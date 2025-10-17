Barcelona enfrentará a Girona por la fecha 9 de LaLiga en el Estadio Olímpico de Montjuic. Los blaugranas llegan de una dura derrota ante Sevilla y buscan levantar cabeza en casa. El partido será transmitido en Perú y resto de Sudamérica (excepto Brasil) por ESPN y Disney Plus Premium. En España, va por televisión en DAZN y Movistar Plus. A continuación te mostramos los canales por país para ver el partido.
Dónde ver Barcelona vs Girona EN VIVO
El partido de Barcelona vs Girona será transmitido por ESPN en Perú y Sudamérica, además del servicio de streaming Disney Plus Premium, donde los suscriptores podrán seguir la señal en línea desde cualquier dispositivo. Además, el encuentro podrá verse por internet a través de la señal de LaLiga TV, disponible para dispositivos móviles, tablets y computadoras.
En caso de no tener acceso a la señal televisiva, los fanáticos podrán seguir el minuto a minuto en las redes sociales oficiales de El Comercio.
A qué hora juega Barcelona vs Girona
El partido entre Barcelona vs Girona se disputará este sábado 18 de octubre de 2025 en el Estadio Olímpico de Montjuic por la jornada 9 de LaLiga EA Sports. El partido comenzará a la 9:15 a.m. (hora de Perú).
Horarios del partido Barcelona vs Girona
- En España: 4:15 p.m.
- En México, Honduras y Guatemala: 8:15 a.m.
- En Colombia, Ecuador y Perú: 9:15 a.m.
- En Venezuela y Bolivia: 10:15 a.m.
- En Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 11:15 a.m.
Canal TV, Barcelona vs Girona para ver en España
La transmisión del partido de Barcelona vs Girona estará disponible en streaming y por cable:
- Canales por cable: Movistar Plus y DAZN
- Cable y streaming: LaLiga TV, Amazon Prime Video y DAZN App
Los aficionados también podrán seguir el minuto a minuto desde las plataformas digitales de El Comercio.
Barcelona vs Girona: fecha, hora y canal TV
- Partido: Barcelona vs Girona
- Competencia: LaLiga EA Sports 2025
- Fecha: Sábado 18 de octubre
- Hora: 9:15 (hora de Perú)
- Estadio: Olímpico de Montjuic
- Transmisión: ESPN, DAZN, Sky Sports, Movistar Plus y Disney Plus Premium
Posibles alineaciones de Barcelona vs Girona
- Alineación de Barcelona: Wojciech Szczesny; Eric García, Ronald Araújo, Pau Cubarsí, Gerard Martín; Frenki De Jong, Marc Casadó; Bardghji, Pedri González, Alejandro Balde; y Marcus Rashford.
- Alineación de Girona: Gazzaniga; Hugo Rincón, Arnau, Vitor Reis, Blind, Àlex Moreno; Solís, Witsel, Portu, Bryan Gil; y Vanat.