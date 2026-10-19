Barcelona recibe al PSG por la jornada 3 de la UEFA Champions League en el estadio Parque de los Príncipes, Francias. El partido se jugará este martes 20 de octubre del 2026 a partir de las 2:00 PM (hora peruana) y 9:00 PM (hora española). Ambos clubes llegan en una forma extraordinaria a esta tercera jornada de la fase de liga, con puntaje perfecto tras haber ganado sus dos primeros partidos del torneo continental. A pesar de los fuertes disturbios sociales ocurridos recientemente en la capital francesa, las autoridades de Francia confirmaron oficialmente que el encuentro se disputará bajo la absoluta normalidad de acuerdo con el calendario previsto. ¿Qué canales pasan el partido de Barcelona vs. PSG HOY por TV ONLINE? ESPN, Disney+ Premium, Movistar+, Movistar Liga de Campeones, TNT Sports, Max, Paramount+, TUDN, Univision y ViX transmiten el partido de Barcelona vs. PSG por televisión abierta, cable y streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Barcelona vs. PSG el martes 20 de octubre por la fecha 3 de la Champions League desde el Parque de los Príncipes.

¿Qué canal transmite Barcelona vs PSG EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Barcelona vs PSG EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este martes 20 de octubre del 2026 desde el estadio Parque de los Príncipes.

Para España, el partido de Barcelona vs PSG será transmitido a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones por cable y streaming.

El partido de Barcelona vs PSG será televisado por DirecTV y ESPN y Disney+ Premium para Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Por otro lado, en México también podrás ver el partido a través de Max y TNT Sports.

En Perú, el partido de Barcelona vs PSG, será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de Paramount+ y DAZN.

¿A qué hora juega Barcelona vs PSG HOY por Champions League?

El partido de Barcelona vs PSG por Champions League empieza a las 9:00 PM (hora de España) y a las 2:00 PM (hora de Perú) este martes 20 de octubre en el Parque de los Príncipes. Mira todos los horarios aquí.

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 16:00 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 15:00 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 14:00 horas.

México: 13:00 horas.

Estados Unidos (ET): 15:00 horas.

España: 21:00 horas.

Horario, TV y dónde ver en vivo el Barcelona vs PSG por UEFA Champions League

Fecha: martes 20 de octubredel 2026

martes 20 de octubredel 2026 Partido: Barcelona vs PSG

Barcelona vs PSG Hora: 1:00 p.m. ET / 3:00 p.m. PT (USA); 14:00 (PER/COL/ECU); 16:00 (ARG/URU)

1:00 p.m. ET / 3:00 p.m. PT (USA); 14:00 (PER/COL/ECU); 16:00 (ARG/URU) Canales TV: ESPN, TNT Sports, TUDN, Movistra Liga de Campeones, Univision

ESPN, TNT Sports, TUDN, Movistra Liga de Campeones, Univision Streaming: Disney+ Premium, Max, Movistar+ y Paramount+

Disney+ Premium, Max, Movistar+ y Paramount+ Estadio: Parque de los Príncipes

¿En qué canal transmiten Barcelona vs PSG EN VIVO hoy por UEFA Champions League en España?

En España, el partido de Barcelona vs PSG por la fecha 3 de Champions League se transmitirá EN VIVO por Movistar Liga de Campeones, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Movistar+.

Movistar Liga de Campeones

Movistar+

¿En qué canal transmiten Barcelona vs PSG hoy por UEFA Champions League en Perú?

En Perú, el partido de Barcelona vs PSG por la fecha 3 de UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Barcelona vs PSG EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Colombia?

En Colombia, el partido de Barcelona vs PSG por la fecha 3 de UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Barcelona vs PSG EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Argentina?

En Argentina, el partido de Barcelona vs PSG por la fecha 3 de UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Barcelona vs PSG EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Paraguay?

En Paraguay, el partido de Barcelona vs PSG por la fecha 3 de UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium

ESPN

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¿En qué canal transmiten Barcelona vs PSG EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Uruguay?

En Uruguay, el partido de Barcelona vs PSG por la fecha 3 de UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium

ESPN

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¿En qué canal transmiten Barcelona vs PSG EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Chile?

En Chile, el partido de Barcelona vs PSG por la fecha 3 de UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium

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¿En qué canal transmiten Barcelona vs PSG EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Venezuela?

En Venezuela, el partido de Barcelona vs PSG por la fecha 3 de UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium

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¿En qué canal transmiten Barcelona vs PSG EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Bolivia?

En Bolivia, el partido de Barcelona vs PSG por la fecha 3 de UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium

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¿En qué canal transmiten Barcelona vs PSG EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Ecuador?

En Ecuador, el partido de Barcelona vs PSG por la fecha 3 de UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium

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¿En qué canal transmiten Barcelona vs PSG EN VIVO hoy por UEFA Champions League en México?

En México, el partido de Barcelona vs PSG por la fecha 3 de UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por TNT Sports, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Max.

TNT Sports

MAX

¿En qué canal transmiten Barcelona vs PSG EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Estados Unidos?

En Colombia, el partido de Barcelona vs PSG por la fecha 3 de UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por TUDN, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+.

TUDN

Paramount+