Por Joao Muñoz Tineo

recibe a por la jornada 35 de en el estadio Camp Nou, este domingo 10 de mayo del 2026. En una nueva edición de El Clásico, ‘Blaugranas’ y Madridistas pasan por diferentes momentos, el equipo de Hansi Flick se encuentra a una victoria de gritar campeón, mientras que los comandado por Álvaro Arbeloa, en una crisis debido a la pelea que hubo en la semana entre Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde. Con todos estos condimentos se disputará un nuevo clásico español. Aquí te mostramos dónde ver el partido ONLINE y qué canal transmite El Clásico EN DIRECTO.

¿Dónde ver Barcelona vs Real Madrid EN VIVO por LaLiga?

El partido de Barcelona vs Real Madrid se transmitirá a través de DirecTV Sports y DGO para todo el Perú y Sudamérica por la fecha 35 de LaLiga EA Sports. Por otro lado, en España, será televisado a través de Movistar LaLiga y Movistar+. Luego, en México, la transmisión del partido va a través de Sky Sports. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App.

Revisa dónde puedes ver El Clásico, Barcelona vs Real Madrid EN VIVO y qué canales transmiten el partido por la fecha 35 de LaLiga desde el estadio Camp Nou.
Revisa dónde puedes ver El Clásico, Barcelona vs Real Madrid EN VIVO y qué canales transmiten el partido por la fecha 35 de LaLiga desde el estadio Camp Nou.

¿A qué hora juega Barcelona vs Real Madrid HOY por El Clásico de LaLiga?

El Clásico, Barcelona vs Real Madrid por la jornada 35 de LaLiga empieza a las 2:00 PM de Perú y 9:00 PM de España este domingo 10 de mayo del 2026 en el estadio Camp Nou.

  • Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 1:00 PM
  • Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 2:00 PM
  • Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 3:00 PM
  • Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 4:00 PM
  • Hora en España: 9:00 PM

¿Qué canal transmite El Clásico, Barcelona vs Real Madrid por LaLiga?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Perú2:00 PMDirecTV SportsDGO
Colombia2:00 PMDirecTV SportsDGO
Ecuador2:00 PMDirecTV SportsDGO
Argentina4:00 PMDirecTV SportsDGO
Brasil4:00 PMESPN y Claro TVDGO
Paraguay4:00 PMDirecTV SportsDGO
Uruguay4:00 PMDirecTV SportsDGO
Chile4:00 PMDirecTV SportsDGO
Bolivia3:00 PMTigo SportsTiGo
Venezuela3:00 PMDirecTV SportsDGO
Costa Rica1:00 PMSky SportsSky Sports+
Honduras1:00 PMSky SportsSky Sports+
El Salvador1:00 PMSky SportsSky Sports+
Guatemala1:00 PMSky SportsSky Sports+
México1:00 PMSky Sports e izziSky Sports+
Estados Unidos3:00 PMESPN Deportes, ESPN y ESPN SelectfuboTV
España9:00 PMMovistar LaLigaMovistar+

Barcelona vs Real Madrid: horario, TV y dónde ver El Clásico por LaLiga

  • Fecha: domingo 10 de mayo del 2026
  • Partido: Barcelona vs Real Madrid
  • Horario: 9:00 PM hora de España y 2:00 PM hora de Perú.
  • Canales: DirecTV, Sky Sports, ESPN Select, LaLiga TV y Movistar Plus.
  • Estadio: Camp Nou.
  • Torneo: LaLiga

¿Dónde ver en Perú, Barcelona vs Real Madrid por LaLiga?

El clásico, Barcelona vs Real Madrid en Perú será transmitido por DirecTV en televisión por cable y a través de la plataforma de streaming DGO por la jornada 35 de LaLiga.

  • TV por cable: DirecTV
  • Streaming: DGO

¿Dónde ver en España, Barcelona vs Real Madrid por LaLiga?

El clásico, Barcelona vs Real Madrid en España será transmitido por Movistar LaLiga en televisión por cable y a través de la plataforma de streaming Movistar+ y LaLiga TV Bar por la jornada 35 de LaLiga.

  • TV por cable: Movistar LaLiga
  • Streaming: Movistar+ y LaLiga TV Bar

¿Dónde ver en México, Barcelona vs Real Madrid por LaLiga?

El clásico, Barcelona vs Real Madrid en México será transmitido por Sky Sports en televisión por cable y a través de la plataforma de streaming izzi por la jornada 35 de LaLiga.

  • TV por cable: Sky Sports
  • Streaming: izzi

¿Dónde ver en Colombia, Barcelona vs Real Madrid por LaLiga?

El clásico, Barcelona vs Real Madrid en Colombia será transmitido por DirecTV en televisión por cable y a través de la plataforma de streaming DGO por la jornada 35 de LaLiga.

  • TV por cable: DirecTV
  • Streaming: DGO

¿Dónde ver en Argentina, Barcelona vs Real Madrid por LaLiga?

El clásico, Barcelona vs Real Madrid en Argentina será transmitido por DirecTV en televisión por cable y a través de la plataforma de streaming DGO por la jornada 35 de LaLiga.

  • TV por cable: DirecTV
  • Streaming: DGO

¿Dónde ver en Chile, Barcelona vs Real Madrid por LaLiga?

El clásico, Barcelona vs Real Madrid en Chile será transmitido por DirecTV en televisión por cable y a través de la plataforma de streaming DGO por la jornada 35 de LaLiga.

  • TV por cable: DirecTV
  • Streaming: DGO

¿Dónde ver en Ecuador, Barcelona vs Real Madrid por LaLiga?

El clásico, Barcelona vs Real Madrid en Ecuador será transmitido por DirecTV en televisión por cable y a través de la plataforma de streaming DGO por la jornada 35 de LaLiga.

  • TV por cable: DirecTV
  • Streaming: DGO

¿Dónde ver en Venezuela, Barcelona vs Real Madrid por LaLiga?

El clásico, Barcelona vs Real Madrid en Venezuela será transmitido por DirecTV en televisión por cable y a través de la plataforma de streaming DGO por la jornada 35 de LaLiga.

  • TV por cable: DirecTV
  • Streaming: DGO

¿Dónde ver en Bolivia, Barcelona vs Real Madrid por LaLiga?

El clásico, Barcelona vs Real Madrid en Bolivia será transmitido por Tigo Sports en televisión por cable y a través de la plataforma de streaming TiGO por la jornada 35 de LaLiga.

  • TV por cable: Tigo Sports
  • Streaming: TiGO

¿Dónde ver en Uruguay, Barcelona vs Real Madrid por LaLiga?

El clásico, Barcelona vs Real Madrid en Uruguay será transmitido por DirecTV en televisión por cable y a través de la plataforma de streaming DGO por la jornada 35 de LaLiga.

  • TV por cable: DirecTV
  • Streaming: DGO

¿Dónde ver en Paraguay, Barcelona vs Real Madrid por LaLiga?

El clásico, Barcelona vs Real Madrid en Paraguay será transmitido por DirecTV en televisión por cable y a través de la plataforma de streaming DGO por la jornada 35 de LaLiga.

  • TV por cable: DirecTV
  • Streaming: DGO

¿Dónde ver en Costa Rica, Barcelona vs Real Madrid por LaLiga?

El clásico, Barcelona vs Real Madrid en Costa Rica será transmitido por Sky Sports en televisión por cable y a través de la plataforma de streaming Sky+ por la jornada 35 de LaLiga.

  • TV por cable: Sky Sports
  • Streaming: Sky+

¿Dónde ver en Honduras, Barcelona vs Real Madrid por LaLiga?

El clásico, Barcelona vs Real Madrid en Honduras será transmitido por Sky Sports en televisión por cable y a través de la plataforma de streaming Sky+ por la jornada 35 de LaLiga.

  • TV por cable: Sky Sports
  • Streaming: Sky+

¿Dónde ver en Guatemala, Barcelona vs Real Madrid por LaLiga?

El clásico, Barcelona vs Real Madrid en Guatemala será transmitido por Sky Sports en televisión por cable y a través de la plataforma de streaming Sky+ por la jornada 35 de LaLiga.

  • TV por cable: Sky Sports
  • Streaming: Sky+

¿Dónde ver en Puerto Rico, Barcelona vs Real Madrid por LaLiga?

El clásico, Barcelona vs Real Madrid en Puerto Rico será transmitido por Sky Sports en televisión por cable y a través de la plataforma de streaming Sky+ por la jornada 35 de LaLiga.

  • TV por cable: Sky Sports
  • Streaming: Sky+

¿Dónde ver en El Salvador, Barcelona vs Real Madrid por LaLiga?

El clásico, Barcelona vs Real Madrid en El Salvador será transmitido por Sky Sports en televisión por cable y a través de la plataforma de streaming Sky+ por la jornada 35 de LaLiga.

  • TV por cable: Sky Sports
  • Streaming: Sky+

¿Dónde ver en Panamá, Barcelona vs Real Madrid por LaLiga?

El clásico, Barcelona vs Real Madrid en Panamá será transmitido por Sky Sports en televisión por cable y a través de la plataforma de streaming Sky+ por la jornada 35 de LaLiga.

  • TV por cable: Sky Sports
  • Streaming: Sky+

¿Dónde ver en Nicaragua, Barcelona vs Real Madrid por LaLiga?

El clásico, Barcelona vs Real Madrid en Nicaragua será transmitido por Sky Sports en televisión por cable y a través de la plataforma de streaming Sky+ por la jornada 35 de LaLiga.

  • TV por cable: Sky Sports
  • Streaming: Sky+

¿Dónde ver en Estados Unidos, Barcelona vs Real Madrid por LaLiga?

El clásico, Barcelona vs Real Madrid en Estados Unidos será transmitido por ESPN, ESPN Select y ESPN Deportes en televisión por cable y a través de la plataforma de streaming fuboTV por la jornada 35 de LaLiga.

  • TV por cable: ESPN, ESPN Select y ESPN Deportes
  • Streaming: fuboTV
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