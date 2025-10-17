Redacción EC
Redacción EC

enfrentará a Girona por la fecha 9 de en el Estadio Olímpico de Montjuic. Los blaugranas llegan de una dura derrota ante Sevilla y buscan levantar cabeza en casa. El partido será transmitido en Perú y resto de Sudamérica (excepto Brasil) por ESPN y Disney Plus Premium. En España, va por televisión en DAZN y Movistar Plus. A continuación te mostramos los canales por país para ver el partido.

Dónde ver Barcelona vs Girona EN VIVO

El partido de Barcelona vs Girona será transmitido por ESPN en Perú y Sudamérica, además del servicio de streaming Disney Plus Premium, donde los suscriptores podrán seguir la señal en línea desde cualquier dispositivo. Además, el encuentro podrá verse por internet a través de la señal de LaLiga TV, disponible para dispositivos móviles, tablets y computadoras.

En caso de no tener acceso a la señal televisiva, los fanáticos podrán seguir el minuto a minuto en las redes sociales oficiales de El Comercio.

Barcelona vs. Girona en vivo: revisa a qué hora juegan el partido, en qué canales transmiten el partido y dónde verlo vía streaming.
Barcelona vs. Girona en vivo: revisa a qué hora juegan el partido, en qué canales transmiten el partido y dónde verlo vía streaming.
/ JOSEP LAGO

A qué hora juega Barcelona vs Girona

El partido entre Barcelona vs Girona se disputará este sábado 18 de octubre de 2025 en el Estadio Olímpico de Montjuic por la jornada 9 de LaLiga EA Sports. El partido comenzará a la 9:15 a.m. (hora de Perú).

Horarios del partido Barcelona vs Girona

  • En España: 4:15 p.m.
  • En México, Honduras y Guatemala: 8:15 a.m.
  • En Colombia, Ecuador y Perú: 9:15 a.m.
  • En Venezuela y Bolivia: 10:15 a.m.
  • En Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 11:15 a.m.

Canal TV, Barcelona vs Girona para ver en España

La transmisión del partido de Barcelona vs Girona estará disponible en streaming y por cable:

  • Canales por cable: Movistar Plus y DAZN
  • Cable y streaming: LaLiga TV, Amazon Prime Video y DAZN App

Los aficionados también podrán seguir el minuto a minuto desde las plataformas digitales de El Comercio.

Barcelona vs. Girona EN VIVO por LaLiga EA Sports.
Barcelona vs. Girona EN VIVO por LaLiga EA Sports.
/ MANAURE QUINTERO

Barcelona vs Girona: fecha, hora y canal TV

  • Partido: Barcelona vs Girona
  • Competencia: LaLiga EA Sports 2025
  • Fecha: Sábado 18 de octubre
  • Hora: 9:15 (hora de Perú)
  • Estadio: Olímpico de Montjuic
  • Transmisión: ESPN, DAZN, Sky Sports, Movistar Plus y Disney Plus Premium

Posibles alineaciones de Barcelona vs Girona

  • Alineación de Barcelona: Wojciech Szczesny; Eric García, Ronald Araújo, Pau Cubarsí, Gerard Martín; Frenki De Jong, Marc Casadó; Bardghji, Pedri González, Alejandro Balde; y Marcus Rashford.
  • Alineación de Girona: Gazzaniga; Hugo Rincón, Arnau, Vitor Reis, Blind, Àlex Moreno; Solís, Witsel, Portu, Bryan Gil; y Vanat.

VIDEO RECOMENDADO

Barcelona EN VIVO
Sigue todos los partidos de Barcelona en LaLiga, Copa del Rey y Champions League, EN DIRECTO.

TAGS