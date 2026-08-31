Barcelona y Rayo Vallecano se enfrentan este lunes 31 de agosto del 2026 por la tercera jornada de LaLiga, en un partido que se disputará en el Spotify Camp Nou. El conjunto azulgrana buscará sumar una nueva victoria en el campeonato que le permita mantenerse como uno de los líderes con puntaje perfecto, mientras que el cuadro de Vallecas intentará dar la sorpresa como visitante y sumar tres puntos claves. ¿A qué hora juega Barcelona vs. Rayo Vallecano HOY y qué canales transmiten el partido por TV y streaming? Revisa todos los detalles del encuentro.

Revisa los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre FC Barcelona vs Rayo Vallecano el lunes 31 de agosto por la fecha 3 de LaLiga desde el Spotify Camp Nou.

¿Qué canal transmite Barcelona vs Rayo Vallecano EN VIVO por TV y Streaming Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Barcelona vs Rayo Vallecano EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este lunes 31 de agosto del 2026 desde el Spotify Camp Nou.

Para España, el partido de Barcelona vs Rayo Vallecano será transmitido a través de DAZN y Movistar+, plataformas que ofrecen la cobertura de LaLiga en territorio español.

En Perú, el partido de Barcelona vs Rayo Vallecano será transmitido a través de ESPN y Disney+. Para Argentina, Colombia, Chile y el resto de Sudamérica, el encuentro podrá seguirse por ESPN y Disney+ Premium.

Por otro lado, en México podrás seguir el encuentro a través de Sky Sports, Sky+ e izzi. Finalmente, en Estados Unidos, el partido será transmitido por ESPN Deportes, ESPN+ y fuboTV.

¿A qué hora juega Barcelona vs Rayo Vallecano HOY por LaLiga?

El partido entre Barcelona vs Rayo Vallecano comenzará a las 2:30 p.m. en Perú. Estos son los horarios para los principales países:

Perú: 2:30 p.m.

Colombia / Ecuador: 2:30 p.m.

México: 1:30 p.m.

Chile / Bolivia / Venezuela: 3:30 p.m.

Argentina / Brasil / Paraguay / Uruguay: 4:30 p.m.

Estados Unidos (ET): 3:30 p.m.

España: 10:30 p.m.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Barcelona vs Rayo Vallecano por LaLiga

País Hora Canal TV y Streaming Perú 2:30 p.m. ESPN y Disney+ Colombia 2:30 p.m. ESPN y Disney+ Premium Ecuador 2:30 p.m. ESPN y Disney+ Premium Chile 3:30 p.m. ESPN y Disney+ Premium Bolivia 3:30 p.m. ESPN y Disney+ Premium Venezuela 3:30 p.m. ESPN y Disney+ Premium Argentina 4:30 p.m. ESPN y Disney+ Premium Uruguay 4:30 p.m. ESPN y Disney+ Premium Paraguay 4:30 p.m. ESPN y Disney+ Premium Brasil 4:30 p.m. ESPN y Disney+ Premium México 1:30 p.m. Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos 3:30 p.m. ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV España 9:30 p.m. DAZN, Movistar+

Canales, horarios y dónde ver Barcelona vs Rayo Vallecano EN VIVO por LaLiga

Fecha: lunes 31 de agosto del 2026.

lunes 31 de agosto del 2026. Partido: Barcelona vs Rayo Vallecano.

Barcelona vs Rayo Vallecano. Hora: 9:30 p.m. (España).

9:30 p.m. (España). Canales TV: ESPN, Sky Sports, ESPN Deportes, DAZN.

ESPN, Sky Sports, ESPN Deportes, DAZN. Streaming: Disney+, Disney+ Premium, Sky+, izzi, ESPN+, fuboTV y Movistar+.

Disney+, Disney+ Premium, Sky+, izzi, ESPN+, fuboTV y Movistar+. Estadio: Spotify Camp Nou, Barcelona.

¿En qué canal transmiten Barcelona vs Rayo Vallecano EN VIVO hoy por LaLiga en España?

En España, el partido de Barcelona vs Rayo Vallecano por la fecha 3 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por DAZN y Movistar+, plataformas que ofrecen la cobertura del campeonato español.

DAZN

Movistar+

¿En qué canal transmiten Barcelona vs Rayo Vallecano EN VIVO hoy por LaLiga en Perú?

En Perú, el partido de Barcelona vs Rayo Vallecano por la fecha 3 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por ESPN y también podrá seguirse vía streaming a través de Disney+.

ESPN

Disney+

¿En qué canal transmiten Barcelona vs Rayo Vallecano EN VIVO hoy por LaLiga en Argentina?

En Argentina, el partido de Barcelona vs Rayo Vallecano será transmitido EN VIVO por ESPN y estará disponible vía streaming mediante Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Barcelona vs Rayo Vallecano EN VIVO hoy por LaLiga en Colombia?

En Colombia, el encuentro entre Barcelona vs Rayo Vallecano será transmitido EN VIVO por ESPN y también podrá verse vía streaming por Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Barcelona vs Rayo Vallecano EN VIVO hoy por LaLiga en Ecuador?

En Ecuador, el duelo entre Barcelona vs Rayo Vallecano podrá seguirse EN VIVO por ESPN y mediante streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Barcelona vs Rayo Vallecano EN VIVO hoy por LaLiga en Chile?

En Chile, el partido entre Barcelona vs Rayo Vallecano será transmitido EN VIVO por ESPN y estará disponible vía streaming en Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Barcelona vs Rayo Vallecano EN VIVO hoy por LaLiga en Venezuela?

En Venezuela, el partido entre Barcelona vs Rayo Vallecano se podrá seguir EN VIVO por ESPN y vía streaming mediante Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Barcelona vs Rayo Vallecano EN VIVO hoy por LaLiga en Bolivia?

En Bolivia, el encuentro entre Barcelona vs Rayo Vallecano será transmitido EN VIVO por ESPN y también podrá seguirse online mediante Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Barcelona vs Rayo Vallecano EN VIVO hoy por LaLiga en Uruguay?

En Uruguay, el partido entre Barcelona vs Rayo Vallecano será transmitido EN VIVO por ESPN y estará disponible vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Barcelona vs Rayo Vallecano EN VIVO hoy por LaLiga en Paraguay?

En Paraguay, el encuentro entre Barcelona vs Rayo Vallecano podrá verse EN VIVO por ESPN y vía streaming mediante Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Barcelona vs Rayo Vallecano EN VIVO hoy por LaLiga en México?

En México, el partido entre Barcelona vs Rayo Vallecano será transmitido EN VIVO por Sky Sports, mientras que también podrá seguirse vía streaming mediante Sky+, e izzi.

Sky Sports

Sky+

izzi

¿En qué canal transmiten Barcelona vs Rayo Vallecano EN VIVO hoy por LaLiga en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido entre Barcelona vs Rayo Vallecano será transmitido EN VIVO por ESPN Deportes y ESPN+, mientras que también estará disponible vía streaming a través de fuboTV.

ESPN Deportes

ESPN+

fuboTV