¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Girona y a qué hora juegan por LaLiga?

FC Barcelona vs Girona EN VIVO: se enfrentan por la jornada 21 de LaLiga en el estadio Montilivi. El cuadro ‘culé’ llega a este duelo tras una dolorosa goleada por 4-0 ante Atlético de Madrid por la Copa del Rey; por ello, buscará lavarse la cara y recuperar el liderato de LaLiga.

A continuación, te mostramos los canales de transmisión, a qué hora empieza el partido y dónde verlo ONLINE.

¿Dónde ver FC Barcelona vs Girona EN VIVO por LaLiga?

La transmisión del partido entre FC Barcelona vs Girona por la jornada 24 de LaLiga será transmitido en DirecTV y DGO para toda Sudamérica, incluyendo a Perú.

Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de DAZN, Movistar+ y LaLiga TV.

Luego, en México, la transmisión del partido va a través de Sly Sports. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: ESPN Deportes y fuboTV.

FC Barcelona es el líder absoluto de LaLiga EA Sports 2026 con 55 puntos. | Crédito: FC Barcelona / Facebook

¿A qué hora juega FC Barcelona vs Girona EN VIVO por LaLiga?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 5:00 p.m.

5:00 p.m. España: 9:00 p.m.

¿Qué canal transmite FC Barcelona vs Girona EN VIVO por LaLiga?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 3:00 p.m. DirecTV DGO Colombia 3:00 p.m. DirecTV DGO Ecuador 3:00 p.m. DirecTV DGO Argentina 12:00 p.m. DirecTV DGO Brasil 12:00 p.m. No disponible Disney+ Premium Paraguay 12:00 p.m. DirecTV DGO Uruguay 12:00 p.m. DirecTV DGO Chile 12:00 p.m. DirecTV DGO Bolivia 11:00 p.m. DirecTV DGO Venezuela 11:00 p.m. DirecTV DGO Costa Rica 9:00 p.m. Sky Sports Sky Sports+ Honduras 9:00 p.m. Sky Sports Sky Sports+ El Salvador 9:00 p.m. Sky Sports Sky Sports+ Guatemala 9:00 p.m. Sky Sports Sky Sports+ México 9:00 p.m. Sky Sports Sky Sports+ Estados Unidos 11:00 p.m. ESPN Deportes fuboTV España 4:15 p.m. Movistar TV DAZN, Movistar+

Horario, TV y dónde ver FC Barcelona vs Girona por LaLiga

Fecha : Lunes 16 de febrero del 2026

: Lunes 16 de febrero del 2026 Partido : FC Barcelona vs Girona

: FC Barcelona vs Girona Horario : 9:00 p.m. hora de Barcelona, España.

: 9:00 p.m. hora de Barcelona, España. Canal : DirecTV, Sky Sports, DAZN y Movistar Plus.

: DirecTV, Sky Sports, DAZN y Movistar Plus. Estadio: Montilivi

¿Cómo ver en México, FC Barcelona vs Girona EN VIVO por LaLiga?

En México, el juego de FC Barcelona vs Girona lo pasa Sky Sports mediante cable y streaming. En el resto de Centroamérica, el partido va a través de Sky Sports y Sky Sports+.

¿En qué canal ver, FC Barcelona vs Girona en España?

En España, el partido de FC Barcelona vs Girona lo televisa DAZN y Movistar Plus+.

¿Por qué canal ver, FC Barcelona vs Girona en Perú?

En Perú, el partido de FC Barcelona vs Girona lo transmite DirecTV y DGO, al igual que en toda Sudamérica.

Posibles alineaciones de FC Barcelona vs Girona

Alineación de FC Barcelona : Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde; Pedri, De Jong, Fermín; Raphinha, Lamine Yamal, Lewandowski.

: Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde; Pedri, De Jong, Fermín; Raphinha, Lamine Yamal, Lewandowski. Alineación de Girona: Gazzaniga; Rincón, Reis, Blind, Arnau, Fran Beltrán, Iván Martín, Lemar; Tsygankov, Vanat y Bryan Gil.