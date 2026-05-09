Barcelona recibe a Real Madrid por la jornada 35 de LaLiga en el estadio Camp Nou, este domingo 10 de mayo del 2026. En una nueva edición de El Clásico, ‘Blaugranas’ y Madridistas pasan por diferentes momentos, el equipo de Hansi Flick se encuentra a una victoria de gritar campeón, mientras que los comandado por Álvaro Arbeloa, en una crisis debido a la pelea que hubo en la semana entre Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde. Con todos estos condimentos se disputará un nuevo clásico español. Aquí te mostramos dónde ver el partido ONLINE y qué canal transmite El Clásico EN DIRECTO.

¿Dónde ver Barcelona vs Real Madrid EN VIVO por LaLiga?

El partido de Barcelona vs Real Madrid se transmitirá a través de DirecTV Sports y DGO para todo el Perú y Sudamérica por la fecha 35 de LaLiga EA Sports. Por otro lado, en España, será televisado a través de Movistar LaLiga y Movistar+. Luego, en México, la transmisión del partido va a través de Sky Sports. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App.

Revisa dónde puedes ver El Clásico, Barcelona vs Real Madrid EN VIVO y qué canales transmiten el partido por la fecha 35 de LaLiga desde el estadio Camp Nou.

¿A qué hora juega Barcelona vs Real Madrid HOY por El Clásico de LaLiga?

El Clásico, Barcelona vs Real Madrid por la jornada 35 de LaLiga empieza a las 2:00 PM de Perú y 9:00 PM de España este domingo 10 de mayo del 2026 en el estadio Camp Nou.

Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica : 1:00 PM

: 1:00 PM Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 2:00 PM

2:00 PM Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 3:00 PM

3:00 PM Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 4:00 PM

4:00 PM Hora en España: 9:00 PM

¿Qué canal transmite El Clásico, Barcelona vs Real Madrid por LaLiga?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 2:00 PM DirecTV Sports DGO Colombia 2:00 PM DirecTV Sports DGO Ecuador 2:00 PM DirecTV Sports DGO Argentina 4:00 PM DirecTV Sports DGO Brasil 4:00 PM ESPN y Claro TV DGO Paraguay 4:00 PM DirecTV Sports DGO Uruguay 4:00 PM DirecTV Sports DGO Chile 4:00 PM DirecTV Sports DGO Bolivia 3:00 PM Tigo Sports TiGo Venezuela 3:00 PM DirecTV Sports DGO Costa Rica 1:00 PM Sky Sports Sky Sports+ Honduras 1:00 PM Sky Sports Sky Sports+ El Salvador 1:00 PM Sky Sports Sky Sports+ Guatemala 1:00 PM Sky Sports Sky Sports+ México 1:00 PM Sky Sports e izzi Sky Sports+ Estados Unidos 3:00 PM ESPN Deportes, ESPN y ESPN Select fuboTV España 9:00 PM Movistar LaLiga Movistar+

Barcelona vs Real Madrid: horario, TV y dónde ver El Clásico por LaLiga

Fecha : domingo 10 de mayo del 2026

: domingo 10 de mayo del 2026 Partido : Barcelona vs Real Madrid

: Barcelona vs Real Madrid Horario : 9:00 PM hora de España y 2:00 PM hora de Perú.

: 9:00 PM hora de España y 2:00 PM hora de Perú. Canales : DirecTV, Sky Sports, ESPN Select, LaLiga TV y Movistar Plus.

: DirecTV, Sky Sports, ESPN Select, LaLiga TV y Movistar Plus. Estadio : Camp Nou.

: Camp Nou. Torneo: LaLiga

¿Dónde ver en Perú, Barcelona vs Real Madrid por LaLiga?

El clásico, Barcelona vs Real Madrid en Perú será transmitido por DirecTV en televisión por cable y a través de la plataforma de streaming DGO por la jornada 35 de LaLiga.

TV por cable: DirecTV

DirecTV Streaming: DGO

¿Dónde ver en España, Barcelona vs Real Madrid por LaLiga?

El clásico, Barcelona vs Real Madrid en España será transmitido por Movistar LaLiga en televisión por cable y a través de la plataforma de streaming Movistar+ y LaLiga TV Bar por la jornada 35 de LaLiga.

TV por cable: Movistar LaLiga

Movistar LaLiga Streaming: Movistar+ y LaLiga TV Bar

¿Dónde ver en México, Barcelona vs Real Madrid por LaLiga?

El clásico, Barcelona vs Real Madrid en México será transmitido por Sky Sports en televisión por cable y a través de la plataforma de streaming izzi por la jornada 35 de LaLiga.

TV por cable: Sky Sports

Sky Sports Streaming: izzi

¿Dónde ver en Colombia, Barcelona vs Real Madrid por LaLiga?

El clásico, Barcelona vs Real Madrid en Colombia será transmitido por DirecTV en televisión por cable y a través de la plataforma de streaming DGO por la jornada 35 de LaLiga.

TV por cable: DirecTV

DirecTV Streaming: DGO

¿Dónde ver en Argentina, Barcelona vs Real Madrid por LaLiga?

El clásico, Barcelona vs Real Madrid en Argentina será transmitido por DirecTV en televisión por cable y a través de la plataforma de streaming DGO por la jornada 35 de LaLiga.

TV por cable: DirecTV

DirecTV Streaming: DGO

¿Dónde ver en Chile, Barcelona vs Real Madrid por LaLiga?

El clásico, Barcelona vs Real Madrid en Chile será transmitido por DirecTV en televisión por cable y a través de la plataforma de streaming DGO por la jornada 35 de LaLiga.

TV por cable: DirecTV

DirecTV Streaming: DGO

¿Dónde ver en Ecuador, Barcelona vs Real Madrid por LaLiga?

El clásico, Barcelona vs Real Madrid en Ecuador será transmitido por DirecTV en televisión por cable y a través de la plataforma de streaming DGO por la jornada 35 de LaLiga.

TV por cable: DirecTV

DirecTV Streaming: DGO

¿Dónde ver en Venezuela, Barcelona vs Real Madrid por LaLiga?

El clásico, Barcelona vs Real Madrid en Venezuela será transmitido por DirecTV en televisión por cable y a través de la plataforma de streaming DGO por la jornada 35 de LaLiga.

TV por cable: DirecTV

DirecTV Streaming: DGO

¿Dónde ver en Bolivia, Barcelona vs Real Madrid por LaLiga?

El clásico, Barcelona vs Real Madrid en Bolivia será transmitido por Tigo Sports en televisión por cable y a través de la plataforma de streaming TiGO por la jornada 35 de LaLiga.

TV por cable: Tigo Sports

Tigo Sports Streaming: TiGO

¿Dónde ver en Uruguay, Barcelona vs Real Madrid por LaLiga?

El clásico, Barcelona vs Real Madrid en Uruguay será transmitido por DirecTV en televisión por cable y a través de la plataforma de streaming DGO por la jornada 35 de LaLiga.

TV por cable: DirecTV

DirecTV Streaming: DGO

¿Dónde ver en Paraguay, Barcelona vs Real Madrid por LaLiga?

El clásico, Barcelona vs Real Madrid en Paraguay será transmitido por DirecTV en televisión por cable y a través de la plataforma de streaming DGO por la jornada 35 de LaLiga.

TV por cable: DirecTV

DirecTV Streaming: DGO

¿Dónde ver en Costa Rica, Barcelona vs Real Madrid por LaLiga?

El clásico, Barcelona vs Real Madrid en Costa Rica será transmitido por Sky Sports en televisión por cable y a través de la plataforma de streaming Sky+ por la jornada 35 de LaLiga.

TV por cable: Sky Sports

Sky Sports Streaming: Sky+

¿Dónde ver en Honduras, Barcelona vs Real Madrid por LaLiga?

El clásico, Barcelona vs Real Madrid en Honduras será transmitido por Sky Sports en televisión por cable y a través de la plataforma de streaming Sky+ por la jornada 35 de LaLiga.

TV por cable: Sky Sports

Sky Sports Streaming: Sky+

¿Dónde ver en Guatemala, Barcelona vs Real Madrid por LaLiga?

El clásico, Barcelona vs Real Madrid en Guatemala será transmitido por Sky Sports en televisión por cable y a través de la plataforma de streaming Sky+ por la jornada 35 de LaLiga.

TV por cable: Sky Sports

Sky Sports Streaming: Sky+

¿Dónde ver en Puerto Rico, Barcelona vs Real Madrid por LaLiga?

El clásico, Barcelona vs Real Madrid en Puerto Rico será transmitido por Sky Sports en televisión por cable y a través de la plataforma de streaming Sky+ por la jornada 35 de LaLiga.

TV por cable: Sky Sports

Sky Sports Streaming: Sky+

¿Dónde ver en El Salvador, Barcelona vs Real Madrid por LaLiga?

El clásico, Barcelona vs Real Madrid en El Salvador será transmitido por Sky Sports en televisión por cable y a través de la plataforma de streaming Sky+ por la jornada 35 de LaLiga.

TV por cable: Sky Sports

Sky Sports Streaming: Sky+

¿Dónde ver en Panamá, Barcelona vs Real Madrid por LaLiga?

El clásico, Barcelona vs Real Madrid en Panamá será transmitido por Sky Sports en televisión por cable y a través de la plataforma de streaming Sky+ por la jornada 35 de LaLiga.

TV por cable: Sky Sports

Sky Sports Streaming: Sky+

¿Dónde ver en Nicaragua, Barcelona vs Real Madrid por LaLiga?

El clásico, Barcelona vs Real Madrid en Nicaragua será transmitido por Sky Sports en televisión por cable y a través de la plataforma de streaming Sky+ por la jornada 35 de LaLiga.

TV por cable: Sky Sports

Sky Sports Streaming: Sky+

¿Dónde ver en Estados Unidos, Barcelona vs Real Madrid por LaLiga?

El clásico, Barcelona vs Real Madrid en Estados Unidos será transmitido por ESPN, ESPN Select y ESPN Deportes en televisión por cable y a través de la plataforma de streaming fuboTV por la jornada 35 de LaLiga.

TV por cable: ESPN, ESPN Select y ESPN Deportes

ESPN, ESPN Select y ESPN Deportes Streaming: fuboTV