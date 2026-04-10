Por Joao Muñoz Tineo

recibe al este sábado 11 de abril del 2026 en el estadio Camp Nou por la jornada 31 de . Los ‘Blaugranas’ se mantienen como únicos líderes de LaLiga, sacándole 7 puntos de ventaja al Real Madrid. En esta nueva edición del derbi de la ciudad, esperan quedarse con los 3 puntos y mantener la diferencia con su clásico rival. A continuación, te mostramos a qué hora juegan, en qué canal transmiten y dónde ver partido ONLINE.

¿Dónde ver Barcelona vs Espanyol EN VIVO por LaLiga?

El partido de Barcelona vs Espanyol será transmitido a través de DirecTV Sports y DGO por la jornada 31 de LaLiga para Perú y toda Sudamérica. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de Movistar+ y DAZN. Luego, en México, la transmisión del partido va a través de Sky Sports. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App.

Revisa qué canales transmiten el partido de Barcelona vs Espanyol y los horarios para verlo por la fecha 31 de LaLiga desde el Estadio Camp Nou.
Revisa qué canales transmiten el partido de Barcelona vs Espanyol y los horarios para verlo por la fecha 31 de LaLiga desde el Estadio Camp Nou.
/ JOSEP LAGO

¿A qué hora juega Barcelona vs Espanyol EN VIVO por LaLiga?

El partido de Barcelona vs Espanyol por la jornada 31 de LaLiga empieza a las 11:30 AM de Perú este sábado 11 de abril del 2026.

  • México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 10:30 AM
  • Perú, Colombia, Ecuador: 11:30 AM
  • Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 12:30 PM
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 1:30 PM
  • España: 6:30 PM

¿Qué canal transmite Barcelona vs Espanyol EN VIVO por LaLiga?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Perú11:30 AM DirecTVDGO
Colombia11:30 AM DirecTVDGO
Ecuador11:30 AM DirecTVDGO
Argentina1:30 PM DirecTVDGO
Brasil1:30 PM Claro TVDisney+
Paraguay1:30 PM DirecTVDGO
Uruguay1:30 PM DirecTVDGO
Chile1:30 PM DirecTVDGO
Bolivia12:30 PM DirecTVDGO
Venezuela12:30 PM DirecTVDGO
Costa Rica10:30 AM Sky SportsSky Sports+
Honduras10:30 AM Sky SportsSky Sports+
El Salvador10:30 AM Sky SportsSky Sports+
Guatemala10:30 AM Sky SportsSky Sports+
México10:30 AM Sky SportsSky Sports+
Estados Unidos11:30 AM ESPN DeportesfuboTV
España6:30 PM DAZNMovistar+

Horario, TV y dónde ver Barcelona vs Espanyol por LaLiga

  • Fecha: Sábado 11 de abril del 2026
  • Partido: Barcelona vs Espanyol
  • Horario: 6:30 p.m. hora de España.
  • Canal: DirecTV, Sky Sports, DAZN y Movistar Plus.
  • Estadio: Camp Nou.

¿Cómo ver en México, Barcelona vs Espanyol EN VIVO por LaLiga?

En México, el partido de Barcelona vs Espanyol será transmitido a través de Sky Sports mediante cable y streaming por la fecha 31 de LaLiga. En el resto de Centroamérica, el partido va a través de ESPN y Disney+ Premium.

¿Qué canal transmite en España, Barcelona vs Espanyol EN VIVO por LaLiga?

En España, el partido de Barcelona vs Espanyol será transmitido a través de DAZN y Movistar LaLiga por la fecha 31 de LaLiga

¿Qué canal transmite en Perú, Barcelona vs Espanyol EN VIVO por LaLiga?

En Perú, el partido de Barcelona vs Espanyol transmitido a través de DirecTV (DSports) y DGO por la fecha 31 de LaLiga.

Barcelona vs Espanyol EN VIVO por la fecha 31 de LaLiga desde el Estadio Camp Nou.
Barcelona vs Espanyol EN VIVO por la fecha 31 de LaLiga desde el Estadio Camp Nou.
/ LLUIS GENE

¿Qué canal transmite en Argentina, Barcelona vs Espanyol EN VIVO por LaLiga?

En Argentina, el partido de Barcelona vs Espanyol será transmitido a través de DirecTV (DSports) y DGO por la fecha 31 de LaLiga.

¿Qué canal transmite en Chile, Barcelona vs Espanyol EN VIVO por LaLiga?

En Chile, el partido de Barcelona vs Espanyol será transmitido a través de DirecTV (DSports) y DGO por la fecha 31 de LaLiga.

¿Qué canal transmite en Colombia, Barcelona vs Espanyol EN VIVO por LaLiga?

En Colombia, el partido de Barcelona vs Espanyol será transmitido a través de DirecTV (DSports) y DGO por la fecha 31 de LaLiga.

¿Qué canal transmite en Costa Rica, Barcelona vs Espanyol EN VIVO por LaLiga?

En Costa Rica, el partido de Barcelona vs Espanyol será transmitido a través de Sky Sports por la fecha 31 de LaLiga.

¿Qué canal transmite en Nicaragua, Barcelona vs Espanyol EN VIVO por LaLiga?

En Nicaragua, el partido de Barcelona vs Espanyol será transmitido a través de Sky Sports por la fecha 31 de LaLiga.

¿Qué canal transmite en Guatemala, Barcelona vs Espanyol EN VIVO por LaLiga?

En Guatemala, el partido de Real Madrid vs Girona será transmitido a través de Sky Sports por la fecha 31 de LaLiga.

¿Qué canal transmite en Honduras, Barcelona vs Espanyol EN VIVO por LaLiga?

En Honduras, el partido de Barcelona vs Espanyol será transmitido a través de Sky Sports por la fecha 31 de LaLiga.

¿Qué canal transmite en Puerto Rico, Barcelona vs Espanyol EN VIVO por LaLiga?

En Puerto Rico, el partido de Barcelona vs Espanyol será transmitido a través de Sky Sports por la fecha 31 de LaLiga.

Alineaciones de Barcelona vs Espanyol

  • FC Barcelona: Joan García; Balde, Cubarsí, Araújo, Eric García; Casadó, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Ferran Torres, Rashford (o Roony).
  • RCD Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Urko, Lozano, Edu Expósito; Ngongé, Dolan, Roberto.
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