Barcelona se impuso 2-1 al Atlético Madrid en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, por la jornada 30 de LaLiga, y estiró a siete puntos su ventaja sobre Real Madrid, su más cercano perseguidor, a falta de ocho jornadas para el final. Los dirigidos por Hansi Flick remontaron un partido en contra para quedarse con la victoria. A los 39′, Giuliano Simeone abrió el marcador para los ‘colchoneros’ tras aprovechar un error en defensa. Sin embargo, Marcus Rashford puso el empate a los 42′ en gran jugada individual. antes del final del primer tiempo, Nico González se fue expulsado por falta contra Lamine Yamal. Y en el complemento, Robert Lewandowski anotó el segundo para asegurar la victoria culé (87′).

¿Dónde ver Barcelona vs Atlético Madrid EN VIVO por LaLiga?

El partido de Barcelona vs Atlético Madrid EN VIVO será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium para toda Sudamérica, incluyendo a Perú por la jornada 30 de LaLiga. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de Movistar+, LaLiga TV Bar HD y M+ LALIGA TV. Luego, en México, la transmisión del partido va a través de Sly Sports. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: ESPN Deportes y fuboTV.

Revisa qué canales transmitieron el partido de Barcelona vs Atlético Madrid por la jornada 30 de LaLiga EA Sports desde el estadio Riyadh Air Metropolitano este sábado 4 de abril del 2026.

¿A qué hora juega Barcelona vs Atlético Madrid EN VIVO por LaLiga?

El partido de Barcelona vs Atlético Madrid por la jornada 30 de LaLiga 2026 empieza a las 2:00 PM de Perú este sábado 4 de abril del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 1:00 PM

1:00 PM Perú, Colombia, Ecuador: 2:00 PM

2:00 PM Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 3:00 PM

3:00 PM Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 4:00 PM

4:00 PM España: 9:00 PM

¿Qué canal transmite Barcelona vs Atlético Madrid EN VIVO por LaLiga?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 2:00 PM ESPN Disney+ Premium Colombia 2:00 PM ESPN Disney+ Premium Ecuador 2:00 PM ESPN Disney+ Premium Argentina 4:00 PM ESPN Disney+ Premium Brasil 4:00 PM ESPN Disney+ Premium Paraguay 4:00 PM ESPN Disney+ Premium Uruguay 4:00 PM ESPN Disney+ Premium Chile 4:00 PM ESPN Disney+ Premium Bolivia 3:00 PM ESPN Disney+ Premium Venezuela 3:00 PM ESPN Disney+ Premium Costa Rica 1:00 PM Sky Sports Sky+ Honduras 1:00 PM Sky Sports Sky+ El Salvador 1:00 PM Sky Sports Sky+ Guatemala 1:00 PM Sky Sports Sky+ México 1:00 PM Sky Sports Sky+ Estados Unidos 3:00 PM ESPN Deportes y ESPN Select fuboTV España 9:00 PM Movistar LaLiga y DAZN Movistar+

Horario, TV y dónde ver Barcelona vs Atlético Madrid por LaLiga

Fecha : Sábado 4 de abril del 2026

: Sábado 4 de abril del 2026 Partido : Barcelona vs Atlético Madrid

: Barcelona vs Atlético Madrid Horario : 2:00 PM hora de Perú y 9:00 PM hora de España.

: 2:00 PM hora de Perú y 9:00 PM hora de España. Canal : ESPN, Disney+ Premium, Sky Sports, Movistar+ y Movistar LaLiga.

: ESPN, Disney+ Premium, Sky Sports, Movistar+ y Movistar LaLiga. Estadio: Riyadh Air Metropolitano.

Barcelona vs Atlético Madrid EN VIVO se enfrentan este sábado 4 de abril por la fecha 30 de LaLiga.

¿Cómo ver en México, Barcelona vs Atlético Madrid EN VIVO por LaLiga?

En México, el partido de Barcelona vs Atlético Madrid será transmitido a través de Sky Sports mediante cable y streaming. En el resto de Centroamérica, el partido va a través de Sky Sports por la fecha 30 de LaLiga.

¿En qué canal ver, Barcelona vs Atlético Madrid en España por LaLiga?

En España, el partido de Barcelona vs Atlético Madrid será transmitido a través de Movistar Plus+ y Movistar LaLiga por la fecha 30 de LaLiga.

¿Por qué canal ver, Barcelona vs Atlético Madrid en Perú por LaLiga?

En Perú, el partido de Barcelona vs Atlético Madrid será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium, al igual que en toda Sudamérica por la fecha 30 de LaLiga.

¿Qué canal transmite, Barcelona vs Atlético Madrid en Estados Unidos por LaLiga?

En Estados Unidos, el partido de Barcelona vs Atlético Madrid será transmitido a través de ESPN Select, fubo TV y ESPN Deportes por la fecha 30 de LaLiga.

¿En qué canal ver Barcelona vs Atlético Madrid en Argentina por LaLiga?

En Argentina, el partido de Barcelona vs Atlético Madrid será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium por la fecha 30 de LaLiga.

¿En qué canal ver Barcelona vs Atlético Madrid en Chile por LaLiga?

En Chile, el partido de Barcelona vs Atlético Madrid será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium por la fecha 30 de LaLiga.

Alineaciones de Barcelona vs Atlético Madrid

Barcelona: García; Eric, Cubarsí, Martín, Cancelo; Bernal, Pedri; Yamal, Fermín, Rashford; Lewandowski.

García; Eric, Cubarsí, Martín, Cancelo; Bernal, Pedri; Yamal, Fermín, Rashford; Lewandowski. Atlético de Madrid: Musso; Molina, Hancko, Le Normand, Díaz; Simeone, Koke, Baena, Lookman; Álvarez y Griezmann.