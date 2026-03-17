Barcelona recibe a Newcastle en el Camp Nou este miércoles 18 de marzo del 2026 por el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League. En el partido de ida, ‘Blaugranas’ y ‘Urracas’ igualaron 1-1 y todo se definirá en España. Newcastle fue mejor que el conjunto culé en la ida de octavos, pero un penal postrero convertido por Lamine Yamal significó el empate definitivo en St. James’ Park. El Newcastle, que aspira a alcanzar los cuartos de final de la Liga de Campeones por primera vez en su historia, sabe que el reto será más complicado el miércoles en el feudo del pentacampeón de Europa. A continuación, te mostramos a qué hora juegan, en qué canales de TV ver el partido y dónde mirar ONLINE.

¿Dónde ver Barcelona vs Newcastle EN VIVO por octavos de final de Champions League?

La transmisión del partido de vuelta entre Barcelona vs Newcastle por octavos de final de la Champions League será transmitido en ESPN y Disney+ Premium para toda Sudamérica, incluyendo a Perú. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones. Luego, en México, la transmisión del partido va a través de FOX One. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: Paramount+, UniMás, ViX y TUDN.

Revisa qué canales transmiten el partido de Barcelona vs Newcastle y los horarios para ver la vuelta de octavos de final desde el estadio Camp Nou. / LLUIS GENE

¿A qué hora juega Barcelona vs Newcastle EN VIVO por Champions League?

El partido de Barcelona vs Newcastle por la ida de los octavos de final de la Champions League empieza a las 12:45 PM de Perú este miércoles 18 de marzo del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 11:45 a.m.

11:45 a.m. Perú, Colombia, Ecuador: 12:45 p.m.

12:45 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 1:45 p.m.

1:45 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 2:45 p.m.

2:45 p.m. España: 6:45 p.m.

¿Qué canal transmite Barcelona vs Newcastle EN VIVO por Champions League?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 12:45 PM ESPN Disney+ Premium Colombia 12:45 PM ESPN Disney+ Premium Ecuador 12:45 PM ESPN Disney+ Premium Argentina 2:45 PM FOX Sports Disney+ Premium Brasil 2:45 PM TNT Sports y Claro TV Max Paraguay 2:45 PM ESPN Disney+ Premium Uruguay 2:45 PM ESPN Disney+ Premium Chile 2:45 PM ESPN Premium Disney+ Premium Bolivia 1:45 PM ESPN Disney+ Premium Venezuela 1:45 PM ESPN Disney+ Premium Costa Rica 11:45 AM ESPN Disney+ Premium Honduras 11:45 AM ESPN Disney+ Premium El Salvador 11:45 AM ESPN Disney+ Premium Guatemala 11:45 AM ESPN Disney+ Premium México 11:45 AM FOX One FOX One Estados Unidos 1:45 PM Paramount+, UniMás y TUDN ViX España 6:45 PM Movistar Liga de Campeones Movistar+

Horario, TV y dónde ver Barcelona vs Newcastle por Champions League

Fecha : Miércoles 18 de marzo del 2026

: Miércoles 18 de marzo del 2026 Partido : Barcelona vs Newcastle

: Barcelona vs Newcastle Horario : 6:45 p.m. hora de Barcelona, España

: 6:45 p.m. hora de Barcelona, España Canal : ESPN, Disney+ Premium, ESPN Premium, Fox Sports, Fox One y Movistar Liga de Campeones

: ESPN, Disney+ Premium, ESPN Premium, Fox Sports, Fox One y Movistar Liga de Campeones Estadio: Camp Nou

¿Cómo ver en México, Barcelona vs Newcastle EN VIVO por Champions League?

En México, el partido de vuelta Barcelona vs Newcastle lo pasa FOX One mediante cable y streaming. En el resto de Centroamérica, el partido va a través de ESPN y Disney+ Premium.

Revisa qué canales transmiten el partido de Barcelona vs Newcastle y los horarios para ver la vuelta de octavos de final desde el estadio Camp Nou. / JOSE JORDAN

¿En qué canal ver, Barcelona vs Newcastle en España por Champions League?

En España, el partido de vuelta, Barcelona vs Newcastle lo televisa Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones por octavos de final de la Champions League.

¿Por qué canal ver, Barcelona vs Newcastle en Perú por Champions League?

En Perú, el partido de vuelta Barcelona vs Newcastle lo transmite ESPN y Disney+ Premium, al igual que en toda Sudamérica por octavos de final de la Champions League.

¿Qué canal transmite, Barcelona vs Newcastle en Estados Unidos por Champions League?

El partido de vuelta Barcelona vs Newcastle en Estados Unidos lo transmite Paramount+, UniMás, ViX y TUDN por octavos de final de la Champions League.

¿En qué canal ver Barcelona vs Newcastle en Argentina por Champions League?

El partido de vuelta Barcelona vs Newcastle en Argentina lo transmite FOX Sports y Disney+ Premium por octavos de final de la Champions League.

¿En qué canal ver Barcelona vs Newcastle en Chile por Champions League?

El partido de vuelta Barcelona vs Newcastle en Argentina lo transmite ESPN Premium y Disney+ Premium por octavos de final de la Champions League.

Posibles alineaciones de Barcelona vs Newcastle

Alineación de FC Barcelona : Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Eric, Cancelo; Bernal, Pedri, Fermín; Lamine, Raphinha y Ferran.

: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Eric, Cancelo; Bernal, Pedri, Fermín; Lamine, Raphinha y Ferran. Alineación de Newcastle: Pope; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Tonali, Joelinton, Willock; Elanga, Barnes y Gordon.