Barcelona recibe a Real Madrid por la jornada 10 de LaLiga en el estadio Camp Nou. El partido será el domingo 25 de octubre del 2026 a partir de las 3:00 PM (hora peruana) y 10:00 PM (horario de España). Los blaugranas lideran LaLiga con puntaje perfecto y demuestran una importante jerarquía ofensiva con un promedio superior a cuatro goles por partido. Por su parte, Real Madrid llega al clásico con la obligación de ganar para no perderle pisada al actual campeón. ¿Qué canales pasan el partido de Barcelona vs. Real Madrid HOY por TV ONLINE? ESPN Deportes, DirecTV, DGO, Movistar+, DAZN, izzi, Sky Sports, ABC y ESPN App transmiten El Clásico por televisión abierta, cable y streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Barcelona vs. Real Madrid el domingo 25 de octubre por la fecha 10 de LaLiga desde el Camp Nou.

¿Dónde ver Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este domingo 25 de octubre del 2026 desde el Camp Nou.

Para España, el partido de Barcelona vs. Real Madrid será transmitido a través de DAZN, LaLiga TV y Movistar+ por cable y streaming.

El partido de Barcelona vs. Real Madrid será televisado por DirecTV y DGO para Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Por otro lado, en México también podrás ver el partido a través de Sky Sports e izzi.

En Perú, el partido de Barcelona vs. Real Madrid, será transmitido a través de DirecTV y DGO. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de ESPN Deportes, ABC, ESPN+ y ESPN App.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Real Madrid HOY por LaLiga?

El partido de Barcelona vs Real Madrid por El Clásico de LaLiga empieza a las 10:00 PM (hora de España) y a las 3:00 PM (hora de Perú) este domingo 25 de octubre en el Camp Nou. Mira todos los horarios aquí.

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 5:00 PM

Chile / Bolivia / Venezuela: 4:00 PM

Colombia / Perú / Ecuador: 3:00 PM

México: 2:00 PM

Estados Unidos (ET): 4:00 PM

España: 10:00 PM

Horario, TV y dónde ver en vivo el Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga

Fecha: domingo 25 de octubre del 2026

domingo 25 de octubre del 2026 Partido: Barcelona vs. Real Madrid

Barcelona vs. Real Madrid Hora: 4:00 p.m. ET / 2:00 p.m. PT (USA); 3:00 PM (PER/COL/ECU); 5:00 PM (ARG/URU)

4:00 p.m. ET / 2:00 p.m. PT (USA); 3:00 PM (PER/COL/ECU); 5:00 PM (ARG/URU) Canales TV: DAZN, DirecTV, Sky Sports, ESPN Deportes

DAZN, DirecTV, Sky Sports, ESPN Deportes Streaming: fuboTV, DGO, izzi, Movistar+ y ABC

fuboTV, DGO, izzi, Movistar+ y ABC Estadio: La Cartuja

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO hoy por LaLiga en España?

En España, El Clásico Barcelona vs. Real Madrid por la fecha 10 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por DAZN y Movistar+, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de LaLiga TV.

LaLiga TV

Movistar+

DAZN

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO hoy por LaLiga en Perú?

En Perú, El Clásico Barcelona vs. Real Madrid por la fecha 10 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO.

DirecTV

DGO

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO hoy por LaLiga en Argentina?

En Argentina, El Clásico Barcelona vs. Real Madrid por la fecha 10 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO.

DirecTV

DGO

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO hoy por LaLiga en Colombia?

En Colombia, El Clásico Barcelona vs. Real Madrid por la fecha 10 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO.

DirecTV

DGO

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO hoy por LaLiga en Ecuador?

En Ecuador, El Clásico Barcelona vs. Real Madrid por la fecha 10 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO.

DirecTV

DGO

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO hoy por LaLiga en Venezuela?

En Venezuela, El Clásico Barcelona vs. Real Madrid por la fecha 10 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO.

DirecTV

DGO

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO hoy por LaLiga en Chile?

En Perú, El Clásico Barcelona vs. Real Madrid por la fecha 10 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO.

DirecTV

DGO

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO hoy por LaLiga en Uruguay?

En Perú, El Clásico Barcelona vs. Real Madrid por la fecha 10 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO.

DirecTV

DGO

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO hoy por LaLiga en Paraguay?

En Perú, El Clásico Barcelona vs. Real Madrid por la fecha 10 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO.

DirecTV

DGO

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO hoy por LaLiga en Bolivia?

En Perú, El Clásico Barcelona vs. Real Madrid por la fecha 10 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO.

DirecTV

DGO

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO hoy por LaLiga en México?

En México, El Clásico Barcelona vs. Real Madrid por la fecha 10 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por Sky Sports, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de izzi.

Sky Sports

Izzi

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO hoy por LaLiga en Estados Unidos?

En Estados Unidos, El Clásico Barcelona vs. Real Madrid por la fecha 9 LaLiga se transmitirá EN VIVO por ABC y ESPN Deportes, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de ESPN+ y fuboTV.

fuboTV

ABC

ESPN+

ESPN Deportes