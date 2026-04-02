Barcelona Femenino goleó 6-0 al Real Madrid este jueves 2 de abril del 2026 por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League Femenina en el Spotify Camp Nou y clasificó a las semifinales del torneo. El cuadro azulgrana fue superior de principio a fin sobre su rival e impuso condiciones en una llave que terminó 12-2 a su favor, pues en la ida se habían impuesto 6-2 en el Santiago Bernabéu. Los goles los marcaron Alexia Putellas (8′), Caroline Graham Hansen (15′ y 55′), Irene Paredes (27′), Ewa Pajor (34′) y Esmee Brugts (74′). Con este resultado, las azulgranas se medirán en semifinales ante Bayern Munich.

¿Dónde ver Barcelona vs Real Madrid Femenino EN VIVO por cuartos de final de Champions League Femenina?

El partido de FC Barcelona vs Real Madrid Femenino será transmitido por ESPN y Disney+ Premium para toda Colombia y Sudamérica por la vuelta de cuartos de final de la Champions League Femenina. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de Movistar+, RTVE, Disney+ y TV3. Luego, en México, la transmisión del partido va a través de TVC Deportes. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: CBS Sports, Network, ESPN Deportes, Paramount y fuboTV.

Revisa qué canales transmiten el partido de FC Barcelona vs Real Madrid Femenino y los horarios para ver la vuelta de cuartos de final desde el Spotify Camp Nou.

¿A qué hora juega Barcelona vs Real Madrid Femenino por cuartos de final de Champions League Femenina?

El partido de Barcelona vs Real Madrid Femenino por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League Femenina empieza a las 11:45 AM de Perú este jueves 2 de abril del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 10:45 a.m.

10:45 a.m. Perú, Colombia, Ecuador: 11:45 a.m.

11:45 a.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 12:45 p.m.

12:45 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 1:45 p.m.

1:45 p.m. España: 6:45 p.m.

¿Qué canal transmite Barcelona vs Real Madrid Femenino por cuartos de final de Champions League Femenina?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 11:45 AM ESPN Disney+ Premium Colombia 11:45 AM ESPN Disney+ Premium Ecuador 11:45 AM ESPN Disney+ Premium Argentina 1:45 PM ESPN Disney+ Premium Brasil 1:45 PM ESPN 4 Disney+ Premium Paraguay 1:45 PM ESPN Disney+ Premium Uruguay 1:45 PM ESPN Disney+ Premium Chile 1:45 PM ESPN Premium Disney+ Premium Bolivia 12:45 PM ESPN Disney+ Premium Venezuela 12:45 PM ESPN Disney+ Premium Costa Rica 10:45 AM ESPN Disney+ Premium Honduras 10:45 AM ESPN Disney+ Premium El Salvador 10:45 AM ESPN Disney+ Premium Guatemala 10:45 AM ESPN Disney+ Premium México 10:45 AM TVC Deportes TVC Deportes Estados Unidos 12:45 PM CBS Sports, Network, ESPN Deportes y Paramount+ fuboTV España 6:45 PM Movistar+, RTVE y TV3 Disney+ Premium

Horario, TV y dónde ver Barcelona vs Real Madrid Femenino por Champions League Femenina

Fecha : Jueves 2 de abril del 2026

: Jueves 2 de abril del 2026 Partido : Barcelona vs Real Madrid Femenino

: Barcelona vs Real Madrid Femenino Horario : 6:45 p.m. hora de España

: 6:45 p.m. hora de España Canal : ESPN, Disney+ Premium, RTVE, TV3, TVC Deportes y Movistar+

: ESPN, Disney+ Premium, RTVE, TV3, TVC Deportes y Movistar+ Estadio: Spotify Camp Nou

¿En qué canal ver, Barcelona vs Real Madrid Femenino en Colombia por Champions League?

En Colombia, el partido de Barcelona vs Real Madrid Femenino será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium por la vuelta de cuartos de final de la Champions League Femenina.

¿Cómo ver en México, Barcelona vs Real Madrid Femenino por Champions League Femenina?

En México, el partido de Barcelona vs Real Madrid Femenino será transmitido a través de TVC Deportes por la vuelta de cuartos de final de la Champions League Femenina. En el resto de Centroamérica, el partido va a través de ESPN y Disney+ Premium.

¿En qué canal ver, Barcelona vs Real Madrid Femenino en España por Champions League?

En España, el partido de Barcelona vs Real Madrid Femenino será transmitido a través de Movistar+, Disney+, RTVE y TV3 por la vuelta de cuartos de final de la Champions League Femenina.

¿Qué canal transmite, Barcelona vs Real Madrid Femenino en Estados Unidos por Champions League?

En Estados Unidos, el partido de Barcelona vs Real Madrid Femenino será transmitido a través de CBS Sports, Network, ESPN Deportes y Paramount+ por la vuelta de cuartos de final de la Champions League Femenina.

Alineaciones de Barcelona vs Real Madrid Femenino

Barcelona Femenino : Coll; Batlle, Paredes, León, Brugts; Guijarro, Serrajordi, Putellas; Graham, Pajor y Pina.

: Coll; Batlle, Paredes, León, Brugts; Guijarro, Serrajordi, Putellas; Graham, Pajor y Pina. Real Madrid Femenino: Misa Rodríguez; Eva Navarro, María Méndez, Lakrar, Holmgaard; Athenea, Toletti, Däbritz, Sheila García; Weir, Linda Caicedo.