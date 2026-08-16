Barcelona y Basel se enfrentan hoy, domingo 16 de agosto del 2026 por partido de pretemporada en el Millennium Stadium. El conjunto catalán llega tras disputar pruebas en Birmingham y un triangular en Udine. Registra victorias ante el CE Europa y el Nottingham Forest, un empate frente al Birmingham City, y una derrota reciente ante el Udinese. ¿Qué canales pasan el partido de Barcelona vs Basel HOY por TV ONLINE? Barca TV y Barca One transmiten el partido de Barcelona vs Basel por cable y streaming.
¿Qué canal transmite Barcelona vs Basel EN VIVO por TV y Streamig Online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Barcelona vs Basel EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este domingo 16 de agosto del 2026 desde el St. Jakob-Park.
Para España, el partido de Barcelona vs Basel será transmitido a través de Barca Play y Barca One por cable y streaming.
El partido de Barcelona vs Basel será televisado por Barca Play para Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Por otro lado, en México también podrás ver el partido a través de Barca Play.
En Perú, el partido de Barcelona vs Basel, será transmitido a través de Barca Play. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de CBS Sports Golazo y Paramount+.
¿A qué hora juega Barcelona vs Basel por HOY?
- Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 11:30 horas.
- Chile / Bolivia / Venezuela: 10:30 horas.
- Colombia / Perú / Ecuador: 9:30 horas.
- México: 8:30 horas.
- Estados Unidos (ET): 10:30 horas.
- España: 16:30 horas.
Horario, TV y dónde ver en vivo el Barcelona vs Basel por partido amistoso
- Fecha: domingo 16 de agosto del 2026
- Partido: Barcelona vs Basel
- Hora: 8:30 (MEX); 10:30 ET (USA); 9:30 (PER/COL/ECU); 11:30 (ARG/URU/PAR)
- Canales TV: Movistar+
- Streaming: Barca Play y Barca One
- Estadio: St. Jakob-Park
¿En qué canal transmiten Barcelona vs Basel EN VIVO hoy por amistoso en España?
En España, el partido de Barcelona vs Basel por amistoso de pretemporada se transmitirá EN VIVO por TV3 y Movistar+, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Barca Play y 3cat.
- TV3
- Movistar+
- Barca Play
- 3cat
¿En qué canal transmiten Barcelona vs Basel EN VIVO hoy por amistoso en Perú?
En Perú, el partido de Barcelona vs Basel por amistoso de pretemporada se transmitirá EN VIVO por Movistar+, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Barca Play.
- Movistar
- Barca Play
¿En qué canal transmiten Barcelona vs Basel EN VIVO hoy por amistoso en México?
En México, el partido de Barcelona vs Basel por amistoso de pretemporada se transmitirá EN VIVO por Movistar+, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Barca Play.
- Movistar
- Barca Play
¿En qué canal transmiten Barcelona vs Basel EN VIVO hoy por amistoso en Argentina?
En Argentina, el partido de Barcelona vs Basel por amistoso de pretemporada se transmitirá EN VIVO por Movistar+, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Barca Play.
- Movistar
- Barca Play
¿En qué canal transmiten Barcelona vs Basel EN VIVO hoy por amistoso en Colombia?
En Colombia, el partido de Barcelona vs Barcelona vs Basel por amistoso de pretemporada se transmitirá EN VIVO por Movistar+, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Barca Play.
- Movistar
- Barca Play
¿En qué canal transmiten Barcelona vs Barcelona vs Basel EN VIVO hoy por amistoso en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido de Barcelona vs Barcelona vs Basel por amistoso de pretemporada se transmitirá EN VIVO por CBS Sports, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Barca Play y Paramount+.
- Paramount+
- CBS Sports
- Barca Play