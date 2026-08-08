FC Barcelona, Nottingham Forest y Udinese se medirán este sábado 8 de agosto de 2026 en la primera edición de la Friuli Venezia Giulia Cup. El certamen se disputará en formato triangular de encuentros consecutivos de 45 minutos de duración en el Bluenergy Stadium de Udine, Italia. ¿Qué canales transmiten el partido de Barcelona vs Nottingham Forest y Udinese por amistoso de pretemporada? Conoce en qué canales ver el partido de Barcelona vs Nottingham Forest y Udinese según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre FC Barcelona vs Nottingham Forest y Udinese este sábado 8 de agosto por partido triangular desde el Bluenergy Stadium de Udine, Italia. / Eric Alonso

¿Qué canal transmite Barcelona vs Nottingham Forest y Udinese EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Barcelona vs Nottingham Forest y Udinese EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este sábado 8 de agosto del 2026 desde el Bluenergy Stadium de Udine, Italia.

Para España, el partido de Barcelona vs Nottingham Forest y Udinese será transmitido a través de Barca Play, Movistar+, TV3 y 3cat por cable y streaming.

El partido de Barcelona vs Nottingham Forest y Udinese será televisado por Barca Play para Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Por otro lado, en México también podrás ver el partido a través de Barca Play.

En Perú, el partido de Barcelona vs Nottingham Forest y Udinese, será transmitido a través de Barca Play. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de CBS Sports Golazo y Paramount+.

¿A qué hora juega Barcelona vs Nottingham Forest y Udinese por HOY?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 15:00 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 14:00 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 13:00 horas.

México: 12:00 horas.

Estados Unidos (ET): 14:00 horas.

España: 20:00 horas.

Horario, TV y dónde ver en vivo el Barcelona vs Nottingham Forest y Udinese por partido amistoso

Fecha: sábado 8 de agosto del 2026

sábado 8 de agosto del 2026 Partido: Barcelona vs Nottingham Forest y Udinese

Barcelona vs Nottingham Forest y Udinese Hora: 12:00 (MEX); 14:00 ET (USA); 13:00 (PER/COL/ECU); 15:00 (ARG/URU/PAR)

12:00 (MEX); 14:00 ET (USA); 13:00 (PER/COL/ECU); 15:00 (ARG/URU/PAR) Canales TV: Movistar+ y TV3

Movistar+ y TV3 Streaming: Barca Play y 3cat

Barca Play y 3cat Estadio: Bluenergy Stadium de Udine, Italia

¿En qué canal transmiten Barcelona vs Nottingham Forest y Udineses EN VIVO hoy por amistoso en España?

En España, el partido de Barcelona vs Nottingham Forest y Udinese por amistoso de pretemporada se transmitirá EN VIVO por TV3 y Movistar+, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Barca Play y 3cat.

TV3

Movistar+

Barca Play

3cat

¿En qué canal transmiten Barcelona vs Nottingham Forest y Udinese EN VIVO hoy por amistoso en Perú?

En Perú, el partido de Barcelona vs Nottingham Forest y Udinese por amistoso de pretemporada se transmitirá EN VIVO por Movistar+, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Barca Play.

Movistar

Barca Play

¿En qué canal transmiten Barcelona vs Nottingham Forest y Udinese EN VIVO hoy por amistoso en México?

En México, el partido de Barcelona vs Nottingham Forest y Udinese por amistoso de pretemporada se transmitirá EN VIVO por Movistar+, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Barca Play.

Movistar

Barca Play

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Ferencváros EN VIVO hoy por amistoso en Argentina?

En Argentina, el partido de Barcelona vs Nottingham Forest y Udinese por amistoso de pretemporada se transmitirá EN VIVO por Movistar+, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Barca Play.

Movistar

Barca Play

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Ferencváros EN VIVO hoy por amistoso en Colombia?

En Colombia, el partido de Barcelona vs Nottingham Forest y Udinese por amistoso de pretemporada se transmitirá EN VIVO por Movistar+, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Barca Play.

Movistar

Barca Play

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Ferencváros EN VIVO hoy por amistoso en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Barcelona vs Nottingham Forest y Udinese por amistoso de pretemporada se transmitirá EN VIVO por CBS Sports, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Barca Play y Paramount+.

Paramount+

CBS Sports

Barca Play