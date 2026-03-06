Barcelona visita al Athletic Club este sábado 7 de marzo del 2026 en el Estadio de San Mamés por la jornada 27 de LaLiga. Los ‘Blaugranas’ llegan como únicos líderes del torneo español, luego de la inesperada derrota del Real Madrid en casa frente al Getafe. Por otro lado, el equipo de Bilbao se encuentra la mitad de la tabla y llega de ser eliminado de la Copa del Rey por la Real Sociedad. A continuación, te mostraremos los horarios, canales de televisión y dónde ver el partido ONLINE para todo Perú, España, México, Estados Unidos y Sudamérica.
¿Dónde ver Barcelona vs Athletic Club EN VIVO por LaLiga?
La transmisión del partido entre Barcelona vs Athletic Club por la jornada 27 de LaLiga será transmitido en DirecTV y DGO para toda Sudamérica, incluyendo a Perú. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de Movistar+ y LaLiga TV. Luego, en México, la transmisión del partido va a través de Sly Sports. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: ESPN Deportes y fuboTV.
¿A qué hora juega Barcelona vs Athletic Club EN VIVO por LaLiga?
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 2:00 a.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 3:00 p.m.
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 4:00 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 5:00 p.m.
- España: 9:00 p.m.
¿Qué canal transmite Barcelona vs Athletic Club EN VIVO por LaLiga?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|3:00 p.m.
|DirecTV
|DGO
|Colombia
|3:00 p.m.
|DirecTV
|DGO
|Ecuador
|3:00 p.m.
|DirecTV
|DGO
|Argentina
|5:00 p.m.
|DirecTV
|DGO
|Brasil
|5:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Paraguay
|5:00 p.m.
|DirecTV
|DGO
|Uruguay
|5:00 p.m.
|DirecTV
|DGO
|Chile
|5:00 p.m.
|DirecTV
|DGO
|Bolivia
|4:00 p.m.
|DirecTV
|DGO
|Venezuela
|4:00 p.m.
|DirecTV
|DGO
|Costa Rica
|2:00 p.m.
|Sky Sports
|Sky Sports+
|Honduras
|2:00 p.m.
|Sky Sports
|Sky Sports+
|El Salvador
|2:00 p.m.
|Sky Sports
|Sky Sports+
|Guatemala
|2:00 p.m.
|Sky Sports
|Sky Sports+
|México
|2:00 p.m.
|Sky Sports
|Sky Sports+
|Estados Unidos
|3:00 p.m.
|ESPN Deportes
|fuboTV
|España
|9:00 p.m.
|Movistar TV
|Movistar+
- Fecha: Sábado 6 de marzo del 2026
- Partido: Barcelona vs Athletic Club
- Horario: 9:00 p.m. hora de Barcelona, España.
- Canal: DirecTV, DGO, Sky Sports, LaLiga TV y Movistar Plus.
- Estadio: San Mamés.
Posibles alineaciones de Barcelona vs Athletic Club
- Alineación de FC Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Eric, Cancelo; Bernal, Pedri, Fermín; Lamine, Raphinha y Ferran.
- Alineación de Athletic Club: Unai Simón; Daniel Vivian, Aitor Paredes, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Iñigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar; Oihan Sancet, Iñaki Williams, Álex Berenguer; Gorka Guruzeta.