¿Dónde ver Barcelona vs. Rayo Vallecano EN VIVO y EN DIRECTO? Blaugranas y franjirrojos estarán cara a cara en una nueva jornada de LaLiga. El partido se llevará a cabo en el Estadio de Vallecas, donde el Rayo buscará hacer respetar su localía y sacar 3 puntos importantes que le permitan subir en la tabla de posiciones.

El equipo dirigido por Hansi Flick, tuvo un buen inicio de temporada, luego de golear 3-0 al Mallorca en condición de visita y le dio vuelta al partido frente al Levante.

Para que puedas ver el partido entre Barcelona vs. Rayo Vallecano, te vamos a mostrar a continuación, qué señales debes de televisar en Sudamérica, España, México y Estados Unidos, para que no te pierdas de ni un solo detalle.

¿Dónde ver Barcelona vs. Rayo Vallecano EN VIVO GRATIS?

El partido de Barcelona vs. Rayo en vivo por la fecha 3 de LaLiga, será transmitido por el canal de ESPN y Disney+ en todo el Perú y Sudamérica. Mientras que en España, será televisado en DAZN, Movistar+, Movistar LaLiga, LaLiga TV Bar y Amazon Prime Video. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.

¿Qué canales transmiten Barcelona vs. Rayo Vallecano HOY EN VIVO?

En Argentina lo pasa: ESPN y Disney+

En Paraguay lo pasa: ESPN y Disney+

En Uruguay lo pasa: ESPN y Disney+

En Chile lo pasa: ESPN y Disney+

En Ecuador lo pasa: ESPN y Disney+

En Venezuela lo pasa: ESPN y Disney+

En Perú lo pasa: ESPN y Disney+

En Brasil lo pasa: Disney+

En Colombia lo pasa: ESPN y Disney+

En Bolivia lo pasa: ESPN y Disney+

En México lo pasa: Sky Sports

En Estados Unidos lo pasa: ESPN+

En España lo televisa: DAZN, Movistar+, Movistar LaLiga, LaLiga TV Bar y Amazon Prime Video

