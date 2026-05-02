Barcelona enfrenta a Osasuna este sábado 2 de mayo del 2026 por la jornada 34 de LaLiga desde el estadio El Sadar. Los ‘Blaugranas’ mantienen una racha de 9 victorias consecutivas y cada vez se acercan más al título, la ventaja de 11 puntos ante el Real Madrid, los deja con la posibilidad de salir campeones en la próxima jornada. A continuación, te mostramos a qué hora juegan, en qué canales transmiten el partido y dónde verlo ONLINE.

¿Dónde ver Barcelona vs Osasuna EN VIVO por LaLiga?

El partido de Barcelona vs Osasuna será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium para todo el Perú y Sudamérica por la fecha 34 de LaLiga EA Sports. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de DAZN, Movistar LaLiga y Movistar+. Luego, en México, la transmisión del partido va a través de Sky Sports. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App.

¿A qué hora juega Barcelona vs Osasuna EN VIVO por LaLiga?

El partido de Barcelona vs Osasuna por la fecha 34 de LaLiga EA Sports empieza a las 2:00 PM de Perú este sábado 2 de mayo del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 1:00 PM

1:00 PM Perú, Colombia, Ecuador: 2:00 PM

2:00 PM Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 3:00 PM

3:00 PM Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 4:00 PM

4:00 PM España: 9:00 PM

Revisa qué canales transmiten el partido de Barcelona vs Osasuna y los horarios para verlo por la fecha 34 de LaLiga EA Sports desde el estadio El Sadar.

¿Qué canal transmite Barcelona vs Osasuna EN VIVO por LaLiga?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 2:00 PM ESPN Disney+ Premium Colombia 2:00 PM ESPN Disney+ Premium Ecuador 2:00 PM ESPN Disney+ Premium Argentina 4:00 PM ESPN Disney+ Premium Brasil 4:00 PM ESPN Disney+ Premium Paraguay 4:00 PM ESPN Disney+ Premium Uruguay 4:00 PM ESPN Disney+ Premium Chile 4:00 PM ESPN Disney+ Premium Bolivia 33:00 PM ESPN Disney+ Premium Venezuela 3:00 PM ESPN Disney+ Premium Costa Rica 1:00 PM Sky Sports Sky Sports+ Honduras 1:00 PM Sky Sports Sky Sports+ El Salvador 1:00 PM Sky Sports Sky Sports+ Guatemala 1:00 PM Sky Sports Sky Sports+ México 1:00 PM Sky Sports Sky Sports+ Estados Unidos 3:00 PM ESPN Deportes fuboTV España 9:00 PM DAZN y Movistar LaLiga Movistar+

Horario, TV y dónde ver Barcelona vs Osasuna por LaLiga

Fecha : sábado 2 de mayo del 2026

: sábado 2 de mayo del 2026 Partido : Barcelona vs Osasuna

: Barcelona vs Osasuna Horario : 9:00 PM hora de Madrid, España.

: 9:00 PM hora de Madrid, España. Canales : ESPN, Sky Sports, Disney+ Premium, DAZN, LaLiga TV y Movistar Plus.

: ESPN, Sky Sports, Disney+ Premium, DAZN, LaLiga TV y Movistar Plus. Estadio: El Sadar.

¿Cómo ver en México, Barcelona vs Osasuna EN VIVO por LaLiga?

En México, el juego de Barcelona vs Osasuna lo pasa Sky Sports mediante cable y streaming. En el resto de Centroamérica, el partido va a través de Sky Sports y Sky Sports+.

¿En qué canal de España ver, Barcelona vs Osasuna por LaLiga?

En España, el partido de Barcelona vs Osasuna será transmitido a través de Movistar LaLiga, Movistar Plus+ y LaLiga TV por la fecha 34 de LaLiga.

¿Dónde ver en Perú, Barcelona vs Osasuna por LaLiga?

En Perú, el partido de Barcelona vs Osasuna será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium por la fecha 34 de LaLiga.

¿Dónde ver en Estados Unidos, Barcelona vs Osasuna por LaLiga?

En Estados Unidos, Barcelona vs Osasuna será transmitido a través de ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App por la fecha 34 de LaLiga.

¿Dónde ver en Colombia, Barcelona vs Osasuna por LaLiga?

En Colombia, el partido de Barcelona vs Osasuna será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium por la fecha 34 de LaLiga.

¿Dónde ver en Argentina, Barcelona vs Osasuna por LaLiga?

En Argentina, el partido de Barcelona vs Osasuna será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium por la fecha 34 de LaLiga.

¿Dónde ver en Chile, Barcelona vs Osasuna por LaLiga?

En Chile, el partido de Barcelona vs Getafe será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium por la fecha 34 de LaLiga.

¿Dónde ver en Ecuador, Barcelona vs Osasuna por LaLiga?

En Ecuador, el partido de Barcelona vs Osasuna será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium por la fecha 34 de LaLiga.

¿Dónde ver en Venezuela, Barcelona vs Osasuna por LaLiga?

En Venezuela, el partido de Barcelona vs Osasuna será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium por la fecha 34 de LaLiga.

¿Dónde ver en Uruguay, Barcelona vs Osasuna por LaLiga?

En Uruguay, el partido de Barcelona vs Osasuna será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium por la fecha 34 de LaLiga.

¿Dónde ver en Guatemala, Barcelona vs Osasuna por LaLiga?

En Guatemala, el partido de Barcelona vs Osasuna será transmitido a través de Sky Sports por la fecha 34 de LaLiga.

¿Dónde ver en Costa Rica, Barcelona vs Osasuna por LaLiga?

En Costa Rica, el partido de Barcelona vs Osasuna será transmitido a través de Sky Sports por la fecha 34 de LaLiga.

¿Dónde ver en Nicaragua, Barcelona vs Osasuna por LaLiga?

En Nicaragua, el partido de Barcelona vs Osasuna será transmitido a través de Sky Sports por la fecha 34 de LaLiga.

Alineaciones de Barcelona vs Osasuna por LaLiga

Osasuna : Sergio Herrera, Javi Galán, Alejandro Catena, Enzo Boyomo, Valentin Rosier; Iker Muñoz, Jon Moncayola, Aimar Oroz, Rubén García, Raúl Moro y Ante Budimir.

: Sergio Herrera, Javi Galán, Alejandro Catena, Enzo Boyomo, Valentin Rosier; Iker Muñoz, Jon Moncayola, Aimar Oroz, Rubén García, Raúl Moro y Ante Budimir. Barcelona: Joan García, Kounde, Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo, Pedri, Fermín López, De Jong, Gavi, Bardghji y Ferrán.