Barcelona vs. Sabah FC EN VIVO se enfrentan este miércoles 25 de noviembre del 2026 en el estadio Olímpico de Bakú por la fecha 5 de la UEFA Champions League. El cuadro azulgrana llega como favorito a este partido y necesita sumar los tres puntos para mantenerse entre los ocho primeros clasificados a octavos de final. El Barza contará con Lamine Yamal y Raphinha en ataque, buscando darle una alegría a sus hinchas en capo visitante. Por su parte, Sabah FC buscará dar el golpe de la jornada y lograr su segunda victoria en esta edición. ¿Qué canales pasan el partido de Barcelona vs Sabah FC HOY por TV ONLINE? ESPN, Disney+ Premium, TNT Sports, Max, Movistar Liga de Campeones y Paramount+ transmiten el partido de Barcelona vs Sabah FC por televisión abierta, cable y streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre FC Barcelona vs. Sabah FC este miércoles 25 de noviembre por la fecha 5 de la Champions League desde el estadio Olímpico de Bakú.

¿Qué canal transmite Barcelona vs Sabah FC EN VIVO por TV y Streaming Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Barcelona vs Sabah FC EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este miércoles 25 de noviembre del 2026 desde el estadio Olímpico de Bakú.

Para España, el partido de Barcelona vs Sabah FC será transmitido a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones por cable y streaming.

El partido de Barcelona vs Sabah FC será televisado por ESPN y Disney+ Premium para Perú y Sudamérica. Por otro lado, en México también podrás ver el partido a través de FOX One y FOX+.

En Perú, el partido de Barcelona vs Sabah FC será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de Paramount+, TUDN USA, UniMás, Univision NOW y ViX.

¿A qué hora juega Barcelona vs Sabah FC HOY por Champions League?

El partido se juega este miércoles 25 de noviembre del 2026. Estos son los horarios para seguir el encuentro en vivo según tu país:

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 2:45 p.m.

2:45 p.m. Bolivia y Venezuela: 1:45 p.m.

1:45 p.m. Perú, Colombia y Ecuador: 12:45 p.m.

12:45 p.m. México: 11:45 a.m.

11:45 a.m. Estados Unidos (ET): 1:45 p.m.

1:45 p.m. España: 6:45 p.m.

Horario, TV y dónde ver en vivo el Barcelona vs Sabah FC por UEFA Champions League

Fecha: miércoles 25 de noviembre del 2026

miércoles 25 de noviembre del 2026 Partido: Barcelona vs Sabah FC

Barcelona vs Sabah FC Hora: 1:45 p.m. ET (USA); 12:45 (PER/COL/ECU); 2:45 (ARG/CHI/PAR/URU/BRA)

1:45 p.m. ET (USA); 12:45 (PER/COL/ECU); 2:45 (ARG/CHI/PAR/URU/BRA) Canales TV: ESPN, TNT Sports, Movistar Liga de Campeones

ESPN, TNT Sports, Movistar Liga de Campeones Streaming: Disney+ Premium, Max, Paramount+ y Movistar+

Disney+ Premium, Max, Paramount+ y Movistar+ Estadio: Olímpico de Bakú

¿En qué canal transmiten Barcelona vs Sabah FC EN VIVO hoy por UEFA Champions League en España?

En España, el partido de Barcelona vs Sabah FC por la fecha 5 de la UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por Movistar Liga de Campeones y también podrá verse vía streaming a través de Movistar+.

Movistar Liga de Campeones

Movistar+

¿En qué canal transmiten Barcelona vs Sabah FC EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Perú?

En Perú, el partido de Barcelona vs Sabah FC por la fecha 5 de la UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN y también podrá verse vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Barcelona vs Sabah FC EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Colombia?

En Colombia, el partido de Barcelona vs Sabah FC por la fecha 5 de la UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN y también podrá verse vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Barcelona vs Sabah FC EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Argentina?

En Argentina, el partido de Barcelona vs Sabah FC por la fecha 5 de la UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por Fox Sports y también podrá verse vía streaming a través de Disney+ Premium.

Fox Sports

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Barcelona vs Sabah FC EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Paraguay?

En Paraguay, el partido de Barcelona vs Sabah FC por la fecha 5 de la UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN y también podrá verse vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Barcelona vs Sabah EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Uruguay?

En Uruguay, el partido de Barcelona vs Sabah FC por la fecha 5 de la UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN y también podrá verse vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Barcelona vs Sabah FC EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Chile?

En Chile, el partido de Barcelona vs Sabah FC por la fecha52 de la UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN y también podrá verse vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Barcelona vs Sabah FC EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Venezuela?

En Venezuela, el partido de Barcelona vs Sabah FC por la fecha 5 de la UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN y también podrá verse vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Barcelona vs Sabah FC EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Bolivia?

En Bolivia, el partido de Barcelona vs Sabah FC por la fecha 5 de la UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN y también podrá verse vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Barcelona vs Sabah FC EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Ecuador?

En Ecuador, el partido de Barcelona vs Sabah FC por la fecha 5 de la UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN y también podrá verse vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Barcelona vs Sabah FC EN VIVO hoy por UEFA Champions League en México?

En México, el partido de Barcelona vs Sabah FC por la fecha 5 de la UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por FOX One y también podrá verse vía streaming a través de Fox+.

FOX One

FOX+

¿En qué canal transmiten Barcelona vs Sabah FC EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Barcelona vs Sabah FC por la fecha 5 de la UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO a través de Paramount+ y también podrá seguirse mediante TUDN USA, UniMás, Univision NOW y ViX

Paramount+

TUDN USA

UniMás

Univision NOW

ViX