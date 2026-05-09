Barcelona recibe a Real Madrid por la jornada 35 de LaLiga en el estadio Camp Nou, este domingo 10 de mayo del 2026. En una nueva edición de El Clásico, ‘Blaugranas’ y Madridistas pasan por diferentes momentos, el equipo de Hansi Flick se encuentra a una victoria de gritar campeón, mientras que los comandado por Álvaro Arbeloa, en una crisis debido a la pelea que hubo en la semana entre Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde. Con todos estos condimentos se disputará un nuevo clásico español. Aquí te mostramos dónde ver el partido ONLINE y qué canal transmite El Clásico EN DIRECTO.
¿Dónde ver Barcelona vs Real Madrid EN VIVO por LaLiga?
El partido de Barcelona vs Real Madrid se transmitirá a través de DirecTV Sports y DGO para todo el Perú y Sudamérica por la fecha 35 de LaLiga EA Sports. Por otro lado, en España, será televisado a través de Movistar LaLiga y Movistar+. Luego, en México, la transmisión del partido va a través de Sky Sports. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App.
¿A qué hora juega Barcelona vs Real Madrid HOY por El Clásico de LaLiga?
El Clásico, Barcelona vs Real Madrid por la jornada 35 de LaLiga empieza a las 2:00 PM de Perú y 9:00 PM de España este domingo 10 de mayo del 2026 en el estadio Camp Nou.
- Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 1:00 PM
- Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 2:00 PM
- Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 3:00 PM
- Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 4:00 PM
- Hora en España: 9:00 PM
¿Qué canal transmite El Clásico, Barcelona vs Real Madrid por LaLiga?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|2:00 PM
|DirecTV Sports
|DGO
|Colombia
|2:00 PM
|DirecTV Sports
|DGO
|Ecuador
|2:00 PM
|DirecTV Sports
|DGO
|Argentina
|4:00 PM
|DirecTV Sports
|DGO
|Brasil
|4:00 PM
|ESPN y Claro TV
|DGO
|Paraguay
|4:00 PM
|DirecTV Sports
|DGO
|Uruguay
|4:00 PM
|DirecTV Sports
|DGO
|Chile
|4:00 PM
|DirecTV Sports
|DGO
|Bolivia
|3:00 PM
|Tigo Sports
|TiGo
|Venezuela
|3:00 PM
|DirecTV Sports
|DGO
|Costa Rica
|1:00 PM
|Sky Sports
|Sky Sports+
|Honduras
|1:00 PM
|Sky Sports
|Sky Sports+
|El Salvador
|1:00 PM
|Sky Sports
|Sky Sports+
|Guatemala
|1:00 PM
|Sky Sports
|Sky Sports+
|México
|1:00 PM
|Sky Sports e izzi
|Sky Sports+
|Estados Unidos
|3:00 PM
|ESPN Deportes, ESPN y ESPN Select
|fuboTV
|España
|9:00 PM
|Movistar LaLiga
|Movistar+
Barcelona vs Real Madrid: horario, TV y dónde ver El Clásico por LaLiga
- Fecha: domingo 10 de mayo del 2026
- Partido: Barcelona vs Real Madrid
- Horario: 9:00 PM hora de España y 2:00 PM hora de Perú.
- Canales: DirecTV, Sky Sports, ESPN Select, LaLiga TV y Movistar Plus.
- Estadio: Camp Nou.
- Torneo: LaLiga
¿Dónde ver en Perú, Barcelona vs Real Madrid por LaLiga?
El clásico, Barcelona vs Real Madrid en Perú será transmitido por DirecTV en televisión por cable y a través de la plataforma de streaming DGO por la jornada 35 de LaLiga.
- TV por cable: DirecTV
- Streaming: DGO
¿Dónde ver en España, Barcelona vs Real Madrid por LaLiga?
El clásico, Barcelona vs Real Madrid en España será transmitido por Movistar LaLiga en televisión por cable y a través de la plataforma de streaming Movistar+ y LaLiga TV Bar por la jornada 35 de LaLiga.
- TV por cable: Movistar LaLiga
- Streaming: Movistar+ y LaLiga TV Bar
¿Dónde ver en México, Barcelona vs Real Madrid por LaLiga?
El clásico, Barcelona vs Real Madrid en México será transmitido por Sky Sports en televisión por cable y a través de la plataforma de streaming izzi por la jornada 35 de LaLiga.
- TV por cable: Sky Sports
- Streaming: izzi
¿Dónde ver en Colombia, Barcelona vs Real Madrid por LaLiga?
El clásico, Barcelona vs Real Madrid en Colombia será transmitido por DirecTV en televisión por cable y a través de la plataforma de streaming DGO por la jornada 35 de LaLiga.
- TV por cable: DirecTV
- Streaming: DGO
¿Dónde ver en Argentina, Barcelona vs Real Madrid por LaLiga?
El clásico, Barcelona vs Real Madrid en Argentina será transmitido por DirecTV en televisión por cable y a través de la plataforma de streaming DGO por la jornada 35 de LaLiga.
- TV por cable: DirecTV
- Streaming: DGO
¿Dónde ver en Chile, Barcelona vs Real Madrid por LaLiga?
El clásico, Barcelona vs Real Madrid en Chile será transmitido por DirecTV en televisión por cable y a través de la plataforma de streaming DGO por la jornada 35 de LaLiga.
- TV por cable: DirecTV
- Streaming: DGO
¿Dónde ver en Ecuador, Barcelona vs Real Madrid por LaLiga?
El clásico, Barcelona vs Real Madrid en Ecuador será transmitido por DirecTV en televisión por cable y a través de la plataforma de streaming DGO por la jornada 35 de LaLiga.
- TV por cable: DirecTV
- Streaming: DGO
¿Dónde ver en Venezuela, Barcelona vs Real Madrid por LaLiga?
El clásico, Barcelona vs Real Madrid en Venezuela será transmitido por DirecTV en televisión por cable y a través de la plataforma de streaming DGO por la jornada 35 de LaLiga.
- TV por cable: DirecTV
- Streaming: DGO
¿Dónde ver en Bolivia, Barcelona vs Real Madrid por LaLiga?
El clásico, Barcelona vs Real Madrid en Bolivia será transmitido por Tigo Sports en televisión por cable y a través de la plataforma de streaming TiGO por la jornada 35 de LaLiga.
- TV por cable: Tigo Sports
- Streaming: TiGO
¿Dónde ver en Uruguay, Barcelona vs Real Madrid por LaLiga?
El clásico, Barcelona vs Real Madrid en Uruguay será transmitido por DirecTV en televisión por cable y a través de la plataforma de streaming DGO por la jornada 35 de LaLiga.
- TV por cable: DirecTV
- Streaming: DGO
¿Dónde ver en Paraguay, Barcelona vs Real Madrid por LaLiga?
El clásico, Barcelona vs Real Madrid en Paraguay será transmitido por DirecTV en televisión por cable y a través de la plataforma de streaming DGO por la jornada 35 de LaLiga.
- TV por cable: DirecTV
- Streaming: DGO
¿Dónde ver en Costa Rica, Barcelona vs Real Madrid por LaLiga?
El clásico, Barcelona vs Real Madrid en Costa Rica será transmitido por Sky Sports en televisión por cable y a través de la plataforma de streaming Sky+ por la jornada 35 de LaLiga.
- TV por cable: Sky Sports
- Streaming: Sky+
¿Dónde ver en Honduras, Barcelona vs Real Madrid por LaLiga?
El clásico, Barcelona vs Real Madrid en Honduras será transmitido por Sky Sports en televisión por cable y a través de la plataforma de streaming Sky+ por la jornada 35 de LaLiga.
- TV por cable: Sky Sports
- Streaming: Sky+
¿Dónde ver en Guatemala, Barcelona vs Real Madrid por LaLiga?
El clásico, Barcelona vs Real Madrid en Guatemala será transmitido por Sky Sports en televisión por cable y a través de la plataforma de streaming Sky+ por la jornada 35 de LaLiga.
- TV por cable: Sky Sports
- Streaming: Sky+
¿Dónde ver en Puerto Rico, Barcelona vs Real Madrid por LaLiga?
El clásico, Barcelona vs Real Madrid en Puerto Rico será transmitido por Sky Sports en televisión por cable y a través de la plataforma de streaming Sky+ por la jornada 35 de LaLiga.
- TV por cable: Sky Sports
- Streaming: Sky+
¿Dónde ver en El Salvador, Barcelona vs Real Madrid por LaLiga?
El clásico, Barcelona vs Real Madrid en El Salvador será transmitido por Sky Sports en televisión por cable y a través de la plataforma de streaming Sky+ por la jornada 35 de LaLiga.
- TV por cable: Sky Sports
- Streaming: Sky+
¿Dónde ver en Panamá, Barcelona vs Real Madrid por LaLiga?
El clásico, Barcelona vs Real Madrid en Panamá será transmitido por Sky Sports en televisión por cable y a través de la plataforma de streaming Sky+ por la jornada 35 de LaLiga.
- TV por cable: Sky Sports
- Streaming: Sky+
¿Dónde ver en Nicaragua, Barcelona vs Real Madrid por LaLiga?
El clásico, Barcelona vs Real Madrid en Nicaragua será transmitido por Sky Sports en televisión por cable y a través de la plataforma de streaming Sky+ por la jornada 35 de LaLiga.
- TV por cable: Sky Sports
- Streaming: Sky+
¿Dónde ver en Estados Unidos, Barcelona vs Real Madrid por LaLiga?
El clásico, Barcelona vs Real Madrid en Estados Unidos será transmitido por ESPN, ESPN Select y ESPN Deportes en televisión por cable y a través de la plataforma de streaming fuboTV por la jornada 35 de LaLiga.
- TV por cable: ESPN, ESPN Select y ESPN Deportes
- Streaming: fuboTV