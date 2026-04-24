FC Barcelona, una presencia prácticamente fija en las finales de la Champions League femenina en los últimos años, abrirá el sábado (16h15 GMT) las semifinales de esta edición rindiendo visita al Bayern Múnich en el choque de ida de su eliminatoria. A continuación, te mostramos a qué hora juegan, en qué canales transmiten el partido y dónde verlo ONLINE.
¿Dónde ver Barcelona vs Bayern Múnich Femenino EN VIVO por cuartos de final de Champions League Femenina?
El partido de Barcelona vs Bayern Múnic Femenino será transmitido a través ESPN y Disney+ Premium para todo el Perú y Sudamérica por la semifinal ida de la Champions League Femenina. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de Movistar+, RTVE, Disney+ y TV3. Luego, en México, la transmisión del partido va a través de TVC Deportes. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: CBS Sports, Network, ESPN Deportes, Paramount y fuboTV.
¿A qué hora juega Barcelona vs Bayern Múnich Femenino por cuartos de final de Champions League Femenina?
El partido de Barcelona vs Bayern Múnich Femenino por la semifinal ida de la Champions League Femenina empieza a las 11:15 AM de Perú este sábado 25 de abril del 2026.
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 10:15 a.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 11:15 a.m.
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 12:15 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 1:15 p.m.
- España: 6:15 p.m.
¿Qué canal transmite Barcelona vs Bayern Múnich Femenino por semifinal de Champions League Femenina?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|11:15 AM
|ESPN
|Disney+ Premium
|Colombia
|11:15 AM
|ESPN
|Disney+ Premium
|Ecuador
|11:15 AM
|ESPN
|Disney+ Premium
|Argentina
|1:15 PM
|ESPN
|Disney+ Premium
|Brasil
|1:15 PM
|ESPN 4
|Disney+ Premium
|Paraguay
|1:15 PM
|ESPN
|Disney+ Premium
|Uruguay
|1:15 PM
|ESPN
|Disney+ Premium
|Chile
|1:15 PM
|ESPN Premium
|Disney+ Premium
|Bolivia
|12:15 PM
|ESPN
|Disney+ Premium
|Venezuela
|12:15 PM
|ESPN
|Disney+ Premium
|Costa Rica
|10:15 AM
|ESPN
|Disney+ Premium
|Honduras
|10:15 AM
|ESPN
|Disney+ Premium
|El Salvador
|10:15 AM
|ESPN
|Disney+ Premium
|Guatemala
|10:15 AM
|ESPN
|Disney+ Premium
|México
|10:15 AM
|TVC Deportes
|TVC Deportes
|Estados Unidos
|12:15 PM
|CBS Sports, Network, ESPN Deportes y Paramount+
|fuboTV
|España
|6:15 PM
|Movistar+, RTVE y TV3
|Disney+ Premium
Horario, TV y dónde ver Barcelona vs Bayern Múnich Femenino por Champions League Femenina
- Fecha: Sábado 25 de marzo del 2026
- Partido: Barcelona vs Bayern Múnich Femenino
- Horario: 6:15 p.m. hora de España
- Canal: ESPN, Disney+ Premium, RTVE, TV3, TVC Deportes y Movistar+
- Estadio: FC Bayern Campus
¿En qué canal ver, Barcelona vs Bayern Múnich Femenino en Colombia por Champions League?
En Colombia, el partido de Barcelona vs Bayern Múnich Femenino será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium por la semifinal ida de la Champions League Femenina.
¿Cómo ver en México, Barcelona vs Bayern Múnich Femenino por Champions League Femenina?
En México, el partido de Barcelona vs Bayern Múnich Femenino será transmitido a través de TVC Deportes por la semifinal ida de la Champions League Femenina. En el resto de Centroamérica, el partido va a través de ESPN y Disney+ Premium.
¿En qué canal ver, Barcelona vs Bayern Múnich Femenino en España por Champions League?
En España, el partido de Barcelona vs Bayern Múnich Femenino será transmitido a través de Movistar+, Disney+, RTVE y TV3 por la semifinal ida de la Champions League Femenina.
¿Qué canal transmite, Barcelona vs Bayern Múnich en Estados Unidos por Champions League?
En Estados Unidos, el partido de Barcelona vs Bayern Múnich Femenino será transmitido a través de CBS Sports, Network, ESPN Deportes y Paramount+ por la semifinal ida de la Champions League Femenina.
Alineaciones de Barcelona vs Bayern Múnich Femenino
- Barcelona Femenino: Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, Aïcha Camara, Brugts; Vicky López, Patri Guijarro, Alexia Putellas; Graham Hansen, Ewa Pajor y Claudia Pina.
- Bayern Múnich Femenino: Mahmutovic; Gwinn, Viggósdóttir, Gilles, Kett; Kakounan, Stanway; Dallmann, Tanikawa, Bühl; y Harder.