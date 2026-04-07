Barcelona recibe a Atlético Madrid este miércoles 8 de abril del 2026 por los cuartos de final ida de la UEFA Champions League en el estadio Camp Nou. Los ‘Azulgranas’ pasan por su mejor momento de la temporada, siendo líderes absolutos de LaLiga y entre los 8 mejores de Europa, esperan dar el primer golpe en la partido de ida por la Liga de Campeones. Mientras que los ‘Colchoneros’ buscan sacar un buen resultado en condición de visita para seguir en la pelea por el título. A continuación, te mostramos dónde ver el partido ONLINE y en qué canal pasan la Champions League.

¿Dónde ver Barcelona vs Atlético Madrid EN VIVO por Champions League?

El partido de Barcelona vs Atlético Madrid será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium para todo el Perú y Sudamérica por la ida de cuartos de final de la Champions League. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones. Luego, en México, la transmisión del partido va a través de FOX One y FOX+. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: Paramount+, Univision, ViX y TUDN.

Revisa qué canales transmiten el partido de FC Barcelona vs Atlético Madrid y los horarios para ver la ida de cuartos de final desde el Estadio Camp Nou.

¿A qué hora juega Barcelona vs Atlético Madrid HOY por Champions League?

El partido de Barcelona vs Atlético Madrid por la ida de los cuartos de final de la Champions League empieza a las 2:00 PM de Perú este miércoles 8 de abril del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 4:00 p.m.

4:00 p.m. España: 9:00 p.m.

¿Qué canal transmite Barcelona vs Atlético Madrid EN VIVO por Champions League?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 2:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Colombia 2:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Ecuador 2:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Argentina 4:00 p.m. FOX Sports Disney+ Premium Brasil 4:00 p.m. TNT Sports y Claro TV Max Paraguay 4:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Uruguay 4:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Chile 4:00 p.m. ESPN Premium Disney+ Premium Bolivia 3:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Venezuela 3:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Costa Rica 1:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Honduras 1:00 p.m. ESPN Disney+ Premium El Salvador 1:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Guatemala 1:00 p.m. ESPN Disney+ Premium México 1:00 p.m. FOX One FOX+ Estados Unidos 3:00 p.m. Paramount+, UniMás y TUDN ViX España 9:00 p.m. Movistar Liga de Campeones Movistar+

Horario, TV y dónde ver Barcelona vs Atlético Madrid por Champions League

Fecha : Miércoles 8 de abril del 2026

: Miércoles 8 de abril del 2026 Partido : Barcelona vs Atlético Madrid

: Barcelona vs Atlético Madrid Horario : 9:00 p.m. hora de Madrid, España.

: 9:00 p.m. hora de Madrid, España. Canal : ESPN, Disney+ Premium, FOX One y Movistar Liga de Campeones.

: ESPN, Disney+ Premium, FOX One y Movistar Liga de Campeones. Estadio: Camp Nou

¿Cómo ver en México, Barcelona vs Atlético Madrid EN VIVO por Champions League?

En México, el partido de Barcelona vs Atlético Madrid será transmitido a través de FOX One y FOX+ mediante cable y streaming por cuartos de final de Champions League. En el resto de Centroamérica, el partido va a través de ESPN y Disney+ Premium.

¿En qué canal de España ver, Barcelona vs Atlético Madrid por Champions League?

En España, el partido de Barcelona vs Atlético Madrid será transmitido a través de Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones por la ida de cuartos de final de la Champions League.

Barcelona vs Atlético Madrid por la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League desde el estadio Camp Nou.

¿Qué canal transmite en Perú, Barcelona vs Atlético Madrid por Champions League?

En Perú, el partido de Barcelona vs Atlético Madrid será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium, al igual que en toda Sudamérica por la ida de cuartos de final de la Champions League.

¿Qué canal transmite en Estados Unidos, Barcelona vs Atlético Madrid por Champions League?

En Estados Unidos, Barcelona vs Atlético Madrid será transmitido a través de Paramount+, UniMás, ViX y TUDN por la ida de cuartos de final de la Champions League.

¿Qué canal transmite en Argentina, Barcelona vs Atlético Madrid por Champions League?

En Argentina, el partido de Barcelona vs Atlético Madrid será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium, al igual que en toda Sudamérica por la ida de cuartos de final de la Champions League.

¿Qué canal pasa en Chile, Barcelona vs Atlético Madrid por Champions League?

En Chile, el partido de Barcelona vs Atlético Madrid será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium, al igual que en toda Sudamérica por la ida de cuartos de final de la Champions League.

¿Qué canal pasa en Colombia, Barcelona vs Atlético Madrid por Champions League?

En Colombia, el partido de Barcelona vs Atlético Madrid será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium, al igual que en toda Sudamérica por la ida de cuartos de final de la Champions League.

¿Qué canal pasa en Uruguay, Barcelona vs Atlético Madrid por Champions League?

En Uruguay, el partido de Barcelona vs Atlético Madrid será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium, al igual que en toda Sudamérica por la ida de cuartos de final de la Champions League.

¿Qué canal pasa en Nicaragua, Barcelona vs Atlético Madrid por Champions League?

En Nicaragua, el partido de Barcelona vs Atlético Madrid será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium por la ida de cuartos de final de la Champions League.

¿Qué canal pasa en Costa Rica, Barcelona vs Atlético Madrid por Champions League?

En Costa Rica, el partido de Barcelona vs Atlético Madrid será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium por la ida de cuartos de final de la Champions League.

¿Qué canal pasa en Guatemala, Barcelona vs Atlético Madrid por Champions League?

En Guatemala, el partido de Barcelona vs Atlético Madrid será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium por la ida de cuartos de final de la Champions League.

¿Qué canal pasa en Puerto Rico, Barcelona vs Atlético Madrid por Champions League?

En Puerto Rico, el partido de Barcelona vs Atlético Madrid será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium por la ida de cuartos de final de la Champions League.

¿Qué canal pasa en Honduras, Barcelona vs Atlético Madrid por Champions League?

En Honduras, el partido de Barcelona vs Atlético Madrid será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium por la ida de cuartos de final de la Champions League.

Alineaciones de Barcelona vs Atlético Madrid

Barcelona : Joan García: Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Eric García, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Marcus Rashford; Robert Lewandowski.

: Joan García: Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Eric García, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Marcus Rashford; Robert Lewandowski. Atlético Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Alex Baena, Ademola Lookman; Antoine Griezmann y Julián Álvarez.

Apuestas y cuotas de Barcelona vs Atlético Madrid

Barcelona: 1.55

Empate: 4.85

Atlético Madrid: 5.35