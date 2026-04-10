Barcelona recibe al Espanyol este sábado 11 de abril del 2026 en el estadio Camp Nou por la jornada 31 de LaLiga. Los ‘Blaugranas’ se mantienen como únicos líderes de LaLiga, sacándole 7 puntos de ventaja al Real Madrid. En esta nueva edición del derbi de la ciudad, esperan quedarse con los 3 puntos y mantener la diferencia con su clásico rival. A continuación, te mostramos a qué hora juegan, en qué canal transmiten y dónde ver partido ONLINE.

¿Dónde ver Barcelona vs Espanyol EN VIVO por LaLiga?

El partido de Barcelona vs Espanyol será transmitido a través de DirecTV Sports y DGO por la jornada 31 de LaLiga para Perú y toda Sudamérica. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de Movistar+ y DAZN. Luego, en México, la transmisión del partido va a través de Sky Sports. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App.

Revisa qué canales transmiten el partido de Barcelona vs Espanyol y los horarios para verlo por la fecha 31 de LaLiga desde el Estadio Camp Nou. / JOSEP LAGO

¿A qué hora juega Barcelona vs Espanyol EN VIVO por LaLiga?

El partido de Barcelona vs Espanyol por la jornada 31 de LaLiga empieza a las 11:30 AM de Perú este sábado 11 de abril del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 10:30 AM

10:30 AM Perú, Colombia, Ecuador: 11:30 AM

11:30 AM Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 12:30 PM

12:30 PM Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 1:30 PM

1:30 PM España: 6:30 PM

¿Qué canal transmite Barcelona vs Espanyol EN VIVO por LaLiga?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 11:30 AM DirecTV DGO Colombia 11:30 AM DirecTV DGO Ecuador 11:30 AM DirecTV DGO Argentina 1:30 PM DirecTV DGO Brasil 1:30 PM Claro TV Disney+ Paraguay 1:30 PM DirecTV DGO Uruguay 1:30 PM DirecTV DGO Chile 1:30 PM DirecTV DGO Bolivia 12:30 PM DirecTV DGO Venezuela 12:30 PM DirecTV DGO Costa Rica 10:30 AM Sky Sports Sky Sports+ Honduras 10:30 AM Sky Sports Sky Sports+ El Salvador 10:30 AM Sky Sports Sky Sports+ Guatemala 10:30 AM Sky Sports Sky Sports+ México 10:30 AM Sky Sports Sky Sports+ Estados Unidos 11:30 AM ESPN Deportes fuboTV España 6:30 PM DAZN Movistar+

Horario, TV y dónde ver Barcelona vs Espanyol por LaLiga

Fecha : Sábado 11 de abril del 2026

: Sábado 11 de abril del 2026 Partido : Barcelona vs Espanyol

: Barcelona vs Espanyol Horario : 6:30 p.m. hora de España.

: 6:30 p.m. hora de España. Canal : DirecTV, Sky Sports, DAZN y Movistar Plus.

: DirecTV, Sky Sports, DAZN y Movistar Plus. Estadio: Camp Nou.

¿Cómo ver en México, Barcelona vs Espanyol EN VIVO por LaLiga?

En México, el partido de Barcelona vs Espanyol será transmitido a través de Sky Sports mediante cable y streaming por la fecha 31 de LaLiga. En el resto de Centroamérica, el partido va a través de ESPN y Disney+ Premium.

¿Qué canal transmite en España, Barcelona vs Espanyol EN VIVO por LaLiga?

En España, el partido de Barcelona vs Espanyol será transmitido a través de DAZN y Movistar LaLiga por la fecha 31 de LaLiga

¿Qué canal transmite en Perú, Barcelona vs Espanyol EN VIVO por LaLiga?

En Perú, el partido de Barcelona vs Espanyol transmitido a través de DirecTV (DSports) y DGO por la fecha 31 de LaLiga.

Barcelona vs Espanyol EN VIVO por la fecha 31 de LaLiga desde el Estadio Camp Nou. / LLUIS GENE

¿Qué canal transmite en Argentina, Barcelona vs Espanyol EN VIVO por LaLiga?

En Argentina, el partido de Barcelona vs Espanyol será transmitido a través de DirecTV (DSports) y DGO por la fecha 31 de LaLiga.

¿Qué canal transmite en Chile, Barcelona vs Espanyol EN VIVO por LaLiga?

En Chile, el partido de Barcelona vs Espanyol será transmitido a través de DirecTV (DSports) y DGO por la fecha 31 de LaLiga.

¿Qué canal transmite en Colombia, Barcelona vs Espanyol EN VIVO por LaLiga?

En Colombia, el partido de Barcelona vs Espanyol será transmitido a través de DirecTV (DSports) y DGO por la fecha 31 de LaLiga.

¿Qué canal transmite en Costa Rica, Barcelona vs Espanyol EN VIVO por LaLiga?

En Costa Rica, el partido de Barcelona vs Espanyol será transmitido a través de Sky Sports por la fecha 31 de LaLiga.

¿Qué canal transmite en Nicaragua, Barcelona vs Espanyol EN VIVO por LaLiga?

En Nicaragua, el partido de Barcelona vs Espanyol será transmitido a través de Sky Sports por la fecha 31 de LaLiga.

¿Qué canal transmite en Guatemala, Barcelona vs Espanyol EN VIVO por LaLiga?

En Guatemala, el partido de Real Madrid vs Girona será transmitido a través de Sky Sports por la fecha 31 de LaLiga.

¿Qué canal transmite en Honduras, Barcelona vs Espanyol EN VIVO por LaLiga?

En Honduras, el partido de Barcelona vs Espanyol será transmitido a través de Sky Sports por la fecha 31 de LaLiga.

¿Qué canal transmite en Puerto Rico, Barcelona vs Espanyol EN VIVO por LaLiga?

En Puerto Rico, el partido de Barcelona vs Espanyol será transmitido a través de Sky Sports por la fecha 31 de LaLiga.

Alineaciones de Barcelona vs Espanyol

FC Barcelona: Joan García; Balde, Cubarsí, Araújo, Eric García; Casadó, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Ferran Torres, Rashford (o Roony).

Joan García; Balde, Cubarsí, Araújo, Eric García; Casadó, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Ferran Torres, Rashford (o Roony). RCD Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Urko, Lozano, Edu Expósito; Ngongé, Dolan, Roberto.