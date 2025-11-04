Barcelona y Brujas se enfrentan por la cuarta jornada de la Champions League en el Estadio Jan Breydel. El técnico del Barza, Hansi Flick, buscará una nueva victoria que les permita mantenerse entre los ocho primeros de la Champions League.
El combinado azulgrana llega a este partido motivado por el último triunfo liguero ante Elche (3-1). Además, ha suma seis puntos en el certamen internacional luego de vencer a Newcastle y Olympiakos, pero cayó ante el PSG.
Por su parte, Brujas suma dos derrotas y apenas una victoria en sus primeras tres presentaciones por Champions League, y necesita un triunfo de local para seguir con posibilidades de clasificar a la siguiente ronda del torneo.
El partido entre Barcelona y Brujas se verá por ESPN y Disney+ Premium en toda Sudamérica, incluyendo países como: Perú, Colombia, Chile, entre otros. Por otro lado, en España se televisará por Movistar Liga de Campeones.
¿Dónde ver Barcelona vs. Brujas EN VIVO?
El partido de Barcelona vs. Brujas EN VIVO por la fecha 4 de la Champions League, será transmitido por el canal de ESPN y Disney+ Premium en todo el Perú y Sudamérica. Mientras que en España, será televisado en Movistar+ y Movistar Liga de Campeones. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.
¿Cómo ver Barcelona vs. Brujas en Perú?
El partido de Barcelona vs. Brujas EN VIVO será transmitido por ESPN y Disney+ Premium para todo el Perú mediante cable y streaming.
¿Dónde pasan Barcelona vs. Brujas en Argentina?
El partido de Barcelona vs. Brujas EN VIVO será transmitido por ESPN y Disney+ Premium para todo el Argentina mediante cable y streaming.
¿Dónde televisan, Barcelona vs. Brujas en España?
El partido de Barcelona vs. Brujas EN VIVO por Champions League será transmitido por Movistar+ y Movistar Liga de Campeones para toda España mediante cable y streaming.
¿En qué canales ver Barcelona vs. Brujas en México?
El partido de Barcelona vs. Brujas EN VIVO será transmitido por Caliente TV y Amazon Prime Video para todo México mediante cable y streaming.
Canal TV para ver Barcelona vs. Brujas en Estados Unidos
El partido de Barcelona vs. Brujas EN VIVO será transmitido por TUDN, Paramount+, ViX y Amazon Prime Video para todo Estados Unidos mediante cable y streaming.
¿A qué hora juega Barcelona vs. Brujas HOY?
El partido de Barcelona vs. Brujas por la jornada 4 de la Champions League 2025/26, se jugará este miércoles 5 de noviembre del 2025 a las 3:00 p.m. (hora de Perú) en el estadio Jan Breydel.
Horario, TV y dónde ver en vivo Barcelona vs. Brujas por Champions League
- Fecha: Miércoles 5 de noviembre 2025
- Partido: Barcelona vs. Brujas por Champions League
- Horario: 15:00 horas de Lima, Perú
- Canal: ESPN, Movistar Liga de Campeones y Amazon Prime Video | Streaming: Disney+ Premium
- Estadio: Jan Breydel
Posibles alineaciones del Barcelona vs. Brujas
- Alineación de Barcelona: WojciechSzczesny, Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde, Frenkie de Jong, Marc Casadó, Fermín López, Lamine Yamal, Marcus Rashford y Ferran Torres.
- Alineación de Brujas: NordinJackers, KyrianiSabbe, Joel Ordóñez, Brandon Mechele, JoaquinSeys, Raphael Onyedika, AleksandarStankovic, Hans Vanaken, Carlos Forbs, ChristosTzolis y NicoloTresoldi.