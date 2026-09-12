Barcelona y Levante se enfrentan este domingo 13 de septiembre en el estadio Ciudad de Valencia por la quinta jornada de LaLiga. El conjunto dirigido por Hansi Flick busca mantener su racha perfecta en el liderato tras su exitoso debut en la Champions League, mientras que el cuadro de Luis Castro intentará hacer respetar su casa para obtener su segundo triunfo en el certamen. ¿Qué canales pasan el partido de Barcelona vs. Levante HOY por TV ONLINE? DirecTV, DGO, Movistar+, LaLiga TV, Sky Sports y ESPN+ transmiten el partido de Barcelona vs. Valencia por televisión abierta, cable y streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Barcelona vs. Levante el domingo 13 de septiembre por la fecha 4 de LaLiga desde el Estadio Ciudad de Valencia.(Photo by JOSE JORDAN / AFP) / JOSE JORDAN

¿Qué canal transmite Barcelona vs. Levante EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Barcelona vs. Levante EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este domingo 13 de septiembre del 2026 desde el estadio Ciudad de Valencia.

Para España, el partido de Barcelona vs. Levante será transmitido a través de LaLiga TV y Movistar+ por cable y streaming.

El partido de Barcelona vs. Levante será televisado por DirecTV y DGO para Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Por otro lado, en México también podrás ver el partido a través de Sky Sports e izzi.

En Perú, el partido de Barcelona vs. Levante, será transmitido a través de DirecTV y DGO. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de ABC, ESPN Deportes, ESPN+ y ESPN App.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Levante HOY por LaLiga?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 11:15 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 10:15 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 9:15 horas.

México: 8:15 horas.

Estados Unidos (ET): 10:15 horas.

España: 16:15 horas.

Horario, TV y dónde ver en vivo el Barcelona vs. Levante por LaLiga

Fecha: domingo 13 de septiembre del 2026

domingo 13 de septiembre del 2026 Partido: Barcelona vs. Levante

Barcelona vs. Levante Hora: 8:15 a.m. ET / 10:15 a.m. PT (USA); 9:15 (PER/COL/ECU); 11:15 (ARG/URU)

8:15 a.m. ET / 10:15 a.m. PT (USA); 9:15 (PER/COL/ECU); 11:15 (ARG/URU) Canales TV: DAZN, DirecTV, Sky Sports, ESPN Deportes

DAZN, DirecTV, Sky Sports, ESPN Deportes Streaming: fuboTV, DGO, izzi, Movistar+ y ABC

fuboTV, DGO, izzi, Movistar+ y ABC Estadio: Ciudad de Valencia

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Levante EN VIVO hoy por LaLiga en España?

En España, el partido de Barcelona vs. Levante por la fecha 5 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por Movistar+, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de LaLiga TV.

LaLiga TV

Movistar+

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Levante EN VIVO hoy por LaLiga en Perú?

En Perú, el partido de Barcelona vs. Levante por la fecha 5 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO

DirecTV

DGO

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Levante EN VIVO hoy por LaLiga en Argentina?

En Argentina, el partido de Barcelona vs. Levante por la fecha 5 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO

DirecTV

DGO

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Levante EN VIVO hoy por LaLiga en Colombia?

En Colombia, el partido de Barcelona vs. Levante por la fecha 5 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO

DirecTV

DGO

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Levante EN VIVO hoy por LaLiga en Ecuador?

En Ecuador, el partido de Barcelona vs. Levante por la fecha 5 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO

DirecTV

DGO

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Levante EN VIVO hoy por LaLiga en Chile?

En Chile, el partido de Barcelona vs. Levante por la fecha 5 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO

DirecTV

DGO

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Levante EN VIVO hoy por LaLiga en Venezuela?

En Venezuela, el partido de Barcelona vs. Levante por la fecha 5 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO

DirecTV

DGO

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Levante EN VIVO hoy por LaLiga en Bolivia?

En Bolivia, el partido de Barcelona vs. Levante por la fecha 5 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO

DirecTV

DGO

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Levante EN VIVO hoy por LaLiga en Uruguay?

En Uruguay, el partido de Barcelona vs. Levante por la fecha 5 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO

DirecTV

DGO

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Levante EN VIVO hoy por LaLiga en Paraguay?

En Perú, el partido de Barcelona vs. Levante por la fecha 5 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO

DirecTV

DGO

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Levante EN VIVO hoy por LaLiga en México?

En México, el partido de Barcelona vs. Valencia por la fecha 5 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por Sky Sports, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de izzi.

Sky Sports

izzi

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Levante EN VIVO hoy por amistoso en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Barcelona vs. Levante por LaLiga se transmitirá EN VIVO por ABC, ESPN Deportes, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de espn+.

ABC

ESPN+

ESPN Deportes