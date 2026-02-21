¿En qué canal transmiten FC Barcelona vs Levante y a qué hora juegan por LaLiga?

FC Barcelona vs Levante EN VIVO: se enfrentan por la jornada 25 de LaLiga en el estadio Spotify Camp Nou. El cuadro ‘culé’ llega a este duelo tras perder 2-1 ante Girona en la jornada anterior; por ello buscará lavarse la cara y recuperar el liderato de LaLiga. A continuación, te mostramos los canales de transmisión, a qué hora empieza el partido y dónde verlo ONLINE.

¿Dónde ver FC Barcelona vs Levante EN VIVO por LaLiga?

La transmisión del partido entre FC Barcelona vs Levante por la jornada 25 de LaLiga será transmitido en ESPN 2 y Disney Plus Premium para toda Sudamérica, incluyendo a Perú.

Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de Movistar+ y LaLiga TV.

Luego, en México, la transmisión del partido va a través de Sly Sports. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: ESPN Deportes y fuboTV.

Revisa qué canales transmiten el partido de FC Barcelona vs Levante y los horarios para ver el partido por la fecha 25 de LaLiga desde el Estadio Spotify Camp Nou.

¿A qué hora juega FC Barcelona vs Levante EN VIVO por LaLiga?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 9:15 a.m.

9:15 a.m. Perú, Colombia, Ecuador: 10:15 a.m.

10:15 a.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 11:15 a.m.

11:15 a.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 12:15 p.m.

12:15 p.m. España: 4:15 p.m.

¿Qué canal transmite FC Barcelona vs Levante EN VIVO por LaLiga?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 10:15 a.m. ESPN 2 Disney+ Premium Colombia 10:15 a.m. ESPN 2 Disney+ Premium Ecuador 10:15 a.m. ESPN 2 Disney+ Premium Argentina 12:15 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium Brasil 12:15 p.m. ESPN 5 Disney+ Premium Paraguay 12:15 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium Uruguay 12:15 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium Chile 12:15 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium Bolivia 11:15 a.m. ESPN 2 Disney+ Premium Venezuela 11:15 a.m. ESPN 2 Disney+ Premium Costa Rica 9:15 a.m. Sky Sports Sky Sports+ Honduras 9:15 a.m. Sky Sports Sky Sports+ El Salvador 9:15 a.m. Sky Sports Sky Sports+ Guatemala 9:15 a.m. Sky Sports Sky Sports+ México 9:15 a.m. Sky Sports Sky Sports+ Estados Unidos 11:15 a.m. ESPN Deportes fuboTV España 4:15 p.m. Movistar TV Movistar+

Horario, TV y dónde ver FC Barcelona vs Levante por LaLiga

Fecha : Domingo 22 de febrero del 2026

: Domingo 22 de febrero del 2026 Partido : FC Barcelona vs Levante

: FC Barcelona vs Levante Horario : 4:15 p.m. hora de Barcelona, España.

: 4:15 p.m. hora de Barcelona, España. Canal : ESPN 2, Sky Sports, LaLiga TV y Movistar Plus.

: ESPN 2, Sky Sports, LaLiga TV y Movistar Plus. Estadio: Spotify Camp Nou

¿Cómo ver en México, FC Barcelona vs Levante EN VIVO por LaLiga?

En México, el juego de FC Barcelona vs Levante lo pasa Sky Sports mediante cable y streaming. En el resto de Centroamérica, el partido va a través de Sky Sports y Sky Sports+.

¿En qué canal ver, FC Barcelona vs Levante en España?

En España, el partido de FC Barcelona vs Levante lo televisa Movistar Plus+ y LaLiga TV.

¿Por qué canal ver, FC Barcelona vs Levante en Perú?

En Perú, el partido de FC Barcelona vs Levante lo transmite ESPN 2 y Disney Plus Premium, al igual que en toda Sudamérica.

Posibles alineaciones de FC Barcelona vs Levante

Alineación de FC Barcelona : Joan García; Balde, Eric García o Araujo, Cubarsí, Koundé; Olmo, De Jong, Fermín; Raphinha, Yamal; Lewandowski o Ferran Torres.

: Joan García; Balde, Eric García o Araujo, Cubarsí, Koundé; Olmo, De Jong, Fermín; Raphinha, Yamal; Lewandowski o Ferran Torres. Alineación de Levante: Ryan; Manu Sánchez, Matías Moreno o Maturro, Adrián de la Fuente; Toljan; Olasagasti, Carlos Álvarez, Raghouber o Vencedor; Iván Romero, Kareem Tunde; Etta Eyong o Losada.