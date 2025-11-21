Barcelona vuelte al Camp Nou este sábado 22 de noviembre, luego de muchos meses. El equipo blaugrana recibirá al Athletic Club por la fecha 13 de LaLiga EA Sports. La reapertura del estadio también proporcionará un bienvenido impulso a las arcas del club y compensará los sacrificios realizados anteriormente. El estadio reabrirá con una capacidad de 45.401 localidades, con el nivel superior aún por construir, pero una vez se complete se llegará a los 105.000, el más grande de Europa. Se espera que en su vuelta a casa, el equipo dirigido por Hansi Flick saque una victoria importante para no alejarse del Real Madrid, líder absoluto de LaLiga que les saca 3 puntos de ventaja. A continuación, te contaremos a qué hora juega, en qué canales ver el partido y dónde verlo por streaming.
El partido de Barcelona vs Athletic Club será transmitido en toda Sudamérica vía ESPN y Disney+ Premium. En España la transmisión para por televisión en DAZN LaLiga y DAZN LaLiga 2, por streaming podrás ver el juego en Movistar+ y LaLiga TV Bar HD. En México pasan el partido por Sky Sports, al igual que en resto de Centroamérica. Finalmente, en Estados Unidos podrás ver el encuentro por ESPN Select, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes.
¿A qué hora juega Barcelona vs Athletic Club HOY?
El partido deBarcelona vs Athletic Club por la jornada 13 de LaLiga, será este sábado 22 de noviembre del 2025 a las 10:15 a.m. (hora de Perú) en el estadio Camp Nou.
Hora del partido, Barcelona vs Athletic Club
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 9:15 a.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 10:15 a.m.
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 11:15 a.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 12:15 p.m.
- Estados Unidos: 10:15 a.m.
- España: 4:15 p.m.
¿Dónde ver Barcelona vs Athletic Club EN DIRECTO? Cable y streaming ONLINE
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|10:15 a.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Colombia
|10:15 a.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Ecuador
|10:15 a.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Argentina
|12:15 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Brasil
|12:15 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Paraguay
|12:15 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Uruguay
|12:15 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Chile
|12:15 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Venezuela
|11:15 a.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Bolivia
|11:15 a.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|México
|9:15 a.m.
|Sky Sports
|Sky+
|Estados Unidos
|10:15 a.m.
|ESPN Select, ESPN Deportes
|ESPN App
|España
|4:15 p.m.
|DAZN
|Movistar+ y LaLiga TV Bar
