¿En qué canal transmiten FC Barcelona vs Levante y a qué hora juegan por LaLiga?

Por Redacción EC

vs Levante EN VIVO: se enfrentan por la jornada 25 de en el estadio Spotify Camp Nou. El cuadro ‘culé’ llega a este duelo tras perder 2-1 ante Girona en la jornada anterior; por ello buscará lavarse la cara y recuperar el liderato de LaLiga. A continuación, te mostramos los canales de transmisión, a qué hora empieza el partido y dónde verlo ONLINE.

¿Dónde ver FC Barcelona vs Levante EN VIVO por LaLiga?

La transmisión del partido entre FC Barcelona vs Levante por la jornada 25 de LaLiga será transmitido en ESPN 2 y Disney Plus Premium para toda Sudamérica, incluyendo a Perú.

Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de Movistar+ y LaLiga TV.

Luego, en México, la transmisión del partido va a través de Sly Sports. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: ESPN Deportes y fuboTV.

Revisa qué canales transmiten el partido de FC Barcelona vs Levante y los horarios para ver el partido por la fecha 25 de LaLiga desde el Estadio Spotify Camp Nou.
Revisa qué canales transmiten el partido de FC Barcelona vs Levante y los horarios para ver el partido por la fecha 25 de LaLiga desde el Estadio Spotify Camp Nou.

¿A qué hora juega FC Barcelona vs Levante EN VIVO por LaLiga?

  • México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 9:15 a.m.
  • Perú, Colombia, Ecuador: 10:15 a.m.
  • Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 11:15 a.m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 12:15 p.m.
  • España: 4:15 p.m.

¿Qué canal transmite FC Barcelona vs Levante EN VIVO por LaLiga?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Perú10:15 a.m.ESPN 2Disney+ Premium
Colombia10:15 a.m.ESPN 2Disney+ Premium
Ecuador10:15 a.m.ESPN 2Disney+ Premium
Argentina12:15 p.m.ESPN 2Disney+ Premium
Brasil12:15 p.m.ESPN 5Disney+ Premium
Paraguay12:15 p.m.ESPN 2Disney+ Premium
Uruguay12:15 p.m.ESPN 2Disney+ Premium
Chile12:15 p.m.ESPN 2Disney+ Premium
Bolivia11:15 a.m.ESPN 2Disney+ Premium
Venezuela11:15 a.m.ESPN 2Disney+ Premium
Costa Rica9:15 a.m.Sky SportsSky Sports+
Honduras9:15 a.m.Sky SportsSky Sports+
El Salvador9:15 a.m.Sky SportsSky Sports+
Guatemala9:15 a.m.Sky SportsSky Sports+
México9:15 a.m.Sky SportsSky Sports+
Estados Unidos11:15 a.m.ESPN DeportesfuboTV
España4:15 p.m.Movistar TVMovistar+

Horario, TV y dónde ver FC Barcelona vs Levante por LaLiga

  • Fecha: Domingo 22 de febrero del 2026
  • Partido: FC Barcelona vs Levante
  • Horario: 4:15 p.m. hora de Barcelona, España.
  • Canal: ESPN 2, Sky Sports, LaLiga TV y Movistar Plus.
  • Estadio: Spotify Camp Nou

¿Cómo ver en México, FC Barcelona vs Levante EN VIVO por LaLiga?

En México, el juego de FC Barcelona vs Levante lo pasa Sky Sports mediante cable y streaming. En el resto de Centroamérica, el partido va a través de Sky Sports y Sky Sports+.

¿En qué canal ver, FC Barcelona vs Levante en España?

En España, el partido de FC Barcelona vs Levante lo televisa Movistar Plus+ y LaLiga TV.

¿Por qué canal ver, FC Barcelona vs Levante en Perú?

En Perú, el partido de FC Barcelona vs Levante lo transmite ESPN 2 y Disney Plus Premium, al igual que en toda Sudamérica.

Posibles alineaciones de FC Barcelona vs Levante

  • Alineación de FC Barcelona: Joan García; Balde, Eric García o Araujo, Cubarsí, Koundé; Olmo, De Jong, Fermín; Raphinha, Yamal; Lewandowski o Ferran Torres.
  • Alineación de Levante: Ryan; Manu Sánchez, Matías Moreno o Maturro, Adrián de la Fuente; Toljan; Olasagasti, Carlos Álvarez, Raghouber o Vencedor; Iván Romero, Kareem Tunde; Etta Eyong o Losada.

VIDEO RECOMENDADO
Barcelona EN VIVO
Sigue todos los partidos de Barcelona en LaLiga, Copa del Rey y Champions League, EN DIRECTO.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

DIRECTV EN VIVO - Cuánto va el partido de Real Madrid-Osasuna
España

DIRECTV EN VIVO - Cuánto va el partido de Real Madrid-Osasuna

Real Madrid-Osasuna EN VIVO - Cómo va el partido por LaLiga
España

Real Madrid-Osasuna EN VIVO - Cómo va el partido por LaLiga

¿En qué canal transmiten FC Barcelona vs Levante y a qué hora juegan por LaLiga?
España

¿En qué canal transmiten FC Barcelona vs Levante y a qué hora juegan por LaLiga?

Atletico Madrid vs Brujas (3-3): resumen y goles del partido por playoff de Champions League.
España

Atletico Madrid vs Brujas (3-3): resumen y goles del partido por playoff de Champions League.