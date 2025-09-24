Barcelona visita al Real Oviedo por la sexta jornada de LaLiga EA Sports 2025 en el estadio Carlos Tartiere. El partido se jugará este jueves 25 de septiembre y lo podrás ver EN EXCLUSIVA por DirecTV y en streaming por DGO, en toda Sudamérica.

Barcelona se mostró infalible el último domingo en su empeño de disputar al Real Madrid el título de LaLiga al vencer al Getafe por 3-0 en el Johan Cruff, en la 5ª jornada.

Ferran Torres (15, 34) sobresalió con un doblete -ya lleva cuatro goles en este inicio liguero- en la primera mitad, en la que rozó el triplete si no llega a ser por el travesaño.

Dani Olmo (62), que no estaba gozando de muchos minutos esta campaña, no quiso desperdiciar su oportunidad y marcó el tercer tanto.

Repasa qué canales transmitieron en directo el partido de Barcelona vs. Real Oviedo por la fecha 6 de LaLiga desde el Estadio Carlos Tartiere. / LLUIS GENE

¿Dónde ver Barcelona vs. Real Oviedo EN VIVO GRATIS?

El partido de Barcelona vs. Real Oviedo en vivo por la fecha 6 de LaLiga, será transmitido por el canal de DirecTV y DGO en todo el Perú y Sudamérica. Mientras que en España, será televisado en DAZN, Movistar+, Movistar LaLiga, LaLiga TV Bar y Amazon Prime Video. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.

¿Cómo ver partido Barcelona vs. Real Oviedo en Perú?

El partido de Barcelona vs. Real Oviedo en vivo por la fecha 6 de LaLiga, será transmitido en Perú por DirecTV Sports.

Barcelona vs. Real Oviedo por la fecha 6 de LaLiga desde el Estadio Carlos Tartiere. / LLUIS GENE

¿En dónde televisan, Barcelona vs. Getafe en España?

El partido de Barcelona vs. Real Oviedo en vivo por la fecha 6 de LaLiga, será transmitido en España por DAZN, Movistar+, Movistar LaLiga, LaLiga TV Bar y Amazon Prime Video.

El centrocampista del Barcelona, Pablo Páez Gavira ‘Gavi’, estará de baja entre cuatro y cinco meses tras ser operado del menisco de la rodilla derecha, anunció este martes el club catalán.

En noviembre de 2023, el futbolista pasó por el quirófano por una rotura completa del ligamento cruzado y una lesión asociada al menisco externo en la misma rodilla; una lesión que le dejó casi un año fuera del campo.

Pero en esta ocasión Gavi padece una lesión en el menisco interno, una parte que no se había visto afectada en aquella ocasión.

El mediocentro de 21 años sintió molestias el pasado 29 de agosto durante un entrenamiento del equipo azulgrana, que aspira esta temporada a repetir el triplete doméstico y a la Liga de Campeones.

Gavi se lesionó jugando con la Selección de España. (Foto: Getty Images)

¿En qué canales ver partido Barcelona vs. Real Oviedo en México?

El partido de Barcelona vs. Rel Oviedo en vivo por la fecha 6 de LaLiga, será transmitido en México por Sky Sports.

¿Cómo ver partido Barcelona vs. Real Oviedo en Estados Unidos?

El partido de Barcelona vs. Rel Oviedo en vivo por la fecha 6 de LaLiga, será transmitido en Estados Unidos por ESPN+, ESPN Deportes y fuboTV.

MEDICAL NEWS



First team player Pablo Páez Gavira 'Gavi' has had an arthroscopy to resolve a medial meniscus injury, which was sutured to preserve the meniscus. Recovery time is estimated at around 4-5 months. pic.twitter.com/IvLzWYR7jC — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 23, 2025

Hora del partido, Barcelona vs. Real Oviedo HOY en Perú

El partido de vuelta entre Barcelona vs. Rel Oviedo por la fecha 6 de LaLiga empezará a las 2:30 p.m. en Perú.