVO por DirecTV y vía streaming mediante DGO.

DirecTV

DGO

¿En qué canal transmiten Barcelona vs Athletic Club EN VIVO hoy por LaLiga en México?

En México, el partido entre Barcelona vs Athletic Club será transmitido EN VIVO por Sky Sports, mientras que también podrá seguirse vía streaming mediante izzi.

Sky Sports

izzi

¿En qué canal transmiten Barcelona vs Athletic Club EN VIVO hoy por LaLiga en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido entre Barcelona vs Athletic Club será transmitido EN VIVO por ESPN Deportes y ESPN+, mientras que también estará disponible vía streaming a través de fuboTV.

ESPN Deportes

ESPN+

fuboTV