Barcelona y Getafe se enfrentan por la jornada 8 de LaLiga en el Estadio Camp Nou. El partido se jugará este sábado 10 de octubre del 2026 a partir de las 11:30 AM (horario peruano) y 6:30 PM (hora de España). El equipo de Hansi Flick llega como líder indiscutible del torneo con un arranque perfecto de 21 puntos en 7 partidos, destacando el gran momento de Lamine Yamal. Por su parte, el conjunto dirigido por José Bordalás se sitúa en la 11.ª posición con 8 unidades, buscando romper la sólida defensa del cuadro local. ¿Qué canales pasan el partido de Barcelona vs. Getafe HOY por TV ONLINE? ESPN2, Disney+ Premium, Movistar+, LaLiga TV, Sky Sports, izzi y ESPN+ transmiten el partido de Barcelona vs. Valencia por televisión abierta, cable y streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Barcelona vs. Getafe el sábado 10 de octubre por la fecha 8 de LaLiga desde el Estadio Camp Nou. / JORGE GUERRERO

¿Dónde ver Barcelona vs. Getafe EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Barcelona vs. Getafe EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este sábado 10 de octubre del 2026 desde el Camp Nou.

Para España, el partido de Barcelona vs. Getafe será transmitido a través de DAZN, LaLiga TV y Movistar+ por cable y streaming.

El partido de Barcelona vs. Getafe será televisado por ESPN y Disney+ Premium para Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Por otro lado, en México también podrás ver el partido a través de Sky Sports e izzi.

En Perú, el partido de Barcelona vs. Getafe, será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de ESPN Deportes, ESPN+ y ESPN App.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Getafe HOY por LaLiga?

El partido de Barcelona vs Getafe por LaLiga empieza a las 6:30 PM (hora de España) y a las 11:30 AM (hora de Perú) este sábado 10 de octubre en el Camp Nou. Mira todos los horarios aquí.

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 1:30 PM

Chile / Bolivia / Venezuela: 12:30 PM

Colombia / Perú / Ecuador: 11:30 AM

México: 10:30 AM

Estados Unidos (ET): 12:30 PM

España: 6:30 PM

Horario, TV y dónde ver en vivo el Barcelona vs. Getafe por LaLiga

Fecha: sábado 10 de octubre del 2026

sábado 10 de octubre del 2026 Partido: Barcelona vs. Getafe

Barcelona vs. Getafe Hora: 10:30 a.m. ET / 12:30 p.m. PT (USA); 11:30 AM (PER/COL/ECU); 1:30 PM (ARG/URU)

10:30 a.m. ET / 12:30 p.m. PT (USA); 11:30 AM (PER/COL/ECU); 1:30 PM (ARG/URU) Canales TV: DAZN, ESPN, Sky Sports, ESPN Deportes

DAZN, ESPN, Sky Sports, ESPN Deportes Streaming: fuboTV, Disney+ Premium, izzi, Movistar+ y ABC

fuboTV, Disney+ Premium, izzi, Movistar+ y ABC Estadio: Camp Nou

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Getafe EN VIVO hoy por LaLiga en España?

En España, el partido de Barcelona vs. Getafe por la fecha 8 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por DAZN y Movistar+, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de LaLiga TV.

LaLiga TV

Movistar+

DAZN

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Getafe EN VIVO hoy por LaLiga en Perú?

En Perú, el partido de Barcelona vs. Getafe por la fecha 8 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por ESPN, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Getafe EN VIVO hoy por LaLiga en México?

En México, el partido de Barcelona vs. Getafe por la fecha 8 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por Sky Sports, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de izzi.

Sky Sports

Izzi

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Getafe EN VIVO hoy por LaLiga en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Barcelona vs. Getafe por LaLiga se transmitirá EN VIVO por ESPN Deportes, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de ESPN+ y fuboTV.

fuboTV

ESPN+

ESPN Deportes