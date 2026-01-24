FC Barcelona vs Real Oviedo EN VIVO: se enfrentan por la jornada 21 de LaLiga en el estadio Spotify Camp Nou. Tras superar 4-2 al Slavia Praga por la Champions League, los azulgranas encaran este partido con la consigna de asegurar los tres puntos y mantenerse en lo más alto de la tabla. El equipo de Hansi Flic llegan con la moral al tope y convencidos de que pueden mantener su ventaja sobre Real Madrid. A continuación, te mostramos los canales de transmisión, a qué hora empieza el partido y dónde verlo ONLINE.
¿Dónde ver FC Barcelona vs Real Oviedo EN VIVO por LaLiga?
La transmisión del partido entre FC Barcelona vs Real Oviedo por la jornada 21 de LaLiga será transmitido en DirecTV y DGO para toda Sudamérica, incluyendo a Perú.
Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de DAZN, Movistar+ y LaLiga TV.
Luego, en México, la transmisión del partido va a través de Sly Sports. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: ESPN Deportes y fuboTV.
¿A qué hora juega FC Barcelona vs Real Oviedo EN VIVO por LaLiga?
¿Qué canal transmite FC Barcelona vs Real Ovieda EN VIVO por LaLiga?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|10:15 a.m.
|DirecTV
|DGO
|Colombia
|10:15 a.m.
|DirecTV
|DGO
|Ecuador
|10:15 a.m.
|DirecTV
|DGO
|Argentina
|12:15 p.m.
|DirecTV
|DGO
|Brasil
|12:15 p.m.
|No disponible
|Disney+ Premium
|Paraguay
|12:15 p.m.
|DirecTV
|DGO
|Uruguay
|12:15 p.m.
|DirecTV
|DGO
|Chile
|12:15 p.m.
|DirecTV
|DGO
|Bolivia
|11:15 a.m.
|DirecTV
|DGO
|Venezuela
|11:15 a.m.
|DirecTV
|DGO
|Costa Rica
|9:15 a.m.
|Sky Sports
|Sky Sports+
|Honduras
|9:15 a.m.
|Sky Sports
|Sky Sports+
|El Salvador
|9:15 a.m.
|Sky Sports
|Sky Sports+
|Guatemala
|9:15 a.m.
|Sky Sports
|Sky Sports+
|México
|9:15 a.m.
|Sky Sports
|Sky Sports+
|Estados Unidos
|11:15 a.m.
|ESPN Deportes
|fuboTV
|España
|4:15 p.m.
|Movistar TV
|DAZN, Movistar+
Posibles alineaciones de FC Barcelona vs Real Oviedo
- Alineación de FC Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde; Pedri, De Jong, Fermín; Raphinha, Lamine Yamal, Lewandowski.
- Alineación de Real Oviedo: Aarón; Ahijado/Nacho Vidal, Costas, Carmo, Alhassane; Sibo, Colombatto, Reina; Chaira, Hassan, Viñas.