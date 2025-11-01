Barcelona enfrentará a Elche por la jornada 11 de LaLiga en el Estadio Olímpico de Montjuic. Luego de que los blaugranas tropezaran ante su máximo rival, Real Madrid, en El Clásico, esperan lavarse la cara ante su gente y no perderle el paso en la tabla de posiciones.
El partido entre Barcelona vs Elche se verá por ESPN y Disney+ Premium en toda Sudamérica, incluyendo países como: Perú, Argentina, Colombia, Chile, entre otros. Por otro lado, en España se televisará por DAZN y Movistar+.
¿Dónde ver Barcelona vs Elche EN VIVO?
El partido de Barcelona vs Elche EN VIVO por la fecha 11 de LaLiga, será transmitido por el canal de ESPN y Disney+ en todo el Perú y Sudamérica. Mientras que en España, será televisado en DAZN, Movistar+ y Amazon Prime Video. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.
¿Cómo ver Barcelona vs Elche en Perú?
El partido de Barcelona vs Elche EN VIVO será transmitido por ESPN y Disney+ para todo el Perú mediante cable y streaming.
¿Dónde televisan, Barcelona vs Elche en España?
El Clásico de Barcelona vs Elche EN VIVO por LaLiga será transmitido por DAZN, Movistar+, LaLiga TV Bar y Amazon Prime Video para toda España mediante cable y streaming.
¿En qué canales ver Barcelona vs Elche en México?
El partido de Barcelona vs Elche EN VIVO será transmitido por Sky Sports para todo México mediante cable y streaming.
Canal TV para ver Barcelona vs Elche en Estados Unidos
El partido de Barcelona vs Elche EN VIVO será transmitido por ESPN Select, ESPN Deportes y fuboTV para todo Estados Unidos mediante cable y streaming.
Horario, TV y dónde ver en vivo Barcelona vs Elche por LaLiga
- Fecha: Domingo 2 de noviembre 2025
- Partido: Barcelona vs Elche por LaLiga
- Horario: 12:30 horas de Lima, Perú
- Canal: ESPN | Streaming: Disney+
- Estadio: Olímpico de Montjuic
Posibles alineaciones del Barcelona vs Elche
- Alineación de Barcelona: Szczesny; Eric Garcia, Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Balde; Frenkie, Casadó, Fermín; Bardghji, Ferran Torres, Rashford.
- Alineación de Elche: Iñaki Peña; Chust, Affengruber, Bigas; Núñez, Febas, Valera; Aguado, Mendoza; Álvaro Rodríguez, Rafa Mir.