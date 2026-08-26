Barcelona y Athletic Club se enfrentan este jueves 27 de agosto del 2026 por la primera jornada de LaLiga, en un partido que se disputará en el Spotify Camp Nou. El conjunto azulgrana buscará sumar una nueva victoria en el campeonato, mientras que el cuadro vasco intentará recuperarse tras su complicado inicio de temporada. ¿A qué hora juega Barcelona vs. Athletic Club HOY y qué canales transmiten el partido por TV y streaming? Revisa todos los detalles del encuentro.
¿Qué canal transmite Barcelona vs Athletic Club EN VIVO por TV y Streaming Online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Barcelona vs Athletic Club EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este jueves 27 de agosto del 2026 desde el Spotify Camp Nou.
Para España, el partido de Barcelona vs Athletic Club será transmitido a través de DAZN y Movistar Plus, plataformas que cuentan con la cobertura de LaLiga en territorio español. El encuentro está programado para las 9:00 p.m. de España.
En Perú, el partido de Barcelona vs Athletic Club será transmitido a través de DirecTV y DGO. Para países como Argentina, Colombia. Chile y el resto de Sudammérica, el compromiso va por DirecTV y DGO.
Por otro lado, en México podrás seguir el encuentro a través de Sky Sports e izzi. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el encuentro mediante ESPN Deportes, ESPN+ y fuboTV.
¿A qué hora juega Barcelona vs Athletic Club HOY por LaLiga?
- Perú: 2:00 p.m.
- Colombia / Ecuador: 2:00 p.m.
- México: 1:00 p.m.
- Bolivia / Chile / Venezuela: 3:00 p.m.
- Argentina / Brasil / Paraguay / Uruguay: 4:00 p.m.
- Estados Unidos (ET): 3:00 p.m.
- España: 9:00 p.m.
Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Barcelona vs Athletic Club por LaLiga
|País
|Horarios
|Canal TV y Streaming
|Perú
|2:00 p.m.
|DirecTV Sports y DGO
|Colombia
|2:00 p.m.
|DirecTV Sports y DGO
|Ecuador
|2:00 p.m.
|DirecTV Sports y DGO
|Chile
|3:00 p.m.
|DirecTV Sports y DGO
|Bolivia
|3:00 p.m.
|DirecTV Sports y DGO
|Venezuela
|3:00 p.m.
|DirecTV Sports y DGO
|Argentina
|4:00 p.m.
|DirecTV Sports y DGO
|Uruguay
|4:00 p.m.
|DirecTV Sports y DGO
|Paraguay
|4:00 p.m.
|DirecTV Sports y DGO
|Brasil
|4:00 p.m.
|Amazon Primer y Cazé TV
|México
|1:00 p.m.
|Sky Sports e izzi
|Estados Unidos
|3:00 p.m.
|ESPN Deportes, ESPN+ y fuboTV
|España
|9:00 p.m.
|DAZN y Movistar Plus
Canales, horarios y dónde ver Barcelona vs Athletic Club EN VIVO por LaLiga
- Fecha: jueves 27 de agosto del 2026
- Partido: Barcelona vs Athletic Club
- Hora: 2:00 p.m. (Perú, Colombia y Ecuador)
- Canales TV: DirecTV, Sky Sports, ESPN Deportes, DAZN
- Streaming: DGO, izzi, ESPN+, fuboTV y Movistar Plus
- Estadio: Spotify Camp Nou, Barcelona
¿En qué canal transmiten Barcelona vs Athletic Club EN VIVO hoy por LaLiga en España?
En España, el partido de Barcelona vs Athletic Club por la fecha 1 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por DAZN y Movistar Plus, plataformas que ofrecen la cobertura del campeonato español.
- DAZN
- Movistar Plus
¿En qué canal transmiten Barcelona vs Athletic Club EN VIVO hoy por LaLiga en Perú?
En Perú, el partido de Barcelona vs Athletic Club por la fecha 1 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por DirecTV, mientras que también podrá seguirse vía streaming a través de DGO.
- DirecTV
- DGO
¿En qué canal transmiten Barcelona vs Athletic Club EN VIVO hoy por LaLiga en Argentina?
En Argentina, el partido de Barcelona vs Athletic Club será transmitido EN VIVO por DirecTV, con la posibilidad de seguirlo vía streaming mediante DGO.
- DirecTV
- DGO
¿En qué canal transmiten Barcelona vs Athletic Club EN VIVO hoy por LaLiga en Colombia?
En Colombia, el encuentro entre Barcelona vs Athletic Club será transmitido EN VIVO por DirecTV y también podrá verse vía streaming por DGO.
- DirecTV
- DGO
¿En qué canal transmiten Barcelona vs Athletic Club EN VIVO hoy por LaLiga en Ecuador?
En Ecuador, el duelo entre Barcelona vs Athletic Club podrá seguirse EN VIVO por DirecTV y mediante streaming a través de DGO.
- DirecTV
- DGO
¿En qué canal transmiten Barcelona vs Athletic Club EN VIVO hoy por LaLiga en Chile?
En Chile, el partido entre Barcelona vs Athletic Club será transmitido EN VIVO por DirecTV y estará disponible vía streaming en DGO.
- DirecTV
- DGO
¿En qué canal transmiten Barcelona vs Athletic Club EN VIVO hoy por LaLiga en Venezuela?
En Venezuela, el partido entre Barcelona vs Athletic Club se podrá seguir EN VIVO por DirecTV y vía streaming mediante DGO.
- DirecTV
- DGO
¿En qué canal transmiten Barcelona vs Athletic Club EN VIVO hoy por LaLiga en Bolivia?
En Bolivia, el encuentro entre Barcelona vs Athletic Club será transmitido EN VIVO por DirecTV y también podrá seguirse online mediante DGO.
- DirecTV
- DGO
¿En qué canal transmiten Barcelona vs Athletic Club EN VIVO hoy por LaLiga en Uruguay?
En Uruguay, el partido entre Barcelona vs Athletic Club será transmitido EN VIVO por DirecTV y estará disponible vía streaming a través de DGO.
- DirecTV
- DGO
¿En qué canal transmiten Barcelona vs Athletic Club EN VIVO hoy por LaLiga en Paraguay?
En Paraguay, el encuentro entre Barcelona vs Athletic Club podrá verse EN VIVO por DirecTV y vía streaming mediante DGO.
- DirecTV
- DGO
¿En qué canal transmiten Barcelona vs Athletic Club EN VIVO hoy por LaLiga en México?
En México, el partido entre Barcelona vs Athletic Club será transmitido EN VIVO por Sky Sports, mientras que también podrá seguirse vía streaming mediante izzi.
- Sky Sports
- izzi
¿En qué canal transmiten Barcelona vs Athletic Club EN VIVO hoy por LaLiga en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido entre Barcelona vs Athletic Club será transmitido EN VIVO por ESPN Deportes y ESPN+, mientras que también estará disponible vía streaming a través de fuboTV.
- ESPN Deportes
- ESPN+
- fuboTV