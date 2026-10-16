Barcelona visita a Real Betis en La Cartuja por la jornada 9 de LaLiga. El partido se jugará este sábado 17 de octubre del 2026 a partir de las 11:30 AM (hora peruana) y 6:30 AM (hora española). El duelo llega en un momento inmejorable para ambos clubes. El FC Barcelona lidera la tabla de posiciones con puntaje perfecto tras haber ganado sus 8 partidos previos. Por su parte, el Real Betis marcha en la tercera posición con 19 puntos y acumula un rendimiento ideal como local esta temporada. ¿Qué canales pasan el partido de Barcelona vs. Real Betis HOY por TV ONLINE? DirecTV, DGO, Movistar+, LaLiga TV, Sky Sports, izzi y ESPN+ transmiten el partido de Barcelona vs. Real Betis por televisión abierta, cable y streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Barcelona vs. Real Betis el sábado 17 de octubre por la fecha 9 de LaLiga desde La Cartuja. / JOSE BRETON

¿Dónde ver Barcelona vs. Real Betis EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Barcelona vs. Real Betis EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este sábado 17 de octubre del 2026 desde La Cartuja.

Para España, el partido de Barcelona vs. Real Betis será transmitido a través de DAZN, LaLiga TV y Movistar+ por cable y streaming.

El partido de Barcelona vs. Real Betis será televisado por DirecTV y DGO para Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Por otro lado, en México también podrás ver el partido a través de Sky Sports e izzi.

En Perú, el partido de Barcelona vs. Real Betis, será transmitido a través de DirecTV y DGO. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de ESPN Deportes, ESPN+ y ESPN App.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Real Betis HOY por LaLiga?

El partido de Barcelona vs Real Betis por LaLiga empieza a las 6:30 PM (hora de España) y a las 11:30 AM (hora de Perú) este sábado 17 de octubre en La Cartuja. Mira todos los horarios aquí.

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 1:30 PM

Chile / Bolivia / Venezuela: 12:30 PM

Colombia / Perú / Ecuador: 11:30 AM

México: 10:30 AM

Estados Unidos (ET): 12:30 PM

España: 6:30 PM

Horario, TV y dónde ver en vivo el Barcelona vs. Real Betis por LaLiga

Fecha: sábado 17 de octubre del 2026

sábado 17 de octubre del 2026 Partido: Barcelona vs. Real Betis

Barcelona vs. Real Betis Hora: 10:30 a.m. ET / 12:30 p.m. PT (USA); 11:30 AM (PER/COL/ECU); 1:30 PM (ARG/URU)

10:30 a.m. ET / 12:30 p.m. PT (USA); 11:30 AM (PER/COL/ECU); 1:30 PM (ARG/URU) Canales TV: DAZN, DirecTV, Sky Sports, ESPN Deportes

DAZN, DirecTV, Sky Sports, ESPN Deportes Streaming: fuboTV, DGO, izzi, Movistar+ y ABC

fuboTV, DGO, izzi, Movistar+ y ABC Estadio: La Cartuja

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Real Betis EN VIVO hoy por LaLiga en España?

En España, el partido de Barcelona vs. Real Betis por la fecha 9 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por DAZN y Movistar+, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de LaLiga TV.

LaLiga TV

Movistar+

DAZN

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Real Betis EN VIVO hoy por LaLiga en Perú?

En Perú, el partido de Barcelona vs. Real Betis por la fecha 9 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO.

DirecTV

DGO

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Getafe EN VIVO hoy por LaLiga en México?

En México, el partido de Barcelona vs. Real Betis por la fecha 9 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por Sky Sports, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de izzi.

Sky Sports

Izzi

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Getafe EN VIVO hoy por LaLiga en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Barcelona vs. Real Betis por la fecha 9 LaLiga se transmitirá EN VIVO por ESPN Deportes, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de ESPN+ y fuboTV.

fuboTV

ESPN+

ESPN Deportes