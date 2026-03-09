Barcelona visita al Newcastle este martes 10 de marzo del 2026 por el partido de ida de los octavos de final de la Champions League en el estadio St. James Park. Los blaugranas confían en el buen momento de forma de sus estrellas Lamine Yamal y Pedri para superar la eliminatoria de octavos de Champions contra Newcastle y seguir avanzando en el camino hacia la conquista de un título europeo que no levanta desde 2015. Recordemos que en esta misma temporada, el Barça ya se impuso en St. James Park por 2-1 en la primera jornada de la Liga de Campeones. A continuación, te mostraremos a qué hora juegan hoy, los canales de transmisión y dónde ver ONLINE el partido desde tu país.

¿Dónde ver Barcelona vs Newcastle EN VIVO por Champions League?

La transmisión del partido entre Barcelona vs Newcastle por la ida de octavos de final de la Champions League será transmitido en ESPN 2 y Disney+ Premium para toda Sudamérica, incluyendo a Perú. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones. Luego, en México, la transmisión del partido va a través de MAX y TNT Sports. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: Paramount+, UniMás, ViX y TUDN.

¿A qué hora juega Barcelona vs Newcastle EN VIVO por Champions League?

El partido de Barcelona vs Newcastle por la ida de los octavos de final de la Champions League empieza a las 3:00 PM de Perú este martes 10 de marzo del 2026.

País Horarios Canal TV Streaming Perú 3:00 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium Colombia 3:00 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium Ecuador 3:00 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium Argentina 5:00 p.m. FOX Sports Disney+ Premium Brasil 5:00 p.m. TNT Sports y Claro TV Max Paraguay 5:00 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium Uruguay 5:00 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium Chile 5:00 p.m. ESPN Premium Disney+ Premium Bolivia 4:00 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium Venezuela 4:00 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium Costa Rica 2:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Honduras 2:00 p.m. ESPN Disney+ Premium El Salvador 2:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Guatemala 2:00 p.m. ESPN Disney+ Premium México 2:00 p.m. TNT Sports HBO Max Estados Unidos 3:00 p.m. Paramount+, UniMás y TUDN ViX España 9:00 p.m. Movistar Liga de Campeones Movistar+

Fecha : Martes 10 de marzo del 2026

: Martes 10 de marzo del 2026 Partido : Barcelona vs Newcastle

: Barcelona vs Newcastle Horario : 9:00 p.m. hora de Barcelona, España.

: 9:00 p.m. hora de Barcelona, España. Canal : ESPN, Disney+ Premium, Max, TNT Sports y Movistar Liga de Campeones.

: ESPN, Disney+ Premium, Max, TNT Sports y Movistar Liga de Campeones. Estadio: St. James Park.

Posibles alineaciones de Barcelona vs Newcastle

Alineación de FC Barcelona : Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Eric, Cancelo; Bernal, Pedri, Fermín; Lamine, Raphinha y Ferran.

: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Eric, Cancelo; Bernal, Pedri, Fermín; Lamine, Raphinha y Ferran. Alineación de Newcastle: Pope; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Tonali, Joelinton, Willock; Elanga, Barnes y Gordon.