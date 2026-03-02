Barcelona visita al Atlético Madrid este martes 3 de marzo del 2026 por el partido de vuelta de la semifinal de la Copa del Rey 2026 en el Estadio Spotify Camp Nou. El conjunto azulgrana encara este compromiso con el objetivo de darle vuelta al 4-0 en contra recibido en el cotejo de ida. No hay margen de error para los dirigidos por Hansi Flick, que sufrirán la baja de Robert Lewandowski por lesión. Por su parte, el ‘Atleti’ necesita hacer un partido inteligente para sostener la ventaja y asegurar su pase a la final del certamen español. A continuación, revisa los canales de transmisión y dónde ver ONLINE el partido.

Revisa qué canales transmiten el partido de Barcelona vs Atlético Madrid y los horarios para ver partido por la semifinal vuelta de la Copa del Rey en el Estadio Spotify Camp Nou.

¿Dónde ver Barcelona vs Atlético Madrid EN VIVO por Copa del Rey?

La transmisión del partido entre Barcelona vs. Atlético Madrid será a través de América TV y Movistar Deportes para todo el Perú. Por otro lado, en España, podrás ver el partido a través de TVE La 1, TV3, RTVE Play, Movistar+, fuboTV, M+ LALIGA TV, Movistar Plus+ y 3Cat. En países como: Argentina, Paraguay y Uruguay, lo pasa Flow Sports; en Colombia lo podrán ver mediante Win+. Por otro lado, en Venezuela, podrás ver el partido a través de Meridiano Television, Venevisión e inter. Si estás en Ecuador, el partido va a través de El Canal del Fútbol (ECDF). Luego, en México y Centroamérica, la transmisión del partido va a través de Sky Sports y Sky+. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: ESPN Select, fuboTV y ESPN App. Finalmente, en Chile, no hay transmisiones de canales oficiales que pasen el partido de FC Barcelona vs. Atlético Madrid.

¿A qué hora juega Barcelona vs Atlético Madrid por semifinal de la Copa del Rey?

La hora de inicio del partido entre Barcelona vs Atlético Madrid por la semifinal vuelta de la Copa del Rey es a las 9:00 p.m. en España. Mientras que en Perú comienza a las 3:00 p.m. Revisa los horarios del partido, según país:

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 5:00 p.m.

5:00 p.m. España: 9:00 p.m.

Horarios del partido de Barcelona vs Atlético Madrid por el partido de vuelta de la semifinal de la Copa del Rey desde el Estadio Spotify Camp Nou.

¿Qué canal TV transmite Barcelona vs Atlético Madrid EN VIVO por Copa del Rey?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 3:00 p.m. América TV y Movistar Deportes América TV GO Colombia 3:00 p.m. Win+ Win Play Ecuador 3:00 p.m. El Canal del Fútbol ECDF Argentina 5:00 p.m. Flow Sports Flow Brasil 5:00 p.m. Disney+ Premium Disney+ Premium Paraguay 5:00 p.m. Flow Sports Flow Uruguay 5:00 p.m. Flow Sports Flow Chile 5:00 p.m. Canal sin confirmar Canal sin confirmar Bolivia 4:00 p.m. Canal sin confirmar Canal sin confirmar Venezuela 4:00 p.m. Meridiano Television y Venevisión inter Costa Rica 2:00 p.m. Sky Sports Sky+ Honduras 2:00 p.m. Sky Sports Sky+ El Salvador 2:00 p.m. Sky Sports Sky+ Guatemala 2:00 p.m. Sky Sports Sky+ México 2:00 p.m. Sky Sports Sky+ Estados Unidos 3:00 p.m. ESPN Select y fuboTV ESPN App España 9:00 p.m. RTVE, La 1 y 3Cat Movistar+

Horario, TV y dónde ver Barcelona vs Atlético Madrid por Copa del Rey

Fecha : Martes 3 de marzo del 2026.

: Martes 3 de marzo del 2026. Partido : Barcelona vs. Atlético Madrid.

: Barcelona vs. Atlético Madrid. Horario : 9:00 p.m. hora de España.

: 9:00 p.m. hora de España. Canal : América TV, Movistar Deportes, ESPN, Win+, Flow Sports, Movistar+, RTVE, La 1, 3cat, Disney+ Premium, El Canal del Fútbol, Meridiano Television, Venevisión y Sky Sports.

: América TV, Movistar Deportes, ESPN, Win+, Flow Sports, Movistar+, RTVE, La 1, 3cat, Disney+ Premium, El Canal del Fútbol, Meridiano Television, Venevisión y Sky Sports. Estadio: Spotify Camp Nou.

¿Cómo ver en México, Barcelona vs Atlético Madrid EN VIVO por Copa del Rey?

En México, el juego de FC Barcelona vs Atlético Madrid lo podrás ver a través de Sky Sports y Sky+ mediante cable y streaming. En el resto de Centroamérica, el partido también va a través de Sky Sports.

¿En qué canal ver, FC Barcelona vs Atlético Madrid EN DIRECTO en España?

En España, el partido de FC Barcelona vs Atlético Madrid lo televisa TVE La 1, TV3, RTVE Play, Movistar+, fuboTV, M+ LALIGA TV, Movistar Plus+ y 3Cat por la semifinal vuelta de la Copa del Rey.

¿Por qué canal ver, FC Barcelona vs Atlético Madrid en Perú?

En Perú, el partido de FC Barcelona vs Atlético Madrid por Copa del Rey lo podrás ver a través de América TV por señal abierta y Movistar Deportes por cable. En streaming lo transmite por internet: América TV GO y Movistar TV App.

Atlético de Madrid se impuso a Barcelona en la primera semifinal de la Copa del Rey. (Foto: Getty Images)

¿Dónde pasan Barcelona vs Atlético Madrid en Argentina por Copa del Rey?

En Argentina, el partido de Barcelona vs Atlético Madrid lo podrás ver a través de Flow Sports por la semifinal vuelta de la Copa del Rey.

¿Dónde ver Barcelona vs Atlético Madrid en Colombia por Copa del Rey?

En Colombia, el partido de Barcelona vs Atlético Madrid lo podrás ver a través de Win+ por la semifinal vuelta de la Copa del Rey.

¿Dónde ver Barcelona vs Atlético Madrid en Ecuador por Copa del Rey?

En Ecuador, el partido de Barcelona vs Atlético Madrid lo podrás ver a través de El Canal del Fútbol por la semifinal vuelta de la Copa del Rey.

¿Qué canales transmiten Barcelona vs Atlético Madrid en Venezuela por Copa del Rey?

En Venezuela, el partido de Barcelona vs Atlético Madrid lo podrás ver a través de Meridiano Television, Inter y Venevisión por la semifinal vuelta de la Copa del Rey.

¿Qué canal transmite Barcelona vs Atlético Madrid en Chile por Copa del Rey?

En Chile, por el momento, el partido de Barcelona vs Atlético Madrid no será transmitido por la semifinal vuelta de la Copa del Rey. Sin embargo, podrás seguir el minuto a minuto del partido en El Comercio.

¿En qué canales ver Barcelona vs Atlético Madrid en Estados Unidos por Copa del Rey?

En Estados Unidos, el partido de Barcelona vs Atlético Madrid lo podrás ver a través de ESPN Select, fuboTV y ESPN App por la semifinal vuelta de la Copa del Rey.

¿En qué canales ver transmisión, Barcelona vs Atlético Madrid en Honduras por Copa del Rey?

En Honduras, el partido de Barcelona vs Atlético Madrid lo podrás ver a través de Sky+ y Sky Sports por la semifinal vuelta de la Copa del Rey.

¿En qué canales ver transmisión, Barcelona vs Atlético Madrid en Costa Rica por Copa del Rey?

En Costa Rica, el partido de Barcelona vs Atlético Madrid lo podrás ver a través de Sky+ y Sky Sports por la semifinal vuelta de la Copa del Rey.

¿Qué canal TV transmite, Barcelona vs Atlético Madrid en Guatemala por Copa del Rey?

En Guatemala, el partido de Barcelona vs Atlético Madrid lo podrás ver a través de Sky+ y Sky Sports por la semifinal vuelta de la Copa del Rey.

¿Qué canal TV transmite, Barcelona vs Atlético Madrid en Nicaragua por Copa del Rey?

En Nicaragua, el partido de Barcelona vs Atlético Madrid lo podrás ver a través de Sky+ y Sky Sports por la semifinal vuelta de la Copa del Rey.

¿Qué canal TV transmite, Barcelona vs Atlético Madrid en El Salvador por Copa del Rey?

En El Salvador, el partido de Barcelona vs Atlético Madrid lo podrás ver a través de Sky+ y Sky Sports por la semifinal vuelta de la Copa del Rey.

¿Qué canal TV transmite, Barcelona vs Atlético Madrid en Panamá por Copa del Rey?

En Panamá, el partido de Barcelona vs Atlético Madrid lo podrás ver a través de Sky+ y Sky Sports por la semifinal vuelta de la Copa del Rey.

Alineaciones de Barcelona vs Atlético Madrid

FC Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Pedri, Bernal, Fermín; Lamine Yamal, Ferran y Raphinha.

Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Pedri, Bernal, Fermín; Lamine Yamal, Ferran y Raphinha. Atlético Madrid: Musso; Marcos Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Cardoso, Koke, Baena; Julián Alvarez y Lookman.