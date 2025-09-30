Barcelona y PSG estarán mano a mano en la segunda jornada por la Champions League en el Estadio Olímpico de Montjuic. El partido será transmitido EN EXCLUSIVA en ESPN y Disney+ para todo Sudamérica, en España lo televisa Movistar Liga de Campeones y en México por Caliente TV.

Los blaugranas aprovecharon la derrota del Real Madrid para arrebatarle el liderato de la LaLiga, gracias a su última victoria sobre la Real Sociedad, con remontada incluida (2-1), en un duelo de la 7ª jornada en el que reapareció Lamine Yamal tras su lesión.

Álvaro Odriozola había adelantado al equipo vasco en el minuto 31 pero los azulgranas dieron la vuelta al marcador con dos tantos de cabeza, firmados por el francés Jules Koundé (43) y el polaco Robert Lewandowski (59).

Repasa qué canales transmiten en directo el partido de FC Barcelona vs. PSG ONLINE por la fecha 2 de la Champions League desde el Estadio Olímpico de Montjuic.

¿Dónde ver Barcelona vs. PSG EN VIVO GRATIS?

El partido de Barcelona vs. PSG en vivo por la fecha 2 de la Champions League, será transmitido por el canal de ESPN y Disney+ en todo el Perú y Sudamérica. Mientras que en España, será televisado en Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.

El partido del domingo marcaba el regreso del Barcelona al estadio de Montjuic, después de dos encuentros disputados en el Estadio Johan Cruyff de Sant Joan Despí.

El equipo azulgrana sigue a la espera de poder utilizar su recinto, el Camp Nou, de obras en los últimos meses. En Montjuic, corazón de los Juegos Olímpicos de 1992, recibirá el miércoles de la nueva semana al campeón de Europa, el París Saint-Germain, en el choque estelar de la segunda jornada de la Liga de Campeones.

Barcelona derrotó 2-1 a Newcastle en su debut en la Champions League con goles de Marcus Rashford. / OLI SCARFF

¿Cómo ver partido Barcelona vs. PSG en Perú?

El partido de Barcelona vs. PSG en vivo por la fecha 2 de la Champions League, será transmitido en Perú por ESPN y Disney+.

¿En dónde televisan, Barcelona vs. PSG en España?

El partido de Barcelona vs. PSG en vivo por la fecha 2 de la Champions League, será transmitido en España por Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus.

¿En qué canales ver Barcelona vs. PSG en México?

El partido de Barcelona vs. PSG en vivo por la fecha 2 de la Champions League, será transmitido en México por Caliente TV y Amazon Prime Video.

¿Cómo ver partido Barcelona vs. PSG en Estados Unidos?

El partido de Barcelona vs. PSG en vivo por la fecha 2 de la Champions League, será transmitido en Estados Unidos por TUDN, Paramount+, Univision y Amazon Prime Video.

Hora del partido, Barcelona vs. PSG HOY en Perú

El partido de vuelta entre Barcelona vs. PSG en vivo por la fecha 2 de la Champions League empezará a las 2:00 p.m. en Perú.

Alineciones de Barcelona vs PSG

Barcelona: Szczesny; Koundé, Cubarsí, Araújo, Martín; Pedri, De Jong, Dani Olmo; Lamine Yamal, Lewandowski y Rashford.

PSG: Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes; Lee, Vitinha, Zaire-Emery; Mbaye, Ramos y Barcola.