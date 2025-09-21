Barcelona goleó 3-0 a Getafe en el Estadio Johan Cruyff por la quinta fecha de LaLiga 2025, el domingo 21 de septiembre de 2025. Ferrán Torres con un doblete, abrió el camino de los blaugranas hacia la victoria.

En la segunda parte del partido, Dani Olmo a los 62 minutos terminaría por sentenciar el partido y darle la victoria a los dirigidos por Hansi Flick.

Repasa qué canales transmitieron en directo el partido de Barcelona vs. Getafe por la fecha 5 de LaLiga desde el Estadio Johan Cruyff.

¿Dónde ver Barcelona vs. Getafe EN VIVO GRATIS?

El partido de Barcelona vs. Getafe en vivo por la fecha 5 de LaLiga, será transmitido por el canal de ESPN y Disney+ en todo el Perú y Sudamérica. Mientras que en España, será televisado en DAZN, Movistar+, Movistar LaLiga, LaLiga TV Bar y Amazon Prime Video. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.

¿Qué canales transmiten Barcelona vs. Getafe HOY EN VIVO?

En Argentina lo pasa: ESPN y Disney+

En Paraguay lo pasa: ESPN y Disney+

En Uruguay lo pasa: ESPN y Disney+

En Chile lo pasa: ESPN y Disney+

En Ecuador lo pasa: ESPN y Disney+

En Venezuela lo pasa: ESPN y Disney+

En Perú lo pasa: ESPN y Disney+

En Brasil lo pasa: Disney+

En Colombia lo pasa: ESPN y Disney+

En Bolivia lo pasa: ESPN y Disney+

En México lo pasa: Sky Sports

En Estados Unidos lo pasa: ESPN+

En España lo televisa: DAZN, Movistar+, Movistar LaLiga, LaLiga TV Bar y Amazon Prime Video

