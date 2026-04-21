Barcelona recibe al Celta este miércoles 22 de abril del 2026 en el estadio Spotify Camp Nou por la jornada 32 de LaLiga. Los azulgranas encaran este compromiso como líderes del torneo español y principales favoritos a quedarse con elDisn título de campeón. Una victoria de local les permitirá dar un paso clave hacia ese objetivo y mantener su ventaja sobre Real Madrid, su más cercano perseguidor. Por su parte, Celta buscará dar el golpe fuera de casa para continuar en los puestos de clasificación a un certamen internacional. A continuación, revisa a qué hora juegan HOY, en qué canales transmiten y cómo ver ONLINE.

¿Dónde ver Barcelona vs Celta EN VIVO por LaLiga?

El partido de Barcelona vs Celta EN VIVO será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium para toda Sudamérica, incluyendo a Perú por la jornada 32 de LaLiga. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de Movistar+, LaLiga TV Bar HD y M+ LALIGA TV. Luego, en México, la transmisión del partido va a través de Sky Sports. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: ESPN Deportes y fuboTV.

Revisa qué canales transmiten el partido de Barcelona vs Celta por la jornada 32 de LaLiga EA Sports desde el estadio Spotify Camp Nou este miércoles 22 de abril del 2026.

¿A qué hora juega Barcelona vs Celta EN VIVO por LaLiga?

El partido de Barcelona vs Celta por la jornada 32 de LaLiga 2026 empieza a las 2:30 PM de Perú este miércoles 21 de abril del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 1:30 PM

1:30 PM Perú, Colombia, Ecuador: 2:30 PM

2:30 PM Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 3:30 PM

3:30 PM Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 4:30 PM

4:30 PM España: 9:30 PM

¿Qué canal transmite Barcelona vs Celta EN VIVO por LaLiga?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 2:30 PM ESPN 2 Disney+ Premium Colombia 2:30 PM ESPN 2 Disney+ Premium Ecuador 2:30 PM ESPN 2 Disney+ Premium Argentina 4:30 PM ESPN Disney+ Premium Brasil 4:30 PM ESPN Disney+ Premium Paraguay 4:30 PM ESPN 2 Disney+ Premium Uruguay 4:30 PM ESPN 2 Disney+ Premium Chile 4:30 PM ESPN Premium Disney+ Premium Bolivia 3:30 PM ESPN 2 Disney+ Premium Venezuela 3:30 PM ESPN 2 Disney+ Premium Costa Rica 1:30 PM Sky Sports Sky+ Honduras 1:30 PM Sky Sports Sky+ El Salvador 1:30 PM Sky Sports Sky+ Guatemala 1:30 PM Sky Sports Sky+ México 1:30 PM Sky Sports Sky+ Estados Unidos 3:30 PM ESPN Deportes y ESPN Select fuboTV España 9:30 PM LaLiga TV Movistar+

Horario, TV y dónde ver Barcelona vs Celta por LaLiga

Fecha : Miércoles 22 de abril del 2026

: Miércoles 22 de abril del 2026 Partido : Barcelona vs Celta

: Barcelona vs Celta Horario : 2:30 PM hora de Perú y 9:30 PM hora de España.

: 2:30 PM hora de Perú y 9:30 PM hora de España. Canal : ESPN, Disney+ Premium, Sky Sports, Movistar+ y Movistar LaLiga.

: ESPN, Disney+ Premium, Sky Sports, Movistar+ y Movistar LaLiga. Estadio: Spotify Camp Nou.

Barcelona vs Celta EN VIVO por la fecha 32 de LaLiga: horarios, canales TV y dónde ver el partido desde el Spotify Camp Nou.

¿Cómo ver en México, Barcelona vs Celta EN VIVO por LaLiga?

En México, el partido de Barcelona vs Celta será transmitido a través de Sky Sports mediante cable y streaming. En el resto de Centroamérica, el partido va a través de Sky Sports por la fecha 32 de LaLiga.

¿En qué canal ver, Barcelona vs Celta en España por LaLiga?

En España, el partido de Barcelona vs Celta será transmitido a través de Movistar Plus+ y Movistar LaLiga por la fecha 32 de LaLiga.

¿Por qué canal ver, Barcelona vs Celta en Perú por LaLiga?

En Perú, el partido de Barcelona vs Celta será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium, al igual que en toda Sudamérica por la fecha 32 de LaLiga.

¿Qué canal transmite, Barcelona vs Celta en Estados Unidos por LaLiga?

En Estados Unidos, el partido de Barcelona vs Celta será transmitido a través de ESPN Select, fubo TV y ESPN Deportes por la fecha 32 de LaLiga.

¿En qué canal ver Barcelona vs Celta en Argentina por LaLiga?

En Argentina, el partido de Barcelona vs Celta será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium por la fecha 32 de LaLiga.

¿En qué canal ver Barcelona vs Celta en Chile por LaLiga?

En Chile, el partido de Barcelona vs Celta será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium por la fecha 32 de LaLiga.

Alineaciones de Barcelona vs Celta

Barcelona: Joan Garcia; Kounde; Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Eric o De Jong; Lamine, Fermín, Olmo; y Ferran o Lewandowski.

Joan Garcia; Kounde; Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Eric o De Jong; Lamine, Fermín, Olmo; y Ferran o Lewandowski. Celta: Radu; Álvaro Núñez, Javi Rodríguez, Marcos Alonso, Carreira; Rueda, Moriba, Sotelo, Mingueza; Aspas, Williot y Jutglá.