Barcelona vs. Galatasaray EN VIVO se enfrentan este martes 13 de octubre del 2026 en el estadio RAMS Park por la fecha 2 de la UEFA Champions League. El cuadro azulgrana llega como favorito luego de golear 5-1 a Feyenoord en su debut y tendrá en Lamine Yamal como máxima figura y una de sus principales armas. Por su parte, el conjunto turco cayó 3-1 ante Sporting de Lisboa y necesita sumar de a tres para mantenerse en carrera. ¿Qué canales pasan el partido de Barcelona vs Galatasaray HOY por TV ONLINE? ESPN 5, Disney+ Premium, TNT Sports, Max, Movistar Liga de Campeones y Paramount+ transmiten el partido de Barcelona vs Galatasaray por televisión abierta, cable y streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Barcelona vs Galatasaray el martes 13 de octubre por la fecha 2 de la Champions League desde el RAMS Park.

¿Qué canal transmite Barcelona vs Galatasaray EN VIVO por TV y Streaming Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Barcelona vs Galatasaray EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este martes 13 de octubre del 2026 desde el estadio RAMS Park.

Para España, el partido de Barcelona vs Galatasaray será transmitido a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones por cable y streaming.

El partido de Barcelona vs Galatasaray será televisado por ESPN 5 y Disney+ Premium para Perú y Sudamérica. Por otro lado, en México también podrás ver el partido a través de TNT Sports y Max.

En Perú, el partido de Barcelona vs Galatasaray será transmitido a través de ESPN 5 y Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de Paramount+ y DAZN.

¿A qué hora juega Barcelona vs Galatasaray HOY por Champions League?

El partido se juega este martes 13 de octubre del 2026. Estos son los horarios para seguir el encuentro en vivo según tu país:

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Bolivia y Venezuela: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Perú, Colombia y Ecuador: 2:00 p.m.

2:00 p.m. México: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Estados Unidos (ET): 3:00 p.m.

3:00 p.m. España: 9:00 p.m.

Horario, TV y dónde ver en vivo el Barcelona vs Galatasaray por UEFA Champions League

Fecha: martes 13 de octubre del 2026

martes 13 de octubre del 2026 Partido: Barcelona vs Galatasaray

Barcelona vs Galatasaray Hora: 3:00 p.m. ET (USA); 14:00 (PER/COL/ECU); 16:00 (ARG/CHI/PAR/URU/BRA)

3:00 p.m. ET (USA); 14:00 (PER/COL/ECU); 16:00 (ARG/CHI/PAR/URU/BRA) Canales TV: ESPN 5, TNT Sports, Movistar Liga de Campeones

ESPN 5, TNT Sports, Movistar Liga de Campeones Streaming: Disney+ Premium, Max, Paramount+ y Movistar+

Disney+ Premium, Max, Paramount+ y Movistar+ Estadio: RAMS Park

¿En qué canal transmiten Barcelona vs Galatasaray EN VIVO hoy por UEFA Champions League en España?

En España, el partido de Barcelona vs Galatasaray por la fecha 2 de la UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por Movistar Liga de Campeones y también podrá verse vía streaming a través de Movistar+.

Movistar Liga de Campeones

Movistar+

¿En qué canal transmiten Barcelona vs Galatasaray EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Perú?

En Perú, el partido de Barcelona vs Galatasaray por la fecha 2 de la UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN 5 y también podrá verse vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN 5

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Barcelona vs Galatasaray EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Colombia?

En Colombia, el partido de Barcelona vs Galatasaray por la fecha 2 de la UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN 5 y también podrá verse vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN 5

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Barcelona vs Galatasaray EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Argentina?

En Argentina, el partido de Barcelona vs Galatasaray por la fecha 2 de la UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN 5 y también podrá verse vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN 5

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Barcelona vs Galatasaray EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Paraguay?

En Paraguay, el partido de Barcelona vs Galatasaray por la fecha 2 de la UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN 5 y también podrá verse vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN 5

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Barcelona vs Galatasaray EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Uruguay?

En Uruguay, el partido de Barcelona vs Galatasaray por la fecha 2 de la UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN 5 y también podrá verse vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN 5

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Barcelona vs Galatasaray EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Chile?

En Chile, el partido de Barcelona vs Galatasaray por la fecha 2 de la UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN 5 y también podrá verse vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN 5

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Barcelona vs Galatasaray EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Venezuela?

En Venezuela, el partido de Barcelona vs Galatasaray por la fecha 2 de la UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN 5 y también podrá verse vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN 5

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Barcelona vs Galatasaray EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Bolivia?

En Bolivia, el partido de Barcelona vs Galatasaray por la fecha 2 de la UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN 5 y también podrá verse vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN 5

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Barcelona vs Galatasaray EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Ecuador?

En Ecuador, el partido de Barcelona vs Galatasaray por la fecha 2 de la UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN 5 y también podrá verse vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN 5

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Barcelona vs Galatasaray EN VIVO hoy por UEFA Champions League en México?

En México, el partido de Barcelona vs Galatasaray por la fecha 2 de la UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por TNT Sports y también podrá verse vía streaming a través de Max.

TNT Sports

Max

¿En qué canal transmiten Barcelona vs Galatasaray EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Barcelona vs Galatasaray por la fecha 2 de la UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO a través de Paramount+ y también podrá seguirse mediante DAZN.

Paramount+

DAZN