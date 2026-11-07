Barcelona visita a Atlético de Madrid este domingo 8 de noviembre de 2026 en el estadio Riyadh Air Metropolitano, por la fecha 12 de LaLiga. El encuentro comenzará a las 3:00 p. m. (hora peruana) y 9:00 p. m. (hora española), con dos equipos que buscan quedarse con el primer lugar de la clasificación. Los azulgranas llegan a este compromiso con 30 puntos y necesitan una victoria para mantenerse como únicos líderes del campeonato español. Por su parte, el Atlético de Madrid, con 28 unidades, intentará aprovechar su condición de local para superar a su rival y escalar hasta lo más alto de la tabla de posiciones. ¿Qué canales transmiten el partido de Barcelona vs. Atlético de Madrid HOY por TV y streaming ONLINE? ESPN, Disney+ Premium, Sky Sports, DAZN y otras señales llevarán el encuentro a distintos países.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Barcelona vs Atlético Madrid el domingo 8 de noviembre por la fecha 12 de LaLiga desde el estadio Riyadh Air Metropolitano.

¿Qué canal transmite Barcelona vs. Atlético de Madrid EN VIVO por TV y streaming ONLINE?

Conoce qué canales de televisión y plataformas transmitirán el partido entre Barcelona vs. Atlético de Madrid EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este domingo 8 de noviembre.

Para España, el encuentro será transmitido a través de DAZN, Movistar+ y LaLiga TV, señales que ofrecerán la cobertura del compromiso.

En Perú, Argentina, Colombia, Chile y el resto de Sudamérica, el partido podrá verse por ESPN y Disney+ Premium. Mientras que en México, la transmisión estará a cargo de Sky Sports, Sky+ e Izzi.

Por su parte, en Estados Unidos, los aficionados podrán seguir el duelo mediante ESPN Deportes, ESPN+ y fuboTV.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Atlético de Madrid HOY por LaLiga?

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 5:00 p. m.

5:00 p. m. Bolivia y Venezuela: 4:00 p. m.

4:00 p. m. Colombia, Perú y Ecuador: 3:00 p. m.

3:00 p. m. México: 2:00 p. m.

2:00 p. m. Estados Unidos (ET): 4:00 p. m.

4:00 p. m. España: 9:00 p. m.

Horario, TV y dónde ver en vivo el Barcelona vs. Atlético de Madrid por LaLiga

Fecha: domingo 8 de noviembre de 2026.

domingo 8 de noviembre de 2026. Partido: Barcelona vs. Atlético de Madrid.

Barcelona vs. Atlético de Madrid. Hora: 2:00 p. m. (MEX); 3:00 p. m. (PER/COL/ECU); 4:00 p. m. (USA ET); 5:00 p. m. (ARG/URU/PAR/CHI/BRA); 9:00 p. m. (ESP).

2:00 p. m. (MEX); 3:00 p. m. (PER/COL/ECU); 4:00 p. m. (USA ET); 5:00 p. m. (ARG/URU/PAR/CHI/BRA); 9:00 p. m. (ESP). Canales TV: ESPN, ESPN Deportes, Sky Sports, DAZN y LaLiga TV.

ESPN, ESPN Deportes, Sky Sports, DAZN y LaLiga TV. Streaming: Disney+ Premium, Sky+, Izzi, Movistar+ y ESPN+.

Disney+ Premium, Sky+, Izzi, Movistar+ y ESPN+. Estadio: Riyadh Air Metropolitano.

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Atlético de Madrid EN VIVO hoy por LaLiga en España?

En España, el partido de Barcelona vs. Atlético de Madrid, por la fecha 12 de LaLiga, será transmitido EN VIVO a través de DAZN, Movistar+ y LaLiga TV. Los aficionados podrán seguir el encuentro mediante estas señales y plataformas.

DAZN

Movistar+

LaLiga TV

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Atlético de Madrid EN VIVO hoy por LaLiga en Perú?

En Perú, el partido de Barcelona vs. Atlético de Madrid se transmitirá EN VIVO por ESPN y también estará disponible vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Atlético de Madrid EN VIVO hoy por LaLiga en Colombia?

En Colombia, el encuentro entre Barcelona vs. Atlético de Madrid podrá verse EN VIVO por ESPN y vía streaming mediante Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Atlético de Madrid EN VIVO hoy por LaLiga en Argentina?

En Argentina, el partido de Barcelona vs. Atlético de Madrid será transmitido EN VIVO por ESPN. Además, estará disponible ONLINE a través de Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Atlético de Madrid EN VIVO hoy por LaLiga en Chile?

En Chile, el compromiso entre Barcelona vs. Atlético de Madrid se podrá seguir EN VIVO por ESPN y vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Atlético de Madrid EN VIVO hoy por LaLiga en México?

En México, el partido de Barcelona vs. Atlético de Madrid será transmitido EN VIVO por Sky Sports. También podrá verse vía streaming mediante Sky+ e Izzi.

Sky Sports

Sky+

Izzi

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Atlético de Madrid EN VIVO hoy por LaLiga en Estados Unidos?

En Estados Unidos, los aficionados podrán seguir el encuentro entre Barcelona vs. Atlético de Madrid EN VIVO por ESPN Deportes. Asimismo, el partido estará disponible vía streaming a través de ESPN+ y fuboTV.

ESPN Deportes

ESPN+

fuboTV