Barcelona vs Feyenoord EN VIVO se enfrentan este miércoles 9 de septiembre del 2026 en el estadio Camp Nou por la fecha 1 de la UEFA Champions League. El FC Barcelona llega en un estado de forma espectacular y como líder solitario de LaLiga. El proyecto de Hansi Flick ha firmado un inicio de temporada perfecto, sumando 12 puntos de 12 posibles tras ganar sus primeros cuatro compromisos locales. ¿Qué canales pasan el partido de Barcelona vs Feyenoord HOY por TV ONLINE? ESPN, Disney+ Premium, FOX One, Movistar Liga de Campeones y Paramount+ transmiten el partido de Barcelona vs Feyenoord por televisión abierta, cable y streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Barcelona vs Feyenoord el miércoles 9 de septiembre por la fecha 1 de la Champions League desde el Camp Nou.

¿Qué canal transmite Barcelona vs Feyenoord EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Barcelona vs Feyenoord EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este miércoles 9 de septiembre del 2026 desde el estadio Camp Nou.

Para España, el partido de Barcelona vs Feyenoord será transmitido a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones por cable y streaming.

El partido de Barcelona vs Feyenoord será televisado por DirecTV y ESPN y Disney+ Premium para Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Por otro lado, en México también podrás ver el partido a través de FOX One, FOX+.

En Perú, el partido de Barcelona vs Feyenoord, será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de Paramount+ y DAZN.

¿A qué hora juega Barcelona vs Feyenoord HOY por Champions League?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 16:00 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 15:00 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 14:00 horas.

México: 13:00 horas.

Estados Unidos (ET): 15:00 horas.

España: 21:00 horas.

Horario, TV y dónde ver en vivo el Barcelona vs Feyenoord por UEFA Champions League

Fecha: miércoles 9 de septiembre del 2026

miércoles 9 de septiembre del 2026 Partido: Barcelona vs Feyenoord

Barcelona vs Feyenoord Hora: 1:00 p.m. ET / 3:00 p.m. PT (USA); 14:00 (PER/COL/ECU); 16:00 (ARG/URU)

1:00 p.m. ET / 3:00 p.m. PT (USA); 14:00 (PER/COL/ECU); 16:00 (ARG/URU) Canales TV: ESPN, FOX Sports, FOX One, TUDN, Movistra Liga de Campeones, UniMás

ESPN, FOX Sports, FOX One, TUDN, Movistra Liga de Campeones, UniMás Streaming: Disney Plus, Movistar+ y Paramount+

Disney Plus, Movistar+ y Paramount+ Estadio: Camp Nou

¿En qué canal transmiten Barcelona vs Feyenoord EN VIVO hoy por UEFA Champions League en España?

En España, el partido de Barcelona vs Feyenoord por la fecha 1 de Champions League se transmitirá EN VIVO por Movistar Liga de Campeones, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Movistar+.

Movistar Liga de Campeones

Movistar+

¿En qué canal transmiten Barcelona vs Feyenoord hoy por UEFA Champions League en Perú?

En Perú, el partido de Barcelona vs Feyenoord por la fecha 1 de UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Barcelona vs Feyenoord EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Colombia?

En Colombia, el partido de Barcelona vs Feyenoord por la fecha 1 de UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Barcelona vs Feyenoord EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Argentina?

En Argentina, el partido de Real Madrid vs Inter por la fecha 1 de UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Barcelona vs Feyenoord EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Paraguay?

En Paraguay, el partido de Barcelona vs Feyenoord por la fecha 1 de UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Barcelona vs Feyenoord EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Uruguay?

En Uruguay, el partido de Barcelona vs Feyenoord por la fecha 1 de UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Barcelona vs Feyenoord EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Chile?

En Chile, el partido de Barcelona vs Feyenoord por la fecha 1 de UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Barcelona vs Feyenoord EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Venezuela?

En Venezuela, el partido de Barcelona vs Feyenoord por la fecha 1 de UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Barcelona vs Feyenoord EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Bolivia?

En Bolivia, el partido de Barcelona vs Feyenoord por la fecha 1 de UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Barcelona vs Feyenoord EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Ecuador?

En Ecuador, el partido de Real Madrid vs Inter por la fecha 1 de UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Barcelona vs Feyenoord EN VIVO hoy por UEFA Champions League en México?

En México, el partido de Barcelona vs Feyenoord por la fecha 1 de UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por FOX One, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de FOX+.

FOX One

FOX+

¿En qué canal transmiten Barcelona vs Feyenoord EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Estados Unidos?

En Colombia, el partido de Barcelona vs Feyenoord por la fecha 1 de UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por TUDN, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+.

TUDN

Paramount+