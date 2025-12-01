Barcelona y Atlético Madrid se enfrentan por la fecha 15 de LaLiga en el estadio Camp Nou. Con el tridente ofensivo formado por Lamine Yamal, Raphinha y Robert Lewandowski que le llevó al título liguero la pasada temporada el Barcelona recibirá el martes a un enrachado Atlético Madrid con el liderato de LaLiga en juego. El Barcelona suma 34 puntos, uno más que el Real Madrid, quien perdió la primera posición al empatar el domingo frente al Girona (1-1) y tres más que el Atlético, quien buscará asestar otro golpe en la lucha por el título liguero. A continuación te mostramos en qué canales transmiten el partido y dónde ver online por streaming la transmisión.

El partido de Barcelona vs Atlético Madrid será transmitido en toda Sudamérica vía DirecTV Sports. En España la transmisión va por televisión en Movistar LaLiga y Movistar LaLiga TV2, por streaming podrás ver el juego en Movistar+ y LaLiga TV Bar HD. En México pasan el partido por Sky Sports, al igual que en resto de Centroamérica. Finalmente, en Estados Unidos podrás ver el encuentro por ESPN Select, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes.

Barcelona vs Atlético Madrid EN VIVO: revisa a qué hora juegan y dónde ver transmisión del partido por la fecha 15 de LaLiga en el Camp Nou. / Europa Press Sports

¿A qué hora juega Barcelona vs Atlético Madrid HOY?

El partido deBarcelona vs Atlético Madrid por la jornada 15 de LaLiga, será este martes 2 de diciembre del 2025 a las 3:00 p.m. (hora de Perú) en el estadio Camp Nou.

Hora del partido, Barcelona vs Atlético Madrid

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Bolivia, Venezuela: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Estados Unidos: 3:00 p.m.

3:00 p.m. España: 9:00 p.m.

Canal TV para ver Barcelona vs Atlético Madrid EN VIVO

La transmisión del partido entre Barcelona vs Atlético Madrid será transmisitido en DirecTV. En streaming lo podrás ver por DGO en Sudamérica. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por Movistar+ y LaLiga TV Bar. En El Comercio también podrás seguir la transmisión del partido mediante el minuto a minuto.

Barcelona vs Atlético Madrid EN VIVO:

¿Dónde ver Barcelona vs Atlético Madrid EN DIRECTO? Cable y streaming ONLINE

País Horarios Canal TV Streaming Perú 3:00 P.m. DirecTV DGO Colombia 3:00 P.m. DirecTV DGO Ecuador 3:00 P.m. DirecTV DGO Argentina 5:00 p.m. DirecTV DGO Brasil 5:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Paraguay 5:00 p.m. DirecTV DGO Uruguay 5:00 p.m. DirecTV DGO Chile 5:00 p.m. DirecTV DGO Venezuela 4:00 P.m. DirecTV DGO Bolivia 4:00 P.m. DirecTV DGO México 2:00 P.m. Sky Sports Sky+ Estados Unidos 3:00 P.m. ESPN Select, ESPN Deportes ESPN App España 9:00 p.m. Movistar Plus LaLiga TV Bar

Horario, TV y dónde ver en vivo Barcelona vs Atlético Madrid

Fecha : Martes 2 de diciembre del 2025

: Martes 2 de diciembre del 2025 Partido : Barcelona vs Atlético Madrid

: Barcelona vs Atlético Madrid Horario : 9:00 p.m. hora de Barcelona, España.

: 9:00 p.m. hora de Barcelona, España. Canal : DirecTV | Streaming: DGO

: DirecTV | Streaming: DGO Estadio: Camp Nou

Alineaciones, Barcelona vs Atlético Madrid