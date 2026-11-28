Barcelona visita a Deportivo La Coruña este domingo 29 de noviembre de 2026 en el Estadio Municipal de Riazor, por la fecha 14 de LaLiga. El encuentro comenzará a las 10:15 a. m. (hora peruana) y 4:15 p. m. (hora española), con los azulgranas buscando consolidarse en lo más alto de la clasificación. El conjunto catalán llega a este compromiso con 36 puntos y una victoria le permitiría ampliar su ventaja hasta cinco unidades sobre el Atlético de Madrid y seis sobre el Real Madrid, que cayó 2-1 ante Deportivo Alavés. Además, el duelo marcará el regreso de Lamine Yamal, quien superó sus molestias y volverá a comandar el ataque culé. ¿Qué canales transmiten el partido de Barcelona vs. Deportivo La Coruña HOY por TV y streaming ONLINE? DirecTV Sports, DGO, DAZN, ESPN Deportes, Sky Sports y otras señales llevarán el encuentro a distintos países.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Barcelona vs Deportivo La Coruña el domingo 29 de noviembre por la fecha 13 de LaLiga desde el estadio Municipal de Riazor.

¿Qué canal transmite Barcelona vs. Deportivo La Coruña EN VIVO por TV y streaming ONLINE?

Conoce qué canales de televisión y plataformas transmitirán el partido entre Barcelona vs. Deportivo La Coruña EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este domingo 29 de noviembre.

Para España, el encuentro será transmitido a través de DAZN, Movistar+ y LaLiga TV, señales que ofrecerán la cobertura del compromiso.

En Perú, Argentina, Colombia, Chile y el resto de Sudamérica, el partido podrá verse por DirecTV Sports y también estará disponible vía streaming a través de DGO. Mientras que en Brasil, la transmisión estará a cargo de CazéTV.

Por su parte, en México, los aficionados podrán seguir el duelo mediante Sky Sports, Sky+ e Izzi. En Estados Unidos, el compromiso será transmitido por ESPN Deportes, ESPN+ y fuboTV.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Deportivo La Coruña HOY por LaLiga?

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 12:15 p.m.

12:15 p.m. Bolivia y Venezuela: 11:15 a.m.

11:15 a.m. Colombia, Perú y Ecuador: 10:15 a.m.

10:15 a.m. México: 9:15 a.m.

9:15 a.m. Estados Unidos (ET): 10:15 a.m.

10:15 a.m. España: 4:15 p.m.

Horario, TV y dónde ver en vivo el Barcelona vs. Deportivo La Coruña por LaLiga

Fecha: domingo 29 de noviembre de 2026.

domingo 29 de noviembre de 2026. Partido: Barcelona vs. Deportivo La Coruña.

Barcelona vs. Deportivo La Coruña. Hora: 9:15 a. m. (MEX); 10:15 a. m. (PER/COL/ECU); 11:15 a. m. (BOL/VEN); 12:15 p. m. (ARG/URU/PAR/CHI/BRA); 10:15 a. m. (USA ET); 4:15 p. m. (ESP).

9:15 a. m. (MEX); 10:15 a. m. (PER/COL/ECU); 11:15 a. m. (BOL/VEN); 12:15 p. m. (ARG/URU/PAR/CHI/BRA); 10:15 a. m. (USA ET); 4:15 p. m. (ESP). Canales TV: DirecTV Sports, CazéTV, Sky Sports, ESPN Deportes, DAZN y LaLiga TV.

DirecTV Sports, CazéTV, Sky Sports, ESPN Deportes, DAZN y LaLiga TV. Streaming: DGO, Sky+, Izzi, ESPN+, fuboTV y Movistar+.

DGO, Sky+, Izzi, ESPN+, fuboTV y Movistar+. Estadio: Municipal de Riazor.

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Deportivo La Coruña EN VIVO hoy por LaLiga en España?

En España, el partido de Barcelona vs. Deportivo La Coruña, por la fecha 14 de LaLiga, será transmitido EN VIVO a través de DAZN, Movistar+ y LaLiga TV. Los aficionados podrán seguir el encuentro mediante estas señales y plataformas.

DAZN

Movistar+

LaLiga TV

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Deportivo La Coruña EN VIVO hoy por LaLiga en Perú?

En Perú, el partido de Barcelona vs. Deportivo La Coruña se transmitirá EN VIVO por DirecTV Sports y también estará disponible vía streaming a través de DGO.

DirecTV Sports

DGO

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Deportivo La Coruña EN VIVO hoy por LaLiga en Colombia?

En Colombia, el encuentro entre Barcelona vs. Deportivo La Coruña podrá verse EN VIVO por DirecTV Sports y vía streaming mediante DGO.

DirecTV Sports

DGO

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Deportivo La Coruña EN VIVO hoy por LaLiga en Argentina?

En Argentina, el partido de Barcelona vs. Deportivo La Coruña será transmitido EN VIVO por DirecTV Sports. Además, estará disponible ONLINE a través de DGO.

DirecTV Sports

DGO

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Deportivo La Coruña EN VIVO hoy por LaLiga en Chile?

En Chile, el compromiso entre Barcelona vs. Deportivo La Coruña se podrá seguir EN VIVO por DirecTV Sports y vía streaming a través de DGO.

DirecTV Sports

DGO

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Deportivo La Coruña EN VIVO hoy por LaLiga en Brasil?

En Brasil, el partido de Barcelona vs. Deportivo La Coruña será transmitido EN VIVO a través de CazéTV, que ofrecerá la cobertura del encuentro.

CazéTV

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Deportivo La Coruña EN VIVO hoy por LaLiga en México?

En México, el partido de Barcelona vs. Deportivo La Coruña será transmitido EN VIVO por Sky Sports. También podrá verse vía streaming mediante Sky+ e Izzi.

Sky Sports

Sky+

Izzi

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Deportivo La Coruña EN VIVO hoy por LaLiga en Estados Unidos?

En Estados Unidos, los aficionados podrán seguir el encuentro entre Barcelona vs. Deportivo La Coruña EN VIVO por ESPN Deportes. Asimismo, el partido estará disponible vía streaming a través de ESPN+ y fuboTV.

ESPN Deportes

ESPN+

fuboTV