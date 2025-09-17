¿Dónde ver Barcelona vs. Newcastle EN VIVO y EN DIRECTO? Los blaugranas harán su debut en la Champions League, visitando al durísimo Newcastle en Inglaterra. Luego de quedarse a puertas de la gran final en la temporada pasada, el equipo de Hansi Flick va por su revancha y espera llegar a la final y poder ganarla luego de muchos años.

Los azulgranas no conocen de derrotas en la temporada, ya que, en LaLiga, han ganado 3 de sus cuatros partido y empataron tan solo 1. Llegan de golear 6-0 al Valencia y esperan poder iniciar con el pie derecho la Liga de Campeones.

Para que puedas ver el partido entre Barcelona vs. Newcastle, te vamos a mostrar a continuación, qué señales debes de televisar en Sudamérica, España, México y Estados Unidos, para que no te pierdas de ni un solo detalle.

Repasa qué canales transmitieron en directo el partido de Barcelona vs. Newcastle por la fecha 1 de la UEFA Champions League.

¿Dónde ver Barcelona vs. Newcastle EN VIVO GRATIS?

El partido de Barcelona vs. Newcastle en vivo por la fecha 1 de la Champions League, será transmitido por el canal de ESPN y Disney+ en todo el Perú y Sudamérica. Mientras que en España, será televisado en Movistar+ y Movistar Liga de Campeones. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.

¿Qué canales transmiten Barcelona vs. Newcastle HOY EN VIVO?

En Argentina lo pasa: ESPN y Disney+

En Paraguay lo pasa: ESPN y Disney+

En Uruguay lo pasa: ESPN y Disney+

En Chile lo pasa: ESPN y Disney+

En Ecuador lo pasa: ESPN y Disney+

En Venezuela lo pasa: ESPN y Disney+

En Perú lo pasa: ESPN y Disney+

En Brasil lo pasa: Max, TNT Sports, Zapping TV

En Colombia lo pasa: ESPN y Disney+

En Bolivia lo pasa: ESPN y Disney+

En México lo pasa: TNT Sports, Max y Amazon Prime Video

En Estados Unidos lo pasa: TUDN, Paramount+

En España lo televisa: Movistar+, Movistar Liga de Campeones

✈️ The squad list for Newcastle! pic.twitter.com/md9rJVqXx7 — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 17, 2025

