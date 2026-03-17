Por Redacción EC

recibe a en el Camp Nou este miércoles 18 de marzo del 2026 por el partido de vuelta de los octavos de final de la En el partido de ida, ‘Blaugranas’ y ‘Urracas’ igualaron 1-1 y todo se definirá en España. Newcastle fue mejor que el conjunto culé en la ida de octavos, pero un penal postrero convertido por Lamine Yamal significó el empate definitivo en St. James’ Park. El Newcastle, que aspira a alcanzar los cuartos de final de la Liga de Campeones por primera vez en su historia, sabe que el reto será más complicado el miércoles en el feudo del pentacampeón de Europa. A continuación, te mostramos a qué hora juegan, en qué canales de TV ver el partido y dónde mirar ONLINE.

¿Dónde ver Barcelona vs Newcastle EN VIVO por octavos de final de Champions League?

La transmisión del partido de vuelta entre Barcelona vs Newcastle por octavos de final de la Champions League será transmitido en ESPN y Disney+ Premium para toda Sudamérica, incluyendo a Perú. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones. Luego, en México, la transmisión del partido va a través de FOX One. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: Paramount+, UniMás, ViX y TUDN.

Revisa qué canales transmiten el partido de Barcelona vs Newcastle y los horarios para ver la vuelta de octavos de final desde el estadio Camp Nou.
Revisa qué canales transmiten el partido de Barcelona vs Newcastle y los horarios para ver la vuelta de octavos de final desde el estadio Camp Nou.
/ LLUIS GENE

¿A qué hora juega Barcelona vs Newcastle EN VIVO por Champions League?

El partido de Barcelona vs Newcastle por la ida de los octavos de final de la Champions League empieza a las 12:45 PM de Perú este miércoles 18 de marzo del 2026.

  • México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 11:45 a.m.
  • Perú, Colombia, Ecuador: 12:45 p.m.
  • Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 1:45 p.m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 2:45 p.m.
  • España: 6:45 p.m.

¿Qué canal transmite Barcelona vs Newcastle EN VIVO por Champions League?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Perú12:45 PMESPN Disney+ Premium
Colombia12:45 PMESPN Disney+ Premium
Ecuador12:45 PMESPN Disney+ Premium
Argentina2:45 PMFOX SportsDisney+ Premium
Brasil2:45 PMTNT Sports y Claro TVMax
Paraguay2:45 PMESPN Disney+ Premium
Uruguay2:45 PMESPN Disney+ Premium
Chile2:45 PMESPN PremiumDisney+ Premium
Bolivia1:45 PMESPN Disney+ Premium
Venezuela1:45 PMESPN Disney+ Premium
Costa Rica11:45 AMESPNDisney+ Premium
Honduras11:45 AMESPNDisney+ Premium
El Salvador11:45 AMESPNDisney+ Premium
Guatemala11:45 AMESPNDisney+ Premium
México11:45 AMFOX OneFOX One
Estados Unidos1:45 PMParamount+, UniMás y TUDNViX
España6:45 PMMovistar Liga de CampeonesMovistar+

Horario, TV y dónde ver Barcelona vs Newcastle por Champions League

  • Fecha: Miércoles 18 de marzo del 2026
  • Partido: Barcelona vs Newcastle
  • Horario: 6:45 p.m. hora de Barcelona, España
  • Canal: ESPN, Disney+ Premium, ESPN Premium, Fox Sports, Fox One y Movistar Liga de Campeones
  • Estadio: Camp Nou

¿Cómo ver en México, Barcelona vs Newcastle EN VIVO por Champions League?

En México, el partido de vuelta Barcelona vs Newcastle lo pasa FOX One mediante cable y streaming. En el resto de Centroamérica, el partido va a través de ESPN y Disney+ Premium.

Revisa qué canales transmiten el partido de Barcelona vs Newcastle y los horarios para ver la vuelta de octavos de final desde el estadio Camp Nou.
Revisa qué canales transmiten el partido de Barcelona vs Newcastle y los horarios para ver la vuelta de octavos de final desde el estadio Camp Nou.
/ JOSE JORDAN

¿En qué canal ver, Barcelona vs Newcastle en España por Champions League?

En España, el partido de vuelta, Barcelona vs Newcastle lo televisa Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones por octavos de final de la Champions League.

¿Por qué canal ver, Barcelona vs Newcastle en Perú por Champions League?

En Perú, el partido de vuelta Barcelona vs Newcastle lo transmite ESPN y Disney+ Premium, al igual que en toda Sudamérica por octavos de final de la Champions League.

¿Qué canal transmite, Barcelona vs Newcastle en Estados Unidos por Champions League?

El partido de vuelta Barcelona vs Newcastle en Estados Unidos lo transmite Paramount+, UniMás, ViX y TUDN por octavos de final de la Champions League.

¿En qué canal ver Barcelona vs Newcastle en Argentina por Champions League?

El partido de vuelta Barcelona vs Newcastle en Argentina lo transmite FOX Sports y Disney+ Premium por octavos de final de la Champions League.

¿En qué canal ver Barcelona vs Newcastle en Chile por Champions League?

El partido de vuelta Barcelona vs Newcastle en Argentina lo transmite ESPN Premium y Disney+ Premium por octavos de final de la Champions League.

Posibles alineaciones de Barcelona vs Newcastle

  • Alineación de FC Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Eric, Cancelo; Bernal, Pedri, Fermín; Lamine, Raphinha y Ferran.
  • Alineación de Newcastle: Pope; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Tonali, Joelinton, Willock; Elanga, Barnes y Gordon. 
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