Barcelona y Racing de Santander se enfrentan este miércoles 16 de septiembre en el Spotify Camp Nou por la sexta jornada de LaLiga 2026/27. El conjunto dirigido por Hansi Flick buscará mantener su gran inicio de campeonato ante un Racing que afrontará una exigente visita al vigente campeón español. ¿Qué canales pasan el partido de Barcelona vs. Racing Santander HOY por TV ONLINE? ESPN, Disney+ Premium, Movistar+, LaLiga TV, Sky Sports y ESPN+ transmiten el partido de Barcelona vs. Racing Santander por televisión abierta, cable y streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Barcelona vs. Racing de Santander el miércoles 16 de septiembre por la fecha 6 de LaLiga desde el Spotify Camp Nou.

¿Qué canal transmite Barcelona vs. Racing Santander EN VIVO por TV y Streaming Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Barcelona vs. Racing Santander EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este miércoles 16 de septiembre de 2026 desde el Spotify Camp Nou.

Para España, el partido de Barcelona vs. Racing Santander será transmitido a través de DAZN, Movistar+ y LaLiga TV por cable y streaming.

El partido de Barcelona vs. Racing Santander será televisado por ESPN Premium y Disney+ Premium para Argentina, Colombia, Chile y el resto de Sudamérica, según la distribución de señales indicada para el encuentro. En México, también podrás seguir el partido a través de Sky Sports, Sky+ e izzi.

En Perú, el partido de Barcelona vs. Racing Santander será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el encuentro a través de ESPN Deportes, ESPN+ y fuboTV.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Racing Santander HOY por LaLiga?

Argentina / Brasil / Chile / Paraguay / Uruguay: 4:30 p. m.

Bolivia / Venezuela: 3:30 p. m.

Colombia / Perú / Ecuador: 2:30 p. m.

México: 1:30 p. m.

Estados Unidos (ET): 3:30 p. m.

España: 9:30 p. m.

Horario, TV y dónde ver en vivo el Barcelona vs. Racing Santander por LaLiga

Fecha: Miércoles 16 de septiembre del 2026

Miércoles 16 de septiembre del 2026 Partido: Barcelona vs. Racing Santander

Barcelona vs. Racing Santander Hora: 3:30 p. m. ET / 2:30 p. m. CT / 12:30 p. m. PT (USA); 2:30 p. m. (PER/COL/ECU); 4:30 p. m. (ARG/CHI/URU/BRA)

3:30 p. m. ET / 2:30 p. m. CT / 12:30 p. m. PT (USA); 2:30 p. m. (PER/COL/ECU); 4:30 p. m. (ARG/CHI/URU/BRA) Canales TV: ESPN, ESPN Premium, ESPN Deportes, Sky Sports, DAZN

ESPN, ESPN Premium, ESPN Deportes, Sky Sports, DAZN Streaming: Disney+ Premium, ESPN+, fuboTV, Sky+, izzi, Movistar+ y LaLiga TV

Disney+ Premium, ESPN+, fuboTV, Sky+, izzi, Movistar+ y LaLiga TV Estadio: Spotify Camp Nou.

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Racing Santander EN VIVO hoy por LaLiga en España?

En España, el partido de Barcelona vs. Racing Santander por la fecha 6 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por DAZN, señal que posee los derechos del encuentro. También podrá seguirse por las plataformas y señales de Movistar+ y LaLiga TV.

DAZN

Movistar+

LaLiga TV

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Racing Santander EN VIVO hoy por LaLiga en Perú?

En Perú, el partido de Barcelona vs. Racing Santander por la fecha 6 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por ESPN y también podrá verse vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Racing Santander EN VIVO hoy por LaLiga en Argentina?

En Argentina, el partido de Barcelona vs. Racing Santander por la fecha 6 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por ESPN Premium y también podrá verse vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN Premium

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Racing Santander EN VIVO hoy por LaLiga en Colombia?

En Colombia, el partido de Barcelona vs. Racing Santander por la fecha 6 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por ESPN Premium y también podrá verse vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN Premium

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Racing Santander EN VIVO hoy por LaLiga en Ecuador?

En Ecuador, el partido de Barcelona vs. Racing Santander por la fecha 6 de LaLiga se podrá seguir EN VIVO a través de las señales de ESPN y Disney+ Premium, de acuerdo con la distribución regional de la transmisión.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Racing Santander EN VIVO hoy por LaLiga en Chile?

En Chile, el partido de Barcelona vs. Racing Santander por la fecha 6 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por ESPN Premium y también podrá verse vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN Premium

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Racing Santander EN VIVO hoy por LaLiga en Venezuela?

En Venezuela, el partido de Barcelona vs. Racing Santander por la fecha 6 de LaLiga se podrá seguir EN VIVO a través de ESPN y Disney+ Premium, según la distribución regional de las señales.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Racing Santander EN VIVO hoy por LaLiga en Bolivia?

En Bolivia, el partido de Barcelona vs. Racing Santander por la fecha 6 de LaLiga se podrá seguir EN VIVO a través de ESPN y Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Racing Santander EN VIVO hoy por LaLiga en Uruguay?

En Uruguay, el partido de Barcelona vs. Racing Santander por la fecha 6 de LaLiga se podrá seguir EN VIVO a través de ESPN Premium y Disney+ Premium.

ESPN Premium

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Racing Santander EN VIVO hoy por LaLiga en Paraguay?

En Paraguay, el partido de Barcelona vs. Racing Santander por la fecha 6 de LaLiga se podrá seguir EN VIVO a través de ESPN Premium y Disney+ Premium.

ESPN Premium

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Racing Santander EN VIVO hoy por LaLiga en México?

En México, el partido de Barcelona vs. Racing Santander por la fecha 6 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por Sky Sports, y también estará disponible a través de Sky+ e izzi.

Sky Sports

Sky+

izzi

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Racing Santander EN VIVO hoy por LaLiga en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Barcelona vs. Racing Santander por LaLiga se transmitirá EN VIVO por ESPN Deportes y ESPN+, además de estar disponible vía streaming a través de fuboTV.

ESPN Deportes

ESPN+

fuboTV