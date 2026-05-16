Barcelona enfrenta a Real Betis este domingo 17 de mayo del 2026 por la jornada 37 de LaLiga desde el Spotify Camp Nou. Los ‘Blaugranas’ buscarán sacarle lustre a su título liguero y lavarse la cara luego de la derrota en la fecha anterior ante Alavés. El cuadro que dirige Hansi Flick quiere finalizar la temporada con la mayor cantidad de puntos posibles y darle una alegría a sus hinchas. Eso sí, el técnico realizará algunos cambios en su oncena inicial. A continuación, te mostramos a qué hora juegan, en qué canales transmiten el partido y dónde verlo ONLINE.

¿Dónde ver Barcelona vs Real Betis EN VIVO por LaLiga?

El partido de Barcelona vs Real Betis será transmitido a través de DSports y DGO para todo el Perú y Sudamérica por la fecha 37 de LaLiga EA Sports. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de Movistar LaLiga y Movistar+. Luego, en México, la transmisión del partido va a través de Sky Sports. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App.

Revisa qué canales transmiten el partido de FC Barcelona vs Real Betis y los horarios para verlo por la fecha 37 de LaLiga EA Sports desde el Spotify Camp Nou.

¿A qué hora juega Barcelona vs Real Betis EN VIVO por LaLiga?

El partido de Barcelona vs Real Betis por la fecha 37 de LaLiga EA Sports empieza a las 2:15 PM de Perú este domingo 17 de mayo del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 1:15 PM

1:15 PM Perú, Colombia, Ecuador: 2:15 PM

2:15 PM Bolivia, Venezuela, Chile, Estados Unidos: 3:15 PM

3:15 PM Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 4:15 PM

4:15 PM España: 9:15 PM

¿Qué canal transmite Barcelona vs Real Betis EN VIVO por LaLiga?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 2:15 PM DirecTV, DSports DGO Colombia 2:15 PM DirecTV, DSports DGO Ecuador 2:15 PM DirecTV, DSports DGO Argentina 4:15 PM DirecTV, DSports DGO Brasil 4:15 PM ESPN Disney+ Premium Paraguay 4:15 PM DirecTV, DSports DGO Uruguay 4:15 PM DirecTV, DSports DGO Chile 3:15 PM DirecTV, DSports DGO Bolivia 3:15 PM Tigo Sports Tigo Sports Venezuela 3:15 PM DirecTV, DSports DGO Costa Rica 1:15 PM Sky Sports Sky Sports+ Honduras 1:15 PM Sky Sports Sky Sports+ El Salvador 1:15 PM Sky Sports Sky Sports+ Guatemala 1:15 PM Sky Sports Sky Sports+ México 1:15 PM Sky Sports Sky Sports+ Estados Unidos 3:15 PM ESPN Deportes fuboTV España 9:15 PM Movistar LaLiga Movistar+

Horario, TV y dónde ver Barcelona vs Real Betis por LaLiga

Fecha : Domingo 17 de mayo del 2026

: Domingo 17 de mayo del 2026 Partido : Barcelona vs Real Betis

: Barcelona vs Real Betis Horario : 9:15 PM hora de Madrid, España.

: 9:15 PM hora de Madrid, España. Canales : DSports, DGO, Sky Sports, Disney+ Premium, LaLiga TV y Movistar Plus.

: DSports, DGO, Sky Sports, Disney+ Premium, LaLiga TV y Movistar Plus. Estadio: Spotify Camp Nou.

FC Barcelona vs Real Betis EN VIVO ONLINE: horarios, canales TV y dónde ver partido por la fecha 37 de LaLiga.

¿Cómo ver en México, Barcelona vs Real Betis EN VIVO por LaLiga?

En México, el juego de Barcelona vs Real Betis lo pasa Sky Sports mediante cable y streaming. En el resto de Centroamérica, el partido va a través de Sky Sports y Sky Sports+.

¿En qué canal de España ver, Barcelona vs Real Betis por LaLiga?

En España, el partido de Barcelona vs Real Betis será transmitido a través de Movistar LaLiga, Movistar Plus+ y LaLiga TV por la fecha 37 de LaLiga.

¿Dónde ver en Perú, Barcelona vs Real Betis por LaLiga?

En Perú, el partido de Barcelona vs Real Betis será transmitido a través de DirecTV y DGO por la fecha 37 de LaLiga.

¿Dónde ver en Estados Unidos, Barcelona vs Real Betis por LaLiga?

En Estados Unidos, Barcelona vs Real Betis será transmitido a través de ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App por la fecha 37 de LaLiga.

¿Dónde ver en Colombia, Barcelona vs Real Betis por LaLiga?

En Colombia, el partido de Barcelona vs Real Betis será transmitido a través de DirecTV y DGO por la fecha 37 de LaLiga.

¿Dónde ver en Argentina, Barcelona vs Real Betis por LaLiga?

En Argentina, el partido de Barcelona vs Real Betis será transmitido a través de DirecTV y DGO por la fecha 37 de LaLiga.

¿Dónde ver en Chile, Barcelona vs Real Betis por LaLiga?

En Chile, el partido de Barcelona vs Real Betis será transmitido a través de DirecTV y DGO por la fecha 37 de LaLiga.

¿Dónde ver en Ecuador, Barcelona vs Real Betispor LaLiga?

En Ecuador, el partido de Barcelona vs Real Betis será transmitido a través de DirecTV y DGO por la fecha 37 de LaLiga.

¿Dónde ver en Venezuela, Barcelona vs Real Betis por LaLiga?

En Venezuela, el partido de Barcelona vs Real Betis será transmitido a través de DirecTV y DGO por la fecha 37 de LaLiga.

¿Dónde ver en Uruguay, Barcelona vs Real Betis por LaLiga?

En Uruguay, el partido de Barcelona vs Real Betis será transmitido a través de DirecTV y DGO por la fecha 37 de LaLiga.

¿Dónde ver en Guatemala, Barcelona vs Real Betis por LaLiga?

En Guatemala, el partido de Barcelona vs Real Betis será transmitido a través de Sky Sports por la fecha 37 de LaLiga.

¿Dónde ver en Costa Rica, Barcelona vs Real Betis por LaLiga?

En Costa Rica, el partido de Barcelona vs Real Betis será transmitido a través de Sky Sports por la fecha 37 de LaLiga.

¿Dónde ver en Nicaragua, Barcelona vs Real Betis por LaLiga?

En Nicaragua, el partido de Barcelona vs Real Betis será transmitido a través de Sky Sports por la fecha 37 de LaLiga.

Alineaciones de Barcelona vs Real Betis por LaLiga

Barcelona : Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Gavi; Roony, Olmo, Raphinha; y Lewandowski.

: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Gavi; Roony, Olmo, Raphinha; y Lewandowski. Real Betis: Valles; Bellerín, Natan, Valentín, Ricardo; Amrabat, Marc Roca; Antony, Fidaldo, Abde; Bakambu.