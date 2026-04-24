Barcelona visita al Getafe este sábado 25 de abril del 2026 por la jornada 33 de LaLiga en el estadio Coliseum. Los ‘Blaugranas’ siguen en una racha de victorias importantes que lo acercan al título liguero. Ante el Celta lograron un importante triunfo, sin embargo, perdieron a Lamine Yamal, quien luego de anotar se retiró del campo lesionado. A continuación, te mostramos a qué hora juegan, en qué canales transmiten el partido y dónde verlo ONLINE.

¿Dónde ver Barcelona vs Getafe EN VIVO por LaLiga?

El partido de Barcelona vs Getafe será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium para todo el Perú y Sudamérica por la fecha 33 de LaLiga EA Sports. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de Movistar LaLiga y Movistar+. Luego, en México, la transmisión del partido va a través de Sky Sports. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App.

Revisa qué canales transmiten el partido de Barcelona vs Getafe y los horarios para verlo por la fecha 33 de LaLiga EA Sports desde el Coliseum.

¿A qué hora juega Barcelona vs Getafe EN VIVO por LaLiga?

El partido de Barcelona vs Getafe por la fecha 33 de LaLiga EA Sports empieza a las 9:15 AM de Perú este sábado 25 de abril del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 8:15 AM

8:15 AM Perú, Colombia, Ecuador: 9:15 AM

9:15 AM Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 10:15 AM

10:15 AM Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 11:15 AM

11:15 AM España: 4:15 PM

¿Qué canal transmite Barcelona vs Getafe EN VIVO por LaLiga?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 9:15 AM ESPN Disney+ Premium Colombia 9:15 AM ESPN Disney+ Premium Ecuador 9:15 AM ESPN Disney+ Premium Argentina 11:15 AM ESPN Disney+ Premium Brasil 11:15 AM ESPN Disney+ Premium Paraguay 11:15 AM ESPN Disney+ Premium Uruguay 11:15 AM ESPN Disney+ Premium Chile 11:15 AM ESPN Disney+ Premium Bolivia 10:15 AM ESPN Disney+ Premium Venezuela 10:15 AM ESPN Disney+ Premium Costa Rica 8:15 AM Sky Sports Sky Sports+ Honduras 8:15 AM Sky Sports Sky Sports+ El Salvador 8:15 AM Sky Sports Sky Sports+ Guatemala 8:15 AM Sky Sports Sky Sports+ México 8:15 AM Sky Sports Sky Sports+ Estados Unidos 10:15 AM ESPN Deportes fuboTV España 4:15 PM Movistar LaLiga Movistar+

Horario, TV y dónde ver Barcelona vs Getafe por LaLiga

Fecha : sábado 25 de abril del 2026

: sábado 25 de abril del 2026 Partido : Barcelona vs Getafe

: Barcelona vs Getafe Horario : 4:15 PM hora de Madrid, España.

: 4:15 PM hora de Madrid, España. Canal : ESPN, Sky Sports, Disney+ Premium, LaLiga TV y Movistar Plus.

: ESPN, Sky Sports, Disney+ Premium, LaLiga TV y Movistar Plus. Estadio: Coliseum.

¿Cómo ver en México, Barcelona vs Getafe EN VIVO por LaLiga?

En México, el juego de Barcelona vs Getafe lo pasa Sky Sports mediante cable y streaming. En el resto de Centroamérica, el partido va a través de Sky Sports y Sky Sports+.

¿En qué canal de España ver, Barcelona vs Getafe por LaLiga?

En España, el partido de Barcelona vs Getafe será transmitido a través de Movistar LaLiga, Movistar Plus+ y LaLiga TV por la fecha 33 de LaLiga.

¿Dónde ver en Perú, Barcelona vs Getafe por LaLiga?

En Perú, el partido de Barcelona vs Getafe será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium por la fecha 33 de LaLiga.

¿Dónde ver en Estados Unidos, Barcelona vs Getafe por LaLiga?

En Estados Unidos, Barcelona vs Getafe será transmitido a través de ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App por la fecha 33 de LaLiga.

¿Dónde ver en Colombia, Barcelona vs Getafe por LaLiga?

En Colombia, el partido de Barcelona vs Getafe será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium por la fecha 33 de LaLiga.

¿Dónde ver en Argentina, Barcelona vs Getafe por LaLiga?

En Argentina, el partido de Barcelona vs Getafe será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium por la fecha 33 de LaLiga.

¿Dónde ver en Chile, Barcelona vs Getafe por LaLiga?

En Chile, el partido de Barcelona vs Getafe será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium por la fecha 33 de LaLiga.

¿Dónde ver en Ecuador, Barcelona vs Getafe por LaLiga?

En Ecuador, el partido de Barcelona vs Getafe será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium por la fecha 33 de LaLiga.

¿Dónde ver en Venezuela, Barcelona vs Getafe por LaLiga?

En Venezuela, el partido de Barcelona vs Getafe será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium por la fecha 33 de LaLiga.

¿Dónde ver en Uruguay, Barcelona vs Getafe por LaLiga?

En Uruguay, el partido de Barcelona vs Getafe será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium por la fecha 33 de LaLiga.

¿Dónde ver en Guatemala, Barcelona vs Getafe por LaLiga?

En Guatemala, el partido de Barcelona vs Getafe será transmitido a través de Sky Sports por la fecha 33 de LaLiga.

¿Dónde ver en Costa Rica, Barcelona vs Getafe por LaLiga?

En Costa Rica, el partido de Barcelona vs Getafe será transmitido a través de Sky Sports por la fecha 33 de LaLiga.

¿Dónde ver en Nicaragua, Barcelona vs Getafe por LaLiga?

En Nicaragua, el partido de Barcelona vs Getafe será transmitido a través de Sky Sports por la fecha 33 de LaLiga.

Alineaciones de Barcelona vs Getafe por LaLiga

Getafe : David Soria, Kiko Femenía, Abqar, Domingos Duarte, Boselli, Juan Iglesias, Luis Milla, Djené, Arambirri, Satriano, Luis Vázquez.

: David Soria, Kiko Femenía, Abqar, Domingos Duarte, Boselli, Juan Iglesias, Luis Milla, Djené, Arambirri, Satriano, Luis Vázquez. Barcelona: Joan García, Kounde, Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo, Pedri, Fermín López, De Jong, Gabi, Bardghji y Ferrán