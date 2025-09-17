¿Dónde ver Barcelona vs. Newcastle EN VIVO y EN DIRECTO? Los blaugranas harán su debut en la Champions League, visitando al durísimo Newcastle en Inglaterra. Luego de quedarse a puertas de la gran final en la temporada pasada, el equipo de Hansi Flick va por su revancha y espera llegar a la final y poder ganarla luego de muchos años.
Los azulgranas no conocen de derrotas en la temporada, ya que, en LaLiga, han ganado 3 de sus cuatros partido y empataron tan solo 1. Llegan de golear 6-0 al Valencia y esperan poder iniciar con el pie derecho la Liga de Campeones.
Para que puedas ver el partido entre Barcelona vs. Newcastle, te vamos a mostrar a continuación, qué señales debes de televisar en Sudamérica, España, México y Estados Unidos, para que no te pierdas de ni un solo detalle.
¿Dónde ver Barcelona vs. Newcastle EN VIVO GRATIS?
El partido de Barcelona vs. Newcastle en vivo por la fecha 1 de la Champions League, será transmitido por el canal de ESPN y Disney+ en todo el Perú y Sudamérica. Mientras que en España, será televisado en Movistar+ y Movistar Liga de Campeones. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.
¿Qué canales transmiten Barcelona vs. Newcastle HOY EN VIVO?
- En Argentina lo pasa: ESPN y Disney+
- En Paraguay lo pasa: ESPN y Disney+
- En Uruguay lo pasa: ESPN y Disney+
- En Chile lo pasa: ESPN y Disney+
- En Ecuador lo pasa: ESPN y Disney+
- En Venezuela lo pasa: ESPN y Disney+
- En Perú lo pasa: ESPN y Disney+
- En Brasil lo pasa: Max, TNT Sports, Zapping TV
- En Colombia lo pasa: ESPN y Disney+
- En Bolivia lo pasa: ESPN y Disney+
- En México lo pasa: TNT Sports, Max y Amazon Prime Video
- En Estados Unidos lo pasa: TUDN, Paramount+
- En España lo televisa: Movistar+, Movistar Liga de Campeones
