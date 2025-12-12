Barcelona vs. Osasuna EN VIVO se juega en el Camp Nou por la fecha 17 de LaLiga, en un duelo clave que reúne a dos equipos con objetivos distintos pero urgidos de sumar. Revisa a qué hora juegan y dónde ver este encuentro que promete intensidad y buen fútbol en territorio culé: el Barcelona busca mantenerse firme en la parte alta de la tabla, mientras que Osasuna intentará dar el golpe en uno de los estadios más difíciles del torneo. Aquí te contamos los horarios por país y las opciones de transmisión para seguir el partido sin perderte ningún detalle.
El partido de Barcelona vs Osasuna será transmitido en toda Sudamérica vía DirecTV Sports. En España la transmisión va por televisión en Movistar LaLiga y Movistar LaLiga TV2, por streaming podrás ver el juego en Movistar+ y LaLiga TV Bar HD. En México pasan el partido por Sky Sports, al igual que en resto de Centroamérica. Finalmente, en Estados Unidos podrás ver el encuentro por ESPN Select, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes.
¿A qué hora juega Barcelona vs Osasuna HOY?
El partido deBarcelona vs Osasuna por la jornada 17 de LaLiga, será este sábado 13 de diciembre del 2025 a las 12:30 p.m. (hora de Perú) en el estadio Camp Nou.
Hora del partido, Barcelona vs Osasuna
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 11:30 a.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 12:30 p.m.
- Bolivia, Venezuela: 1:30 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 2:30 p.m.
- Estados Unidos: 12:30 p.m.
- España: 6:30 p.m.
Canal TV para ver Barcelona vs Osasuna EN VIVO
La transmisión del partido entre Barcelona vs Osasuna será transmisitido en DirecTV. En streaming lo podrás ver por DGO en Sudamérica. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por Movistar+ y LaLiga TV Bar. En El Comercio también podrás seguir la transmisión del partido mediante el minuto a minuto.
