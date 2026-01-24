FC Barcelona vs Real Oviedo EN VIVO: se enfrentan por la jornada 21 de LaLiga en el estadio Spotify Camp Nou. Tras superar 4-2 al Slavia Praga por la Champions League, los azulgranas encaran este partido con la consigna de asegurar los tres puntos y mantenerse en lo más alto de la tabla. El equipo de Hansi Flic llegan con la moral al tope y convencidos de que pueden mantener su ventaja sobre Real Madrid. A continuación, te mostramos los canales de transmisión, a qué hora empieza el partido y dónde verlo ONLINE.

Revisa qué canales transmiten el partido de FC Barcelona vs Real Oviedo y los horarios para ver el partido por la fecha 21 de LaLiga desde el Spotify Camp Nou.

País Horarios Canal TV Streaming Perú 10:15 a.m. DirecTV DGO Colombia 10:15 a.m. DirecTV DGO Ecuador 10:15 a.m. DirecTV DGO Argentina 12:15 p.m. DirecTV DGO Brasil 12:15 p.m. No disponible Disney+ Premium Paraguay 12:15 p.m. DirecTV DGO Uruguay 12:15 p.m. DirecTV DGO Chile 12:15 p.m. DirecTV DGO Bolivia 11:15 a.m. DirecTV DGO Venezuela 11:15 a.m. DirecTV DGO Costa Rica 9:15 a.m. Sky Sports Sky Sports+ Honduras 9:15 a.m. Sky Sports Sky Sports+ El Salvador 9:15 a.m. Sky Sports Sky Sports+ Guatemala 9:15 a.m. Sky Sports Sky Sports+ México 9:15 a.m. Sky Sports Sky Sports+ Estados Unidos 11:15 a.m. ESPN Deportes fuboTV España 4:15 p.m. Movistar TV DAZN, Movistar+

Horario, TV y dónde ver FC Barcelona vs Real Oviedo por LaLiga

Fecha : Domingo 25 de enero del 2026

: Domingo 25 de enero del 2026 Partido : FC Barcelona vs Real Oviedo

: FC Barcelona vs Real Oviedo Horario : 4:15 p.m. hora de Barcelona, España.

: 4:15 p.m. hora de Barcelona, España. Canal : DirecTV, Sky Sports, DAZN y Movistar Plus.

: DirecTV, Sky Sports, DAZN y Movistar Plus. Estadio: Spotify Camp Nou



Posibles alineaciones de FC Barcelona vs Real Oviedo

Alineación de FC Barcelona : Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde; Pedri, De Jong, Fermín; Raphinha, Lamine Yamal, Lewandowski.

: Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde; Pedri, De Jong, Fermín; Raphinha, Lamine Yamal, Lewandowski. Alineación de Real Oviedo: Aarón; Ahijado/Nacho Vidal, Costas, Carmo, Alhassane; Sibo, Colombatto, Reina; Chaira, Hassan, Viñas.